التخزين لتحقيق مرونة البيانات

يستخدم IBM Storage لتحقيق مرونة البيانات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في حماية مؤسستك من برامج الفدية، وتعطُّل الأجهزة، والكوارث الطبيعية، والهجمات الإلكترونية والتهديدات الأخرى.
تتميز مصفوفات FlashSystem لمجموعة IBM Storage برمز الكشف عن تلف البيانات المضمّن الذي يستخدم التعلّم الآلي للمساعدة في تحديد حالات الخلل التي قد تشير إلى وجود تهديد. وهذا يتيح إغلاق الأنظمة قبل انتشار الضرر.
يستخدم برنامج IBM Storage Defender مؤشرًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للموثوقية النسبية للبيانات المنسوخة والأجهزة الافتراضية (VMs) لتسريع عملية التعافي بعد الهجوم، باستخدام طرق كشف جديدة طوَّرها قسم IBM Research.
تمثِّل مرونة البيانات جوهر مجموعة منتجات IBM Storage بأكملها، بدءًا من أنظمة الأجهزة القابلة للتوسُّع الأفقي والتوسُّع الرأسي، وحتى التخزين المعرّف بالبرامج وتخزين الكمبيوتر المركزي والتخزين على الأشرطة.
أرقام دقيقة توضح مدى تأثير الافتقار إلى مرونة البيانات في الأعمال.
فعِّل المراقبة بالاستناد إلى الذكاء الاصطناعي لأنظمة التخزين الأساسية والمساعِدة الخاصة بك.
تمكّن من دمج IBM Security وحلول التخزين المرن للبيانات.
قم بتسريع وتيرة الاسترداد الموثوق به باستخدام لقطات غير قابلة للتعديل لا يمكن تغييرها أو محوها.
يمكنك إجراء النسخ الاحتياطي والاسترداد باستخدام لقطات الأجهزة وإدارة نسخ البيانات.
يوفر برنامج IBM Storage Scale تخزينًا معرّفًا بالبرامج للملفات والكائنات لأعباء العمل كثيفة البيانات وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتيح للعملاء إنشاء منصة بيانات عالمية عالية الأداء، ومتصلة عالميًّا، وذات تكلفة محسّنة.
IBM Storage Ceph هو برنامج تخزين على مستوى المؤسسات يفصل البيانات عن أجهزة التخزين المادية، وهو ما يوفر قدرات لا مثيل لها للتوسّع ومرونة البيانات.
IBM Fusion عبارة عن منصة لخدمات بيانات الحاويات الأصلية تقدم بنية تحتية مبسّطة إلى مطوري التطبيقات وعلماء البيانات.
تتميز أنظمة التخزين IBM DS8900F بقدرات التكرار ولقطات الأجهزة، وإلغاء البيانات المكررة، والتشفير والتكامل مع البيئات الافتراضية.
يقدم IBM Tape Storage مرونة في البيانات لا تُضاهى من خلال توفير عزل مادي بين بياناتك المؤرشفة والعالم الخارجي.
اكتشِف ما تتكبده الشركات بسبب عمليات اختراق أمن البيانات. تعرّف على كيفية الكشف عن عمليات اختراق أمن البيانات والاستجابة لها والتعافي من الأثر الاقتصادي الذي تُحدثه.
قيِّم حالة حماية البيانات لمؤسستك دون أي تكلفة. حدِّد الثغرات ومواطن القوة والضعف، وتعلَّم كيف تضع خطة فعّالة لتحقيق المرونة الإلكترونية.