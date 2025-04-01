باستخدام IBM Open Enterprise SDK for Node.js، يمكن للعملاء تحديث تطبيقاتهم لتوسيع قيمة تطبيقاتهم الحالية. يتيح Node.js للعملاء من المؤسسات الاستفادة من مجموعة هائلة من مواهب وموارد مطوري JavaScript من خلال تمكين البرمجة بلغة JavaScript الشائعة.

يمكن للعملاء الآن تبسيط تطوير واجهات برمجة التطبيقات (API) وصيانتها، والوصول إلى موارد z/OS من خلال Node.js باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المباشرة أو واجهات برمجة التطبيقات RESTful، وتوزيع تطبيقات وخدمات Node.js لتحسين الأداء والأمان.