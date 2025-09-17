تعد برامج التحويل البرمجي IBM C/C++ for z/OS، بما في ذلك المحول البرمجي الكلاسيكي z/OS XL C/C++ والمحول البرمجي الذي تم تقديمه حديثًا Open XL C/C++ for z/OS، من المحولات البرمجية المتقدمة والمحسّنة للغتي C وC++ على نظام z/OS والتي تستخدم ميزات IBM Z® لإنتاج تطبيقات أعمال عالية الأداء.