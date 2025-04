يُعَد IBM Open Enterprise SDK for Go محولًا برمجيًا للغة Go متوافقًا مع معايير الصناعة وتم تحسينه لمنصة z/OS.يستخدِم المحول البرمجي Go أحدث تعليمات z/Architecture لتوفير تنفيذ استثنائي على منصة z/OS.

تطوير وتنفيذ تطبيق Streamline Go على أنظمة IBM Z. وهو يستخدم ممارسات برمجة Go الحديثة ونظام بنائي غني من الحزم، خاصةً للتطبيقات المدعومة بالسحابة على z/OS.