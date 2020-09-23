يمكن أن يساعد الانتقال إلى بيئة سحابية على تحسين الأداء التشغيلي والمرونة، وقابلية توسيع أحمال التشغيل وتحقيق الأمان. يمكن للشركات نقل أحمال التشغيل من أي مصدر تقريبًا والبدء بسرعة في الاستفادة من الفوائد السحابية الهجينة التالية:

مزيد من المرونة مع الموارد تكنولوجيا المعلومات عند الطلب، مما يتيح للشركات إمكانية توسيع النطاق لمواجهة الزيادات غير المتوقعة أو أنماط الاستخدام الموسمية.

يصبح خفض الإنفاق الرأسمالي ممكنًا من خلال التحول من نموذج نفقات التشغيل إلى نهج الدفع أولاً بأول.

تعزيز الأمان مع خيارات متنوعة في جميع أنحاء المؤسسة — من الأجهزة المادية والشبكات إلى البرامج والأشخاص.

قبل الشروع في عملية الانتقال إلى السحابة، استخدم الخطوات التالية من أجل فهم واضح لما يتطلبه الأمر لاحقًا.

1. إعداد إستراتيجية

قبل الشروع في رحلتك إلى السحابة، حدد بوضوح ما تريد تحقيقه. يبدأ هذا بالتقاط المقاييس الأساسية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك لربط أحمال التشغيل بأصولك وتطبيقاتك. سيساعدك وجود فهم أساسي لموقفك على إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) للهجرة السحابية، مثل أوقات تحميل الصفحات وأوقات الاستجابة والتوافر واستخدام وحدة المعالجة المركزية واستخدام الذاكرة ومعدلات التحويل.

يجب ألا يتم تطوير الإستراتيجية مبكرًا وبطريقة تعطي الأولوية لأهداف الأعمال على حساب التقنية، وستتيح هذه المقاييس إمكانية القياس عبر عدد من الفئات.

2. تحديد التطبيقات المناسبة

ليست كل التطبيقات صديقة للسحابة، إذ يعمل بعضها على السحابة الخاصة أو السحابة الهجينة بشكل أفضل من السحابة العامة. وقد يحتاج بعضها إلى تعديلات طفيفة بينما يحتاج البعض الآخر إلى تغييرات متعمقة في التعليمات البرمجية. ومن الأسهل إجراء تحليل كامل للبنية والتعقيد والتنفيذ قبل الترحيل وليس بعده.

في إطار تقييمك للتطبيقات التي تنتقل إلى السحابة، ضع هذه الأسئلة في الحسبان:

ما التطبيقات التي يمكن نقلها كما هي وأيها ستتطلب إعادة تصميم؟

إذا كانت إعادة التصميم ضرورية، فما مستوى التعقيد المطلوب؟

هل لدى مزود السحابة أي خدمات تسمح بالترحيل من دون إعادة تكوين أحمال التشغيل؟

ما العائد على الاستثمار لكل تطبيق ستقوم بنقله، وكم من الوقت سيستغرق تحقيقه؟

بالنسبة إلى التطبيقات التي يُعد فيها الانتقال إلى السحابة فعالاً من حيث التكلفة وآمنًا، ما نوع بيئة السحابة الأفضل — العامة أم الخاصة أم السحابة المتعددة؟

تحليل بنيتك ونظرة دقيقة على تطبيقاتك يمكن أن يساعد في تحديد ما هو مُجدي للترحيل.

3. تأمين مزود السحابة المناسب

سيتضمن أحد الجوانب الرئيسية للتحسين اختيار مزود سحابة يمكنه المساعدة على توجيه عملية الانتقال إلى السحابة في أثناء عملية الانتقال وما بعدها. تشمل بعض الأسئلة الرئيسية التي يجب طرحها ما يلي:

ما الأدوات المتاحة لديه، بما في ذلك الأدوات الطرف الثالث، للمساعدة على تسهيل العملية؟

ما مستوى خبرتها؟

هل يمكنه دعم بيئات السحابة العامة والخاصة والمتعددة على أي نطاق؟

كيف يمكن أن تساعدك في التعامل مع الترابطات المعقدة، أو البنى غير المرنة، أو التقنية المكررة والقديمة؟

ما مستوى الدعم الذي يمكن أن يقدمه طوال عملية الترحيل؟

الانتقال إلى السحابة ليس بالأمر السهل. وبالتالي، يجب أن يكون مزود الخدمة الذي تختاره ينعم بخبرة مثبتة في قدرته على إدارة المهام المعقدة المطلوبة لإدارة ترحيل السحابة على نطاق عالمي. ويشمل ذلك توفير اتفاقيات مستوى خدمة تتضمن التقدم المحرز والنتائج المرتكزة على مراحل إنجاز محددة.

4. الحفاظ على سلامة البيانات والاستمرارية التشغيلية

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية، ويمكن كشف البيانات الحساسة أثناء الترحيل إلى السحابة. يعد التحقق من العمليات التجارية بعد الترحيل أمرًا بالغ الأهمية لضمان أن الضوابط الآلية تُعطي النتائج نفسها دون تعطيل العمليات العادية.

5. اعتماد نهج شامل

يجب أن يكون لدى مزودي الخدمة منهجية قوية ومثبتة لمعالجة كل جانب من جوانب عملية الترحيل. يجب أن يشمل ذلك إطار عمل لإدارة المعاملات المعقدة على أساس متسق وعلى نطاق عالمي. تأكد من تحديد كل هذا بالتفصيل في اتفاقية مستوى الخدمة)، مع ذِكر مراحل الإنجاز المتفق عليها لقياس التقدم المحرَز والنتائج المتحققة.

6. تنفيذ الترحيل السحابي لديك

إذا اتبعت الخطوات السابقة بعناية، فيجب أن تكون هذه الخطوة الأخيرة سهلة نسبيًا. ومع ذلك، فإن كيفية انتقالك إلى السحابة ستعتمد جزئيًا على مدى تعقيد تطبيقك (تطبيقاتك) وبنيتها وبنية بياناتك. يمكنك نقل تطبيقك بالكامل، وإجراء اختبار للتأكد من فعاليته، ثم تبديل حركة المرور المحلية لديك. بدلاً من ذلك، يمكنك اتباع نهج أكثر تفصيلاً، حيث تنقل العملاء تدريجيًا، والتحقق من صحة البيانات، ثم الاستمرار في هذه العملية حتى يتم نقل جميع العملاء إلى السحابة.