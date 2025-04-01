مجمِّعات IBM
بناء أداء نظام محسّن في التطبيقات التي تستخدم بنيات IBM بشكل كامل
استكشاف العائلات المجمعة
رسم توضيحي تجريدي لأشكال هندسية

IBM تعمل المحولات البرمجية على تقليل التكلفة من خلال توفير تقنيات التحسين التقنية التي تستخدم ®IBM Z و IBM ®Power لتعزيز التطبيق العملي.

تعمل مجمّعات Z على تسريع عملية التحويل الرقمي من خلال تحسين إنتاجية المطورين من خلال ميزة لغة جديدة وميزة العمل على لغة Z، مما يتيح لك دمج Z بسرعة في حلول الويب والسحابة وحلول محمول.

تقوم مجمعات ®Power بتحديث وتحسين التطبيق الخاص بك مع التجميع التقني المتقدم AIX و Enterprise Linux المنصات.

تعرّف على عائلات المترجمين ومنتجاتهم:

  • COBOL Compilers family
  • Fortran Compilers family
  • C and C++ Compilers family
  • PL/I Compilers family
استكشاف العائلات المجمعة
COBOL Compilers family

تساعدك مجمعات COBOL على استخدام التطبيق الموجود لديك على نظامي ®z/OS و AIX.

 استكشاف COBOL Compilers family
Fortran Compilers family

Advancedمجمّعات عالية الأداء يمكن استخدامها لتطوير برامج Fortran المعقدة.

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C and C++ Compilers family

مُجمِّعات عالية الأداء تُستخدم لتطوير برامج C و C++C المعقدة.

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PL/I Compilers family

Advanced مجمّعات لدمج PL/I التطبيق مع التقنية الحديثة للويب.

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اللغات المعاصرة IBM Open Enterprise SDK for Python

مترجم يدعم z/OS التطبيق المكتوب في Python. استخدم تحديث المعلومات لتحديث حساس التطبيق الخاص بك من خلال تطوير واجهات برمجة التطبيقات والمكونات الإضافية والأغلفة لتوسيع نطاق حساس التطبيق للأعمال من أجل تسليم أسرع.

 IBM Open Enterprise SDK for Go

محول برمجي Go قياسي من شركة الصناعات البرمجية يجلب إطار عمل قوي لبناء تطبيق سريع وقابل للتوسع على منصة z/OS.

IBM Open Enterprise SDK for Node.js

مجموعة تطوير البرمجيات (SDK) بدون رسوم لتوصيل Node.js التطبيق z/OS الموارد . توفر تكنولوجيا المعلومات حل جافا سكريبت ®جافا سكريبت مستقل وقت التشغيل وجافا سكريبت من جانب الخادم لبناء وحدات Node.js الأصلية وجافا سكريبت لمنصة IBM Z.

 IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS

منصة لبناء تطبيق مؤسسي حديث قوي للغاية وقابل للتوسع وموثوق به وموثوق به. يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات الدفعات والمعاملات والخدمة المصغرة وغير ذلك باستخدام واجهات برمجة التطبيقات والمكتبات وإطار العمل الخاص بـ Java.
الخطوات التالية

حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع أحد ممثلي IBM Z أو ®Power أو LinuxONE.
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