برامج إدارة البيانات

وحِّد بياناتك قم بإدارتها لدعم ذكاء اصطناعي جدير بالثقة وفي الوقت الفعلي على مستوى المؤسسة
تمكَّن بسرعة من إطلاق ذكاء اصطناعي وتحليلات موثوق بها وفعَّالة من حيث التكلفة عبر Converged Data Foundation من IBM - وهو بنية مفتوحة وهجينة ومحكومة بمسؤولية توحِّد البيانات عبر جميع السحابات والأنظمة. ومن خلال أتمتة تكامل البيانات، وإثراء السياق بالذكاء، وتطبيق وصول موثوق به قائم على السياسات، يمكِّن العملاء من تسريع تحقيق القيمة، وزيادة اعتماد الذكاء الاصطناعي، وتحسين جودة القرارات، وتحقيق تحوُّل أعمال سريع وقابل للقياس.
يوفر IBM watsonx.data بيانات محكومة وجاهزة للذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق الوكلاء الموثوق بهم. وتصبح قاعدة البيانات المستقرة محور نجاح الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.
نسيج سياق في الوقت الفعلي يساعد الوكلاء على ربط بيانات المؤسسة وإضفاء السياق عليها وحوكمتها عبر طبقة موحّدة للشبكة الدلالية والبيانات الوصفية.
اثبت تتبُّع دورة حياة البيانات وسبب إنتاج رؤى الذكاء الاصطناعي - مع تقليل الإنفاق على السحابة، وعوائق الأداء، ومخاطر الامتثال، وحالات فشل الذكاء الاصطناعي.
قلّل مخاطر الانكشاف عبر ترسيخ الثقة وقابلية التدقيق والامتثال كأساس لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تسارع المتطلبات التنظيمية.
انشر مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة عبر نهج محكوم ودقيق يمكن تنفيذه بسرعة اعتمادًا على البيانات القائمة.
مكّن مستخدمي الأعمال من الوصول الذاتي دون الحاجة إلى التنسيق المستمر مع فِرق البيانات - لدعم توليد الأفكار والتحليل والابتكار في الوقت الفعلي.
ادمج الأمن والحوكمة منذ البداية لتجنُّب إعادة العمل، وتقليص دورات الموافقة، وتوحيد المقاييس، وتسريع النشر الآمن.
احصل على رؤية أوضح للخوارزميات المعرضة للمخاطر، مع خفض مخاطر الانكشاف لهجمات "اجمع البيانات الآن، وفكّ تشفيرها لاحقًا".
استفد من التحليلات والذكاء الاصطناعي لخفض تكلفة ETL وتقليل زمن الانتقال، وتسريع استخلاص الرؤى ودعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي.
احصل على رؤية شاملة، وفعِّل الضوابط، وارصد التهديدات في الوقت الفعلي، وادعم استمرارية العمل عبر التحقق السريع من السلامة واستعادة البيانات.
يمكِّن IBM watsonx.data من توسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام جميع بياناتك، أينما كانت، عبر مخزن بيانات مفتوح وهجين ومحكوم.
تعَد watsonx.data® integration أداة تكامل بيانات قابلة للتكيف،صُمِّمت لضمان استمرارية تكامل بياناتك في المستقبل، من خلال لوحة تحكم موحَّدة تُنهي دورة إعادة كتابة المسارات المتكررة، وتقلل من تشتت الأدوات، وتَحُدّ من تراكم الديون التقنية.
يستفيد IBM watsonx.data intelligence من البيانات الوصفية لاكتشاف أصول البيانات وتنسيقها وإدارتها عبر البيئات المحلية والسحابة العامة والخاصة والهجينة.
يُعَد IBM Planning Analytics برنامجًا لإدارة أداء الأعمال يضم ميزات للتخطيط وإجراء التوقعات وإعداد التقارير.
IBM Cognos® Analytics هو مساعد موثوق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يحوّل البيانات إلى تحليلات أذكى ورؤى قابلة للتنفيذ، بما يدعم قرارات أعمال أكثر ذكاءً.
®IBM Db2 هي قاعدة بيانات تشغّل أحمال تشغيل بالغة الأهمية، وتدعم معاملات بزمن انتقال قصير وتحليلات في الوقت الفعلي عبر السحابة أو البيئات الهجينة أو البيئات المحلية.
تُعَدُّ IBM SPSS® Statistics منصةً شاملةً للتحليل الإحصائي، صُمِّمت لمساعدة المؤسسات والأفراد على استخراج رؤى موثوقة من البيانات. تجمع المنصة بين الاختبارات الإحصائية القوية والنمذجة التنبؤية والانحدار والتنبؤ، مع تبسيط إعداد البيانات والتحليل المؤتمت. وبفضل دعمها المدمج للغات Python و R، بالإضافة إلى خيارات ترخيص قابلة للتوسع ومرونة في طرق النشر، تمكّن المنصة مستخدميها على مختلف المستويات من الانتقال بثقة من مرحلة البيانات إلى اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات وقائمة على الأدلة.
