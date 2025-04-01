مجموعة أدوات وقت التشغيل وتطوير Java عالية الأداء تدعم مواصفات الإصدار القياسي من Java
IBM® Semeru Runtime Certified Edition for z/OS (المعروف سابقًا باسم IBM 64-bit SDK for z/OS, Java Technology Edition) معتمد ليكون متوافقًا مع مواصفات Java Standard Edition، مما يوفر لمطوري z/OS القدرة على الاستفادة من ميزات لغة Java الجديدة والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات في مجتمع Java.
يوفر IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS منصة لبناء تطبيقات مؤسسية حديثة عالية القوة والمرونة والموثوقية. يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات مجمّعة ومتعلقة بالمعاملات والخدمات المصغرة وغير ذلك باستخدام واجهات برمجة التطبيقات والمكتبات وأُطر العمل الخاص بلغة Java.
اختبر تطبيقات Java وانشرها باستخدام واجهات برمجة تطبيقات الإصدار القياسي من Java.
شغّل أعمال Java المؤهلة باستخدام معالجات المعلومات المتكاملة IBM Z® (zIIPs).
استفد من مكتبات الفئات من OpenJDK و Eclipse OpenJ9 Java VM.
مكّن تطبيقات Java للاستفادة من أحدث مجموعات تعليمات IBM Z.
انشر مراقبة وتشخيصات محسّنة لتطبيقاتك.
استفد من تحسينات الموثوقية والتوافر وإمكانية الخدمة.
تعرف على ترقية Java وإمكانية التشغيل البيني على z/OS.
تفضل بزيارة البوابة الشاملة لتخطيط رحلة الترقية إلى أحدث إصدارات IBM Semeru.
تعرّف على تفاصيل تحقيق التشغيل البيني بين IBM COBOL و IBM Semeru على z/OS.
قلل أزمنة الإيقاف المؤقت لجمع المهملات للتطبيقات الحساسة لوقت الاستجابة والتي تملك مساحة تخزين كبيرة عن طريق استخدام مرفق خدمات التخزين المحمي المُقدم على IBM® z14.
استخدم المشغلات العشرية المشفرة الثنائية الفعالة التي تستفيد من أحدث تعليمات IBM® z/Architecture العشرية والعشرية المعبأة في ناقلات.
تكيف تلقائيًا مع موارد النظام المتغيرة وسعته من خلال التحجيم التلقائي لجمع المهملات ومسارات التجميع في الوقت المناسب.
نفِّذ التشغيل البيني مع المكتبات الأصلية 31 بت عبر واجهة Java الأصلية مع تطبيق Java 64 بت الخاص بك.
استفد من إضافات z/OS JAAS وتشفير الأجهزة وتطبيقات مخزن المفاتيح (بما في ذلك (مخازن مفاتيح RACF) مع ملحق التشفير Java.
منتج Java متوافق تمامًا يتضمن منافذ منصة IBM z/OS لمكتبات OpenJDK فئة Java و Eclipse OpenJ9 JVM.
شغّل تطبيق Java كمهام مجمعة أو مهام قيد التشغيل. ويمكنك الوصول إلى بيانات z/OS التقليدية وخدمات نظام z/OS الرئيسية مثل البحث في الكتالوج وتدفقات السجلات والمزيد.
مضمن كجزء من z/OS ومتاح من دون رسوم ترخيص. استخدم حزمة تطوير البرمجيات من دون رسوم لـ z/OS الآن وابدأ العمل بسرعة.
قامت شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات Atruvia AG بدمج Java مع COBOL في IBM IMS على IBM Z، مما سمح بجعل وظائف الخدمات المصرفية الأساسية قابلة للوصول عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs). يعمل هذا النهج على تسريع إنشاء خدمة جديدة مع إطالة عمر التطبيق وقيمته.
وقد استفادت Primeur من Semeru Runtime على z/OS و Open Liberty كعناصر أساسية لمنصة تكامل البيانات الرئيسية الخاصة بها، مما ساعد في ضمان عمليات قوية وفعالة على IBM Z.
شاركت شركة Phoenix Software معارف حول تجربتها السلسة في الترقية إلى Semeru 17، مع تسليط الضوء على التحسينات في الأداء والتوافق لتطبيقات Java على IBM Z.
تعرف على المزيد حول مدونة مركزية لجميع احتياجات التشغيل البيني لـ Java الخاصة بك.
اكتب تطبيقات Java للوصول إلى قواعد بيانات IMS ومعالجة معاملات IMS.
اكتب تطبيقات Java التي تستخدم خدمات ®CICS مع تحكم CICS، تمامًا كما تفعل مع أي بيئة أخرى.
تنسيق أرشيف PAX القابل للتثبيت الذاتي. استخدم IBMid الموجود لديك للوصول أو أنشئ واحدًا عند التسجيل.
يمكن للتنسيق القابل للتثبيت SMP/E (CBPDO و ServerPac) إدارة التحديثات بسهولة. موصى به لعمليات نشر الإنتاج. ومتوفر من خلال Shopz من خلال البحث عن معرف المنتج 5655-UA1.
يمكن أن يساعدك تنسيق IBM Installation Manager (IM) القابل للتثبيت على إدارة تحديثات المنتج، وهو متوفر من خلال IBM Fix Central أو IM Repository. اتبع التعليمات لتنزيل الملف المضغوط من IBM Fix Central.
مرونة التثبيت والتحديث والصيانة
التثبيت المحلي والذاتي، متوافق مع UNIX
تُدار باستخدام أداة تتبع SMP/E
مُدار عبر IBM IM مع مستودعات محلية/عن بُعد
من دون رسوم ترخيص
شغّل تطبيقاتك الخاصة
وظائف كاملة
دعم IBM عالمي المستوى
مؤهل من خلال معرف الاشتراك والدعم رقم 5655-I48
مؤهل من خلال معرف الاشتراك والدعم رقم 5655-I48
مؤهل من خلال معرف الاشتراك والدعم رقم 5655-I48
إن حزم تطور برمجيات IBM لـ Java هي منتجات مجانية تُطلب مع ®IBM z/OS. للحصول على أحدث المستويات وحزم الإصلاح، تفضل بزيارة صفحة تنزيل إصدار Pax (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، أو انتقل إلى Shopz للحصول على إصدارات SMP/E.
نعم، حزم تطوير برمجيات IBM لمنتجات Java من دون رسوم للترخيص.
رمز Java و Java Virtual Machine مؤهلان للتشغيل على معالجات المعلومات المتكاملة IBM z (zIIP). مكتبات المستخدم الأصلية التي تُستدعى من خلال واجهة Java الأصلية (JNI) غير مؤهلة.
حزم تطوير برمجيات IBM لـ Java مؤهلة للحصول على الدعم عبر معرف برنامج الاشتراك والدعم لحزم تطوير برمجيات IBM لـ z/OS. يمكن للعملاء استخدام معرف برنامج الاشتراك والدعم (S&S) لفتح حالات الدعم. ولاحظ أن حالات الدعم لتطبيقات Java ضمن نظام تشغيل IBM z/OS ومنتجات البرامج الوسيطة يجب فتحها مباشرةً مقابل تلك المنتجات.
للترقية إلى أحدث إصدار من Semeru Java على z/OS، تفضل بزيارة بوابة الترحيل.
لتحقيق التوافق بين IBM COBOL و Java على IBM z/OS، تفضل بزيارة بوابة التشغيل البيني IBM COBOL و Java.
اطلع على هذه الدروس التعليمية لـ Java لفهم Java على z/OS بشكل أفضل.
تعرّف على المزيد حول الميزات الجديدة والتحسينات والإصلاحات الخاصة بإمكانية الخدمة من OpenJDK و OpenJ9 و IBM.
تصفح الموارد المختلفة للعثور على تلميحات ونصائح للعمل باستخدام Java على z/OS.
تعرف على السبب وراء استمرار IBM في الحفاظ على التزامها بالبقاء في طليعة تطوير Java.
استكشف الموارد الأساسية للبدء في كتابة وتشغيل تطبيقات Java المستقلة على z/OS.
تعرف كيف يوفر IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS منصة لبناء تطبيقات مؤسسية حديثة قوية للغاية وقابلة للتوسع وموثوقة. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.