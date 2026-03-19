التقسيم النحوي

يستخدم التقسيم النحوي نهجًا موجهًا بالبنية لفصل النص بناءً على تنسيق المستند. غالبًا وبشكل طبيعي، يتم استخدام عناوين الأقسام كفواصل. ومع ذلك، في حالات المستندات التي لا تحتوي على معلومات مشفرة (مثل PDF)، يمكن استخدام أحجام الخطوط كعلامة لفصل المقاطع.

نقاط القوة:

تنفيذ بسيط

القيود:

تفترض الخوارزمية وجود تسلسل هرمي للمعلومات؛ لذلك قد يتم إغفال بعض المؤشرات النحوية.

يمكن أن يكون التقسيم النحوي مفيدًا في الحالات التي تكون فيها البنية الطوبولوجية للمستند قابلة للتنبؤ ومهيأة بوضوح للتقسيم.

التقسيم بأحجام ثابتة

في التقسيم بأحجام ثابتة، يتم تقسيم بيانات الإدخال إلى شرائح متساوية الحجم. تعتمد هذه الطريقة غالبًا على تقسيم النص إلى أحجام محددة مسبقًا استنادًا إلى عدد الرموز المميزة. تُعَد هذه الطريقة سهلة التنفيذ والفهم، ما يجعلها مناسبة للمهام التي تكون فيها بيانات الإدخال ذات حجم متسق ويمكن التنبؤ به.

نقاط القوة:

سهولة التنفيذ والفهم

الكفاءة الحسابية

القيود:

جامدة ولا يمكنها التكيف مع سياق النص

قد تُغفل معلومات سياقية مهمة في النص

يُعَد التقسيم بأحجام ثابتة الأنسب في الحالات التي تكون فيها بيانات الإدخال قابلة للتنبؤ ولا تتطلب سياقًا معمقًا.

from langchain.text_splitter import CharacterTextSplitter # Example text text = "The quick brown fox jumps over the lazy dog." # Create a splitter for fixed size chunks splitter = CharacterTextSplitter(chunk_size=10, chunk_overlap=0) # Split the text chunks = splitter.split(text) # Print the chunks for chunk in chunks: print(chunk)

التقسيم الدلالي

يعمل التقسيم الدلالي على فصل النص بناءً على السياق، ويجمع العناصر ذات المعنى باستخدام تقنيات خوارزمية. يكون التقسيم الدلالي مهمًا عندما يكون معنى المحتوى أساسيًا لتكوين الاستجابة، مثل الوثائق القانونية.

نقاط القوة:

البيانات المسترجعة تكون أكثر دقة وارتباطًا.

الحفاظ على ترابط قاعدة المعرفة أثناء التقسيم.

القيود:

تنفيذ أكثر تعقيدًا باستخدام خوارزميات متقدمة.

يتطلب موارد حاسوبية أكبر.

مثال:

from langchain.text_splitter import RecursiveCharacterTextSplitter # Example text text = "Steve Jobs was born in California. He co-founded Apple in 1976." # Create a splitter for semantic chunking splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=50, chunk_overlap=10) # Split the text chunks = splitter.split(text) # Print the chunks for chunk in chunks: print(chunk)

يستخدم التقسيم الهجين كلًا من المعلومات السياقية والبنائية للاستفادة من المزايا المشتركة لكلٍّ من التقسيم بأحجام ثابتة والتقسيم الدلالي. تكون هذه الطريقة هي الأنسب في الحالات التي يتوفر فيها حجم كبير من البيانات عبر حالات استخدام متعددة، مع تنسيقات ومواد متنوعة، مثل قاعدة المعرفة المؤسسية.

نقاط القوة:

تحقيق دقة وسرعة مُثلى من خلال تقنيات تقسيم مرنة تعتمد على بنية قاعدة المعرفة والسياق.

القيود:

يتطلب قدرًا أكبر من الصيانة والجهد في التنفيذ نظرًا لارتفاع متطلبات الموارد.

مثال:

from langchain.text_splitter import CharacterTextSplitter, RecursiveCharacterTextSplitter # Example text text = "Steve Jobs was born in California. He co-founded Apple in 1976." # Fixed-size splitter fixed_size_splitter = CharacterTextSplitter(chunk_size=50, chunk_overlap=10) fixed_size_chunks = fixed_size_splitter.split(text) # Semantic splitter semantic_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=100, chunk_overlap=20) semantic_chunks = semantic_splitter.split(text) # Print the fixed-size chunks print("Fixed-size chunks:") for chunk in fixed_size_chunks: print(chunk) # Print the semantic chunks print("

Semantic chunks:") for chunk in semantic_chunks: print(chunk)

التجزئة الوكيلية

تعتمد استراتيجية التقسيم هذه على استخدام النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لتحديد الطول والمحتوى المناسبين لمقاطع النص بناءً على السياق الذي سيتم استخدامها فيه. تستند هذه الاستراتيجية إلى مفهوم المقترحات، والذي يتضمن استخراج عبارات مستقلة من جزء خام من النص.

لتنفيذ هذا النهج، تستخدم الاستراتيجية قالب استرجاع المقترحات الذي توفِّره LangChain لاستخراج المقترحات من النص. بعد ذلك يتم تمرير هذه المقترحات إلى وكيل يعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة، والذي يحدد إذا ما كان ينبغي تضمين كل مقترح ضمن مقطع موجود أو إنشاء مقطع جديد.

يعتمد الوكيل القائم على النماذج اللغوية الكبيرة على مجموعة من العوامل لاتخاذ هذا القرار، بما في ذلك مدى صلة المقترح بالمقطع الحالي، والترابط العام للمقطع، وأهداف النموذج ونواياه. ومن خلال استخدام النماذج اللغوية الكبيرة بهذه الطريقة، تهدف الاستراتيجية إلى إنشاء مقاطع نصية ليست فقط مترابطة وملائمة للسياق، بل ومتوافقة أيضًا مع أهداف النموذج ونواياه.

نقاط القوة:

الاستقلالية: يمكن للنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) اتخاذ قرارات بشأن المقترحات التي ينبغي تضمينها في المقترح ومتى يجب إنشاء مقطع جديد دون تدخل بشري، ما يُتيح توليد النصوص بكفاءة أعلى وعلى نطاق أوسع.

الترابط: تم تصميم النماذج اللغوية الكبيرة لإنتاج نصوص مترابطة وملائمة للسياق، ما يساعد على ضمان أن تكون المقاطع الناتجة ذات معنى وسهلة الفهم.

القيود:

الاستهلاك المرتفع للموارد الحاسوبية: قد يكون توليد النصوص باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة مكلِّفًا من حيث الموارد الحاسوبية، خاصةً عند استخدام نماذج كبيرة أو معقدة. وقد يَحُدّ ذلك من قابلية التوسع والجدوى العملية لاستخدام النماذج اللغوية الكبيرة في بعض التطبيقات.

الهلوسة: قد يحدث ذلك عندما يولِّد النموذج نصًا استنادًا إلى تحيُّزاته أو افتراضاته الداخلية، بدلًا من الاعتماد على البيانات أو السياق الفعلي.

الآن، كيف يمكننا تنفيذ بعض هذه التقنيات لتقسيم الوثائق؟ توجد العديد من المكتبات مفتوحة المصدر التي تُتيح تشغيل هذه الخوارزميات وتقنيات التقسيم. ومن الجيد البدء باستخدام أدوات تقسيم النصوص في LangChain؛ يُرجى الرجوع إلى الوثائق التالية للاطِّلاع على أدوات تقسيم النصوص المتاحة. https://python.langchain.com/v0.1/docs/modules/data_connection/document_transformers/