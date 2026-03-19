معلمات النماذج

تُشير الأرقام التي تأتي بعد أسماء النماذج اللغوية الكبيرة مفتوحة المصدر إلى عدد مَعلمات النموذج. فعلى سبيل المثال، Granite 3.0 8B Instruct هو نموذج يحتوي على 8 مليارات مَعلمة. يمكن النظر إلى المَعلمات على أنها العناصر التي تنسِّق كيفية تعامل النموذج مع بيانات الإدخال وفهمها وإنتاج المخرجات. وقد تظهر هذه المَعلمات في صورة أوزان أو انحيازات، تؤثِّر في مدى أهمية ميزات إدخال معينة عند توليد المخرجات.

يُشير العدد الأكبر من المَعلمات عمومًا إلى نموذج يتمتع بدرجة أعلى من التعقيد والقدرة على التكيف (مع أن هذا لا ينطبق بالضرورة عبر بنى مختلفة، لكنه غالبًا ما يكون صحيحًا داخل بنية المحوِّل). يمكن للنموذج اللغوي الكبير الذي يحتوي على عدد أكبر من المَعلمات اكتشاف أنماط أكثر تعقيدًا في البيانات، ما يُتيح إنتاج مخرجات أكثر ثراءً ودقة. ولكن، كما هو الحال في كثير من الأمور، هناك مفاضلة. فزيادة عدد المَعلمات تعني متطلبات حاسوبية أعلى، واحتياجات أكبر للذاكرة، واحتمالًا متزايدًا لحدوث فرط التكيّف.

أنواع النماذج: instruct مقابل code instruct مقابل chat

وضع chat مصمَّم للسياقات الحوارية، بينما وضع instruct مصمَّم لمهام معالجة اللغة الطبيعية في مجالات محددة.

يساعد الضبط الدقيق في وضع chat النموذج اللغوي الكبير على تقديم أداء أفضل في توليد استجابات طبيعية ومترابطة تكون ذات صلة بالمستخدم وجذابة له. أما الضبط الدقيق في وضع instruct فيساعد النموذج اللغوي الكبير على اتِّباع أنواع مختلفة من التعليمات وتوليد مخرجات دقيقة وملائمة للمهمة.

إعدادات النموذج

توفِّر النماذج اللغوية الكبيرة مجموعة من الإعدادات لضبط كيفية توليد الاستجابات.

يحدِّد إعداد temperature مدى تنوع استجابات النموذج. وببساطة، كلما انخفضت قيمة temperature أصبحت استجابات النموذج أكثر حتمية واتساقًا. ويُوصى باستخدام قيمة منخفضة جدًا لـ temperature، ويفضَّل أن تكون 0، في حلول RAG.

يَحُدّ إعداد "max_tokens / max_new_tokens" عدد الرموز (حيث تعادل الكلمة الواحدة تقريبًا 1.5 رمز مميز) التي سيستخدمها النموذج في استجابته. سيحتاج مطورو الحلول إلى التجربة لإيجاد قيمة توفق بين تقديم إجابات كاملة وعدم إفراط المعلومات لحالتهم، ولكن 100 تعتبر حدًا جيدًا بشكل عام لحلول التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) الخاصة بالأسئلة والأجوبة.

تحدِّد استراتيجية العينات كيفية اختيار النموذج للرمز المميز التالي في الاستجابة. يجب أن تستخدم حلول RAG استراتيجية عينات greedy، والتي تضمن استجابات متسقة للمطالبات.

هندسة المطالبات

أولاً، دعنا نستعرض قواعد كتابة المطالبات لتحسين أداء التوليد من البداية.

القاعدة رقم 1: ابدأ ببساطة

لا تبدأ بكتابة مطالبة طويلة جدًا، ثم تختبرها لاحقًا. ابدأ بمطالبات بسيطة أولًا.

على سبيل المثال، لا تبدأ بمطالبة طويلة مثل:

- أنت تعمل في قسم المالية في شركة إلكترونيات كبرى ضمن مؤشر S&P 1000. يجب عليك تلخيص محاضر اجتماعات المساهمين الفصلية لتحديد الموضوعات الرئيسية، والتوجُّهات ، والمشاعر العامة.

يجب أن يكون الرد بصيغة قائمة مرقمة نقطية.

تأكَّد أن تكون كل نقطة جملة كاملة ومتكاملة.

لا تُدخل معلومات وهمية. أجب فقط بالمعلومات الواردة في النص.

إليك المحضر المطلوب تلخيصه:

لكن ابدأ من هنا:

لخِّص الموضوعات الرئيسية الواردة في محضر الاجتماع التالي:



القاعدة رقم 2: التغييرات التدريجية فقط

لا تُجرِ تغييرات كبيرة على مَعلمات النموذج.

في معظم الحالات:

تؤدي التغييرات الطفيفة في إعدادات Temperature وRepetition Penalty إلى تأثير ملحوظ.

التغييرات الكبيرة غالبًا ما تخفي النجاحات التي يمكن تحقيقها من خلال التغييرات الصغيرة.

طبِّق أفضل مبادئ الهندسة:

غيِّر مَعلمة واحدة فقط في كل مرة. تحقَّق من صحة كل تغيير على حدة.

تراجَع عن التغييرات التي لا تحقق التأثير المطلوب. عُد إلى القيمة السابقة.

يجب أن يكون لأي تغيير عن القيم الافتراضية تفسير واضح ومبرر.

القاعدة رقم 3: التحقق المتبادل

حاول اختبار حدود مطالبتك وإيجاد نقاط الضعف فيها. لا تختبر مطالبتك مرة واحدة فقط ثم تدَّعي النجاح. شغِّل عشرات الاختبارات على مطالبتك لضمان موثوقيتها.

حاوِل اختبار مطالبتك وكشف نقاط ضعفها قبل أن يفعل العميل ذلك.

ابنِ مجموعة بيانات اختبارية واستمر في إضافة أمثلتك إليها. بعد كل إصدار لإثبات المفهوم، أعِد الاختبار لضمان استمرار عمل المطالبة بشكل صحيح.

القاعدة رقم 4: عمليات الاستخراج المعقدة لا يمكن إجراؤها باستخدام مطالبة واحدة فقط

لا تقلق، فالمطالبات المتعددة تتم معالجتها بالتوازي باستخدام watsonx.ai.