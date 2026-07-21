بناء التطبيقات وإطلاقها وتوسيع نطاقها باستخدام أدوات تطوير البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي
تطوير التطبيقات وتحديثها وحوكمتها بثقة
يتجاوز الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات مرحلة توليد التعليمات البرمجية، ليُحدث تحولًا في كيفية تسليم البرمجيات. تُتيح حلولنا مهام سير عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل دورة الحياة، ما يؤدي إلى تحسين فهم الأنظمة وتنسيق عمليات التسليم ودمج الحوكمة ودعم التطور المستمر والمرن للبرمجيات على نطاق واسع.
تطبيق الذكاء الاصطناعي بما يتجاوز مهام البرمجة المنفصلة - توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي ليشمل التخطيط وإعادة هيكلة التعليمات البرمجية والاختبار والمسارات، بحيث تنتقل التغييرات بصورة موثوق بها عبر مختلف الأنظمة.
تسريع عمليات التسليم مع الحفاظ على سلامة الأنظمة، للحد من الديون التقنية، وإجراء إعادة هيكلة آمنة للتعليمات البرمجية، والحفاظ على الاتساق عبر قواعد التعليمات البرمجية الكبيرة.
تزويد دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) بقدرات التحليلات لتتبُّع الاستخدام، وتحسين استغلال الموارد، ومواءمة اعتماد الذكاء الاصطناعي مع نتائج هندسية قابلة للقياس.
دمج تطبيق السياسات وممارسات البرمجة الآمنة في المراحل المبكرة لاكتشاف المشكلات بسرعة، وتقليل إعادة العمل، وتوحيد أساليب التطوير دون إبطاء الفِرق.
تمكّن من تبسيط المهام المتكررة وتقليل العبء المعرفي، ما يتيح للمطورين التركيز على الأعمال الهندسية ذات القيمة الأعلى. يمكنهم استخدام روبوتات المحادثة أو أوامر أخرى لتوليد التعليمات البرمجية، بالإضافة إلى اختبارات وحدات للتحقق من الجودة، وتحويل العليمات البرمجية، وإكمالها تلقائيًا، وإنشاء ملفات التوثيق، وفهم التعليمات البرمجية، وغير ذلك. وبناءً على حالات الاستخدام الخاصة بك، يمكنك اختيار أداة أو أكثر من الأدوات البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تحديث التطبيقات من خلال تطوير مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما يؤدي إلى تسريع التسليم وتقليل التكاليف وبناء أنظمة سحابية أصلية مرنة تدعم سرعة الاستجابة.
دمج وتنسيق عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر مختلف المنصات مع حوكمة مدمجة؛ لتحويل الأدوات المتفرقة إلى حلول مؤسسية آمنة وقابلة للتوسع.
تمكين استخدام الذكاء الاصطناعي الموثوق به على نطاق واسع من خلال حوكمة متكاملة، مع دمج ضوابط آلية عبر النماذج لتقليل المخاطر وتسريع الابتكار المتوافق مع متطلبات الامتثال.
نجحت Blue Pearl في تحديث تطبيقات معقدة خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، من خلال أتمتة تحليل التعليمات البرمجية وإعادة هيكلتها واختبارها، مع الحفاظ على سلامة البنية.
تمكَّنت APIS IT من تقليل المدة اللازمة لتحديث الأنظمة القديمة من أسابيع إلى ساعات عبر أتمتة تحليل التعليمات البرمجية، وإعادة هيكلتها، وتحويلها إلى بنى حديثة.
خُفضت تكاليف مركز البيانات إلى نحو 20% من مستوياتها السابقة، في حين تجاوزت مدة تشغيل النظام 99%، مما عزز موثوقية العمليات بالغة الأهمية للأعمال.
من أبرز ابتكارات Wimbledon الموجّهة إلى الجماهير ميزة Match Chat، وهي مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي صُمّم ليرافق المشجعين لحظةً بلحظة أثناء متابعتهم للمباراة.