إن تسريع دمج الذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة يمكن أن يسهم في تحقيق نمو إيجابي للأعمال. تواجه 90% من مبادرات الذكاء الاصطناعي في الشركات صعوبة في تجاوز مراحل الاختبار. تُحرز المؤسسات تقدمًا في مجال علم البيانات، لكنها لا تزال تعجز عن دمج التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي وتوسيع استخدامها ضمن عمليات اتخاذ القرار اليومية وفي الوقت الفعلي، وبالتالي لا تتمكّن من جني القيمة الكاملة للذكاء الاصطناعي. سيتطلّب عالم العمل الجديد القائم على العمل عن بُعد تسريع وتيرة التحول الرقمي، ويمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي لتحقيق ذلك بوتيرة أسرع. وتُسهم هذه القدرات في تحقيق عمليات أعمال أكثر كفاءة، وتجارب عملاء أكثر إقناعًا، وصناعة قرارات أكثر استنارة. ويمكن للمؤسسات تحقيق مكاسب كبيرة عبر سلسلة القيمة من خلال الذكاء الاصطناعي، لكن يتعيّن عليها تطبيقه بالشكل الصحيح منذ البداية، وإلا تعرّضت لمخاطر الغرامات والعقوبات، وازدياد الأخطاء، وتشويه النتائج، وتراجع ثقة مستخدمي الأعمال والسوق على حدّ سواء.

وتفيد الشركات التي توسّع استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل استراتيجي بأنها تحقق عائدًا يقارب ثلاثة أضعاف العائد على استثمارات الذكاء الاصطناعي مقارنةً بالشركات التي تكتفي بتجارب إثبات مفهوم معزولة.