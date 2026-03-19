واجهة المستخدم

مخطط تدفق يتضمن عقدة معلومات مركزية باللون الأزرق تتفرع منها عدة أشكال مترابطة تمثِّل مسارات عمليات مختلفة.
لمحة عامة

عند تصميم واجهة المستخدم لحلول RAG، يتفرع المسار عند اتخاذ قرار استخدام حلول مسرِّعة مثل IBM Watsonx Orchestrate و Watsonx Assistant أو بناء واجهة مستخدم مخصصة اعتمادًا على كود برمجي خاص. يوفر كلٌّ من هذين النهجين مزايا مميزة، وذلك تبعًا لمستوى التعقيد والمرونة المطلوبين لحل RAG المحدد.
لقطة شاشة من watsonx.orchestrate لواجهة الصفحة الرئيسية لدردشة وكيل الذكاء الاصطناعي.
حلول IBM

توفِّر IBM حلولًا قوية وجاهزة مسبقًا مثل Watsonx Orchestrate وWatsonx Assistant، وقد تم تصميم هذه الحلول لتسهيل الاستخدام وتسريع عملية النشر. تقدِّم هذه المنصات بيئة سهلة الاستخدام تُتيح للمطورين ومستخدمي الأعمال الاستفادة من مهام سير عمل RAG المهيأة مسبقًا دون الحاجة إلى معرفة برمجية متقدمة. يُعَد Watsonx Orchestrate مناسبًا لأتمتة العمليات، في حين يتخصص Watsonx Assistant في الذكاء الاصطناعي الحواري، ما يُتيح للأنظمة المعتمدة على RAG التعامل مع مدخلات اللغة الطبيعية، واسترجاع المستندات بدقة، وتوليد استجابات ملائمة.
واجهات المستخدم المخصصة

من ناحية أخرى، توفِّر واجهات المستخدم المخصصة حرية إنشاء تجارب مصممة خصيصًا تتوافق مع احتياجات الأعمال الفريدة والتنفيذات المتقدمة لحلول RAG. يمكن للمطورين بناء هذه الواجهات باستخدام كود برمجي مخصص يتكامل مع نماذج RAG، ما يُتيح للمؤسسات تصميم مهام سير عمل ووظائف ومرئيات محددة قد لا تكون متاحة في المنصات الجاهزة.
المساهمون

Luke Major

تاريخ التحديث: 15 نوفمبر 2024