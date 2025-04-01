الوصول إلى منصة آمنة قائمة على الوحدات وقابلة للتوسع بدرجة كبيرة دون تكلفة لتسريع تحديث التطبيقات على ®IBM® z/OS
يُعَد IBM® Open Enterprise SDK for Node.js حزمة تطوير مجانية لربط تطبيقات Node.js بموارد z/OS. وهو يوفِّر بيئة تشغيل ®JavaScript مستقلة وحلًا لتطوير JavaScript من جهة الخادم لإنشاء وحدات Node.js الأصلية ووحدات JavaScript لمنصة ®IBM Z.
باستخدام IBM Open Enterprise SDK for Node.js، يمكن للعملاء تحديث تطبيقاتهم لتوسيع قيمة تطبيقاتهم الحالية. يتيح Node.js للعملاء من المؤسسات الاستفادة من مجموعة هائلة من مواهب وموارد مطوري JavaScript من خلال تمكين البرمجة بلغة JavaScript الشائعة.
يمكن للعملاء الآن تبسيط تطوير واجهات برمجة التطبيقات (API) وصيانتها، والوصول إلى موارد z/OS من خلال Node.js باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المباشرة أو واجهات برمجة التطبيقات RESTful، وتوزيع تطبيقات وخدمات Node.js لتحسين الأداء والأمان.
تمكَّن من توسيع تطبيقات الأعمال الأساسية باستخدام الخدمات المصغرة في IBM Open Enterprise SDK for Node.js.
تجنَّب عرض عدد أكبر من واجهات برمجة التطبيقات مما هو مطلوب وتمكَّن من تبسيط تطوير الواجهات وصيانتها باستخدام التنسيق غير المتزامن لتحقيق توسع فعَّال.
الوصول إلى الموارد المستندة إلى z/OS من Node.js باستخدام واجهات برمجة التطبيقات REST للتكامل مع الخدمات والأدوات مثل ®CICS و ®Db2 و VSAM و ™IBM MVS.
استخدم Node.js في كل من الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات للاستفادة من التقنية والمهارات نفسها لبناء تطبيقات متكاملة.
استفِد من أكثر من مليونَي وحدة مقدمة من المجتمع للمساعدة على تسريع تطوير تطبيقاتك.
جمِّع تطبيقات وبيانات Node.js معًا لزيادة الإنتاجية وتقليل وقت الاستجابة باستخدام نموذج الإدخال/الإخراج الفعَّال والقائم على الأحداث.
استخدام وقت تشغيل JavaScript، وواجهات برمجة التطبيقات من جانب الخوادم، والمكتبات لبناء تطبيقات شبكية عالية الأداء وقابلة للتوسع بكفاءة.
شاهِد كيف تصدرت Node.js قائمة أبرز التقنيات في استطلاع Stack Overflow للمطورين لعام 2024.
يمكنك تسريع عملية تسليم التطبيقات باستخدام npm، أكبر سجل برمجيات في العالم، الذي يمنح المطورين إمكانية مشاركة وإعادة استخدام أكثر من مليوني وحدة Node.js مجتمعية، مثل Express و Loopback.
استضافة IBM Open Enterprise SDK for Node.js وإدارته باستخدام IBM CICS Transaction Server كجزء من حزمة CICS. يمكنك استخدام النقل المحسَّن محليًا لاستدعاء خدمات CICS.
استخدم Node.js للاتصال بجميع الأصول الحيوية، بما في ذلك VSAM و ®Db2 و RACF/SAF و ®IMS من خلال z/OS Connect Enterprise Edition.
يستخدم IBM Open Enterprise SDK for Node.js مسرِّع الأجهزة zEDC لضغط وفك ضغط البيانات المستندة إلى zlib، ما يحقق تحسينات كبيرة في الأداء مقارنةً بالتنفيذات البرمجية السابقة.
استخدم محرك JavaScript مفتوح المصدر وفعَّالًا يُترجم تعليمات JavaScript البرمجية إلى أحدث تعليمات z/Architecture لتحقيق أداء مثالي.
يُعَد تنسيق التنزيل الخاص بأرشيف التبادل المحمول (pax) من التنسيقات الشائعة في بيئات UNIX، مثل z/OS UNIX، ويوفِّر تجربة مستخدم مماثلة. يمكن إدارة صور SMP/E القابلة للتثبيت وحزم الإصلاح الخاصة بها باستخدام أداة تثبيت وصيانة برمجيات SMP/E على z/OS. يتوفر IBM Software Subscription and Support (اختصارًا S&S) للاستفادة من دعم IBM لفتح طلبات الخدمة التي تتم معالجتها ضمن أوقات الاستجابة الموثَّقة.
استخدم تنسيق أرشيف pax القابل للتثبيت، والذي يتوافق مع المنصات الموزعة.
تمكّن من إدارة التحديثات بسهولة باستخدام تنسيق SMP/E (حزمة CBPDO، أو حزمة ServerPac) القابل للتثبيت. موصى به لعمليات نشر الإنتاج. يتوفر كِلا الترخيصين وميزة الاشتراك والدعم (S&S) من خلال Shopz.
من دون رسوم ترخيص
شغّل تطبيقاتك الخاصة
وظائف كاملة
يلزم وجود أجهزة IBM Z
دعم محدود على GitHub
الاشتراك والدعم في برامج IBM (S&S)
اكتشف كيف يوفِّر Open Enterprise SDK for Node.js نهجًا يعتمد على الوحدات وقابلًا للتوسع بدرجة كبيرة في تصميم وتطوير التطبيقات، ما يعزز الممارسات المرنة.
اكتشف مدى سهولة تصحيح الأخطاء عن بُعد لتطبيق IBM Open Enterprise SDK for Node.js داخل Visual Studio Code.
اكتشف وحدات Node.js الأصلية لتطبيقات Node.js اللازمة لتشغيل التعليمات البرمجية المهمة للأداء أو الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات على مستوى النظام أو تضمين مكتبات C أو ++C الموجودة.
تعرَّف على كيفية إدارة الملفات في مجموعة بيانات مقسمة باستخدام وحدة IBM Z Open Automation Utilities (ZOAU) Node.js، ومن خلال إنشاء تطبيق ويب يستطيع تعديل وبناء وتشغيل التعليمات البرمجية المصدر بلغة C بتنسيق PDS.
اقرأ هذه المقالات لتتعرَّف على كيفية استفادة مطوري التطبيقات من نصوص Restructured Extended Executor (اختصارًا REXX) في Node.js لتحديث بنية تطبيقاتهم.
سرِّع تحولك الرقمي على منصة IBM Z باستخدام موصِّلات مخصصة للوصول إلى موارد IBM Z.
ابحث عن قائمة كاملة بالإصدارات والتحديثات وحزم التصحيحات (المعروفة أيضًا باسم PTFs) الخاصة بحزمة IBM Open Enterprise SDK for Node.js.
متاحة دون رسوم ترخيص. وتتوفر خدمة اشتراك ودعم (S&S) IBM الاختيارية المدفوعة.
تطبيقات IBM Open Enterprise SDK for Node.js غير مؤهلة للاستخدام مع معالج IBM Z Integrated Information Processor (اختصارًا zIIP).
متاحة دون رسوم ترخيص. يمكن خفض التكاليف الإجمالية لنشر التطبيقات على z/OS نظرًا لأن بعض أعباء العمل قد تكون مؤهلة لاستخدام نموذج التسعير الجديد لحلول التطبيقات لأعباء العمل الإنتاجية الجديدة على z13 والإصدارات الأحدث.
تتوفر خدمة الاشتراك والدعم الاختيارية لإصدار SMP/E.
الاشتراك والدعم متضمنان في حل IBM Z and Cloud Modernization Stack دون رسوم إضافية.
تعرَّف على المزيد حول عملية الطلب في Shopz، اقرأ المدونة عملية الطلب المبسّطة في Shopz لبيئة Node.js على z/OS أو تواصل مع ممثل IBM الخاص بك لتقديم طلب Shopz نيابةً عنك.
يقدِّم مشروع Zowe مفتوح المصدر واجهات حديثة تشبه السحابة للتفاعل مع z/OS. يوفر عنصر سطح المكتب الافتراضي في Zowe واجهة مستخدم مبنية على المتصفح مكتوبة بلغة Node.js ويتم نشرها فوق IBM Open Enterprise SDK for Node.js.
تعرَّف على كيفية تثبيت Node.js مع Zowe (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)
تُعتبر IBM Watson Machine Learning (اختصارًا WLMz) منصة تعلم آلي مؤسسية تساعد المؤسسات على بناء ونشر وتشغيل نماذج التعلم الآلي على IBM z/OS. وهي توفِّر أداة تكوين قائمة على الويب مدعومة من IBM Open Enterprise SDK for Node.js، والتي توجِّهك خلال عملية تكوين WMLz.
في Phoenix Software، تم استبدال النظام اليدوي لإصدار تراخيص المنتجات للعملاء بنظام آلي يسمح للعملاء بطلب تراخيص البرمجيات عبر الإنترنت. يُعَد IBM Open Enterprise SDK for Node.js أحد المكونات الأساسية للتكنولوجيا التي تدعم هذا الحل العصري، والذي يتطلب تغييرات طفيفة لتقليل وقت التطوير والتنفيذ، فضلًا عن تقليل الإمكانية لإدخال سلوك غير متوقع.
بالنسبة إلى ®z/OS، تتوفر عمليات التثبيت باستخدام SMP/E لحزمة IBM Open Enterprise SDK for Node.js مجانًا عبر Shopz. يمكن للعملاء ببساطة أخذ تطبيقاتهم المكتوبة بواسطة Node.js أو تطويرها ونقلها إلى IBM Z. نظرًا للكمية الكبيرة من البيانات المؤسسية التي توجد أو تنشأ على IBM Z، فإن التطبيقات السحابية أو المحمولة وواجهات برمجة التطبيقات المبنية على Node.js من المحتمل أن تتطلب الوصول إلى البيانات والخدمات على IBM Z. وبفضل Node.js، يمكن للعملاء الآن عرض فرص أنظمة المشاركة من Node.js وربطها مع أنظمة السجلات الموثوق بها على IBM Z.
نعم، يتوفر خياران تجريبيان من IBM Z:
يُعَد Node.js بيئة تشغيل استراتيجية وشائعة لبناء التطبيقات السحابية الأصلية والتطبيقات المؤسسية ومفتوحة المصدر. استفِد من إطار العمل LoopBack و API® Connect لإنشاء وإدارة وتأمين ومراقبة واجهات برمجة التطبيقات والخدمة المصغرة لديك. على z/OS، يقدم CICS Transaction Server for z/OS 5.5 دعمًا لإدارة تطبيقات Node.js على z/OS داخل مناطق CICS ويوفر وسيلة نقل محلية محسَّنة عبر وحدة ibm-cics-api لاستدعاء خدمات CICS. تستفيد Zowe، وهي منصة مصدر مفتوح توفِّر واجهات حديثة للتفاعل مع z/OS ، من Node.js لتوفير إطار عمل سطح المكتب الخاص بها. توفِّر وحدة ibm_db اتصالًا لتطبيقات Node.js مع Db2 على كلًا من z/OS والمنصات الموزعة، من خلال الاستفادة من دعم ODBC في db2connect و IBM Db2 for z/OS. توفِّر وحدة عقدة racf قدرات المصادقة باستخدام مرفق z/OS RACF، بينما توفِّر وحدات عقدة zcrypto واجهات لاستخدام حلقات مفاتيح RACF، ما يتيح لك إنشاء تطبيقات ويب آمنة.
يمكن استدعاء Node.js داخل JCL باستخدام مرفق BPXBATCH.
تتوفر الوثائق عبر الإنترنت على وثائق IBM Documentation. يمكنك أيضًا تنزيل الوثائق بتنسيق PDF للاستخدام دون اتصال بالإنترنت. تتوفر خدمة الاشتراك والدعم المدفوعة من IBM على مستوى عالمي من خلال فتح حالة دعم. يتم دعم GitHub و Slack بناءً على أفضل جهد ممكن.