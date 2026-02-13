برامج إدارة البيانات

وحِّد بياناتك قم بإدارتها لدعم ذكاء اصطناعي جدير بالثقة وفي الوقت الفعلي على مستوى المؤسسة

عرض ثلاثي الأبعاد لبلاطات مسطحة متجاورة تمثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع أيقونات ملونة بدرجات الأزرق والبنفسجي.

ابنِ أساسًا لذكاء اصطناعي جدير بالثقة وقابل للتوسع​

تمكَّن بسرعة من إطلاق ذكاء اصطناعي وتحليلات موثوق بها وفعَّالة من حيث التكلفة عبر Converged Data Foundation من IBM - وهو بنية مفتوحة وهجينة ومحكومة بمسؤولية توحِّد البيانات عبر جميع السحابات والأنظمة. ومن خلال أتمتة تكامل البيانات، وإثراء السياق بالذكاء، وتطبيق وصول موثوق به قائم على السياسات، يمكِّن العملاء من تسريع تحقيق القيمة، وزيادة اعتماد الذكاء الاصطناعي، وتحسين جودة القرارات، وتحقيق تحوُّل أعمال سريع وقابل للقياس.  

شاهِد برنامجنا أثناء العمل

بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي لوكلاء الذكاء الاصطناعي المؤسسي

يوفر IBM watsonx.data بيانات محكومة وجاهزة للذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق الوكلاء الموثوق بهم. وتصبح قاعدة البيانات المستقرة محور نجاح الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.

 

تحويل البيانات المجزأة إلى ذكاء جاهز للمؤسسات

بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي مع سياق في الوقت الفعلي

نسيج سياق في الوقت الفعلي يساعد الوكلاء على ربط بيانات المؤسسة وإضفاء السياق عليها وحوكمتها عبر طبقة موحّدة للشبكة الدلالية والبيانات الوصفية.
تحسين البيانات في البيئات الهجينة

اثبت تتبُّع دورة حياة البيانات وسبب إنتاج رؤى الذكاء الاصطناعي - مع تقليل الإنفاق على السحابة، وعوائق الأداء، ومخاطر الامتثال، وحالات فشل الذكاء الاصطناعي.
اكتشاف البيانات وحوكمتها وحمايتها

قلّل مخاطر الانكشاف عبر ترسيخ الثقة وقابلية التدقيق والامتثال كأساس لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تسارع المتطلبات التنظيمية.
الذكاء الاصطناعي الوكيل

انشر مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة عبر نهج محكوم ودقيق يمكن تنفيذه بسرعة اعتمادًا على البيانات القائمة.
تبسيط تكامل البيانات والوصول إليها

مكّن مستخدمي الأعمال من الوصول الذاتي دون الحاجة إلى التنسيق المستمر مع فِرق البيانات - لدعم توليد الأفكار والتحليل والابتكار في الوقت الفعلي.
اكتشاف الذكاء الاصطناعي وحوكمته وحمايته

ادمج الأمن والحوكمة منذ البداية لتجنُّب إعادة العمل، وتقليص دورات الموافقة، وتوحيد المقاييس، وتسريع النشر الآمن.
الاستعداد لمواجهة تهديدات الحوسبة الكمية

احصل على رؤية أوضح للخوارزميات المعرضة للمخاطر، مع خفض مخاطر الانكشاف لهجمات "اجمع البيانات الآن، وفكّ تشفيرها لاحقًا".​
تحليلات متقدمة لأنظمة الكمبيوتر المركزي والذكاء الاصطناعي

استفد من التحليلات والذكاء الاصطناعي لخفض تكلفة ETL وتقليل زمن الانتقال، وتسريع استخلاص الرؤى ودعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي.
أمن وامتثال أنظمة الكمبيوتر المركزي

احصل على رؤية شاملة، وفعِّل الضوابط، وارصد التهديدات في الوقت الفعلي، وادعم استمرارية العمل عبر التحقق السريع من السلامة واستعادة البيانات.
شعار Gartner

معترف به كمنتج رائد في السوق*
 
  • تقرير Magic Quadrant لعام 2024 حول أدوات تكامل البيانات
 
  • تقرير Magic Quadrant لعام 2024 حول أنظمة إدارة قواعد البيانات السحابية

استكشِف برامج إدارة البيانات المميزة من IBM

IBM watsonx.data

يمكِّن IBM watsonx.data من توسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام جميع بياناتك، أينما كانت، عبر مخزن بيانات مفتوح وهجين ومحكوم.

%40
ذكاء اصطناعي أدق من التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) بأسلوبه التقليدي
%50
خفض تكاليف مستودع البيانات عبر تحسين أعباء العمل
لقطة شاشة لواجهة Infrastructure Manager في IBM watsonx.data
لقطة شاشة لواجهة Financial Transactions في IBM watsonx.data

تكامل IBM watsonx.data

تعَد watsonx.data® integration أداة تكامل بيانات قابلة للتكيف،صُمِّمت لضمان استمرارية تكامل بياناتك في المستقبل، من خلال لوحة تحكم موحَّدة تُنهي دورة إعادة كتابة المسارات المتكررة، وتقلل من تشتت الأدوات، وتَحُدّ من تراكم الديون التقنية.

IBM watsonx.data intelligence

يستفيد IBM watsonx.data intelligence من البيانات الوصفية لاكتشاف أصول البيانات وتنسيقها وإدارتها عبر البيئات المحلية والسحابة العامة والخاصة والهجينة.

%110
زيادة في الإنتاجية من خلال الاستفادة من أتمتة المهام الحيوية وإنشاء مجموعات بيانات عالية الجودة وموثوق بها وآمنة.
%90
توفير الوقت لمهندسي البيانات عبر تبسيط إدارة البيانات
لقطة شاشة لواجهة Data Explorer في IBM watsonx.data
لقطة شاشة لواجهة Forecast Preview في IBM watsonx.data

IBM Planning Analytics

يُعَد IBM Planning Analytics برنامجًا لإدارة أداء الأعمال يضم ميزات للتخطيط وإجراء التوقعات وإعداد التقارير.

%25
تقليص الوقت عبر إلغاء نمذجة الجداول الإلكترونية يدويًا
83‏%
توقعات أسرع لسلسلة التوريد.

IBM Cognos Analytics

IBM Cognos® Analytics هو مساعد موثوق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يحوّل البيانات إلى تحليلات أذكى ورؤى قابلة للتنفيذ، بما يدعم قرارات أعمال أكثر ذكاءً.

%86
إعداد تقارير أسرع وأكثر دقة
%9
نسبة الزيادة في إجمالي إيرادات المبيعات
لقطة شاشة للوحة معلومات جديدة في IBM Cognos Analytics.
لقطة شاشة للوحة معلومات IBM Db2 Warehouse on Cloud

IBM Db2

®IBM Db2 هي قاعدة بيانات تشغّل أحمال تشغيل بالغة الأهمية، وتدعم معاملات بزمن انتقال قصير وتحليلات في الوقت الفعلي عبر السحابة أو البيئات الهجينة أو البيئات المحلية.

%70
توليد تقارير بوتيرةٍ أسرع بفضل زمن استجابة أسرع للاستعلامات.
x4
خفض تكاليف البنية التحتية.

IBM SPSS Statistics

تُعَدُّ IBM SPSS® Statistics منصةً شاملةً للتحليل الإحصائي، صُمِّمت لمساعدة المؤسسات والأفراد على استخراج رؤى موثوقة من البيانات. تجمع المنصة بين الاختبارات الإحصائية القوية والنمذجة التنبؤية والانحدار والتنبؤ، مع تبسيط إعداد البيانات والتحليل المؤتمت. وبفضل دعمها المدمج للغات Python و R، بالإضافة إلى خيارات ترخيص قابلة للتوسع ومرونة في طرق النشر، تمكّن المنصة مستخدميها على مختلف المستويات من الانتقال بثقة من مرحلة البيانات إلى اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات وقائمة على الأدلة.

لقطة شاشة من IBM SPSS Statistics
اتخذ الخطوة التالية

ابدأ رحلتك في إدارة البيانات مع IBM. ​اعمل مباشرةً مع خبرائنا الفنيين لتحقيق قيمة فورية.
الحواشي

لا تدعم Gartner أي بائع أو منتج أو خدمة موضَّحة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح مستخدمي التقنية باختيار المورِّدين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيف آخر فقط. تشمل منشورات أبحاث Gartner آراء مجموعة البحث والاستشارات لدى Gartner، وينبغي ألَّا يتم تفسيرها على أنها بيانات أو حقائق مؤكدة. تُخلي شركة Gartner مسؤوليتها عن جميع الضمانات الصريحة أو الضمنية فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين.