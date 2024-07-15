في سباق الهيمنة على الذكاء الاصطناعي، عادةً ما تكون النماذج الأكبر حجمًا هي الأفضل على الإطلاق. يؤدي تزايد البيانات والمعلمات إلى إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي أكبر حجمًا، والتي لا تكون أكثر قوةً فحسب، بل أكثر كفاءةً وسرعةً أيضًا، وتكون الأخطاء الناتجة عنها أقل بشكل عامّ من الأنظمة الأصغر حجمًا.

تعزز شركات التكنولوجيا التي تتصدر عناوين الأخبار هذا الاتجاه. قال Kevin Scott، المدير التقني لشركة Microsoft، عن الحاسوب العملاق الذي يشغل Chat GPT-5: "النظام الذي نشرناه للتو، من حيث الحجم، يكاد يكون بحجم الحوت". كان Scott يناقش أحدث إصدار من روبوت الدردشة عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي لشركة Open AI في فعالية Build الأخيرة للشركة في أواخر شهر مايو. "واتضح أنه يمكنك بناء الكثير من الذكاء الاصطناعي باستخدام كمبيوتر عملاق بحجم الحوت."

وفي الوقت نفسه، بلغت القيمة السوقية لشركة Nvidia نحو 3 تريليون دولار أمريكي في يونيو. شركة تصنيع الشرائح تنمو بوتيرة مذهلة مع تشغيل نماذج لغوية متزايدة الحجم، وحواسيب فائقة، ومراكز البيانات تتوسع في جميع أنحاء العالم.

ولكن هل الأكبر هو الأفضل دائمًا؟ ذلك يعتمد على وجهة نظرك. بالنسبة للشركات التي تقوم بتطوير النماذج اللغوية الكبيرة، يعتبر الحجم ميزة في معظم الحالات. ولكن بينما تتطلع الشركات إلى فصل الضجيج عن المجالات التي يمكن أن يضيف فيها الذكاء الاصطناعي قيمة حقيقية، ليس من الواضح أن النماذج اللغوية الأكبر حجماً ستؤدي دائماً إلى حلول أفضل للشركات.

للمضي قدماً، قالت Kate Soule، مديرة برنامج Generative AI Research في IBM في حلقة أخيرة من بودكاست Mixture of Experts التابع لـ IBM: "لن نحتاج إلى نماذج أكبر بمئة ضعف مما لدينا اليوم لاستخلاص معظم القيمة". إذ أن العديد من الشركات التي تحقق بالفعل عائداً على استثمارات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تستخدمه بالفعل في مهام مثل التصنيف والتلخيص، والتي لا تستخدم حتى السعة الكاملة للنماذج اللغوية الحالية.