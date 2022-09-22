IBM Open Enterprise SDK for Go
أنشئ تطبيقات سريعة وقابلة للتوسع على IBM z/OS
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تسريع التحول الرقمي على z/OS

يُعَد IBM Open Enterprise SDK for Go محولًا برمجيًا للغة Go متوافقًا مع معايير الصناعة وتم تحسينه لمنصة z/OS.يستخدِم المحول البرمجي Go أحدث تعليمات z/Architecture لتوفير تنفيذ استثنائي على منصة z/OS.

تطوير وتنفيذ تطبيق Streamline Go على أنظمة IBM Z. وهو يستخدم ممارسات برمجة Go الحديثة ونظام بنائي غني من الحزم، خاصةً للتطبيقات المدعومة بالسحابة على z/OS.

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دعم التشفير

دعم واسع النطاق لخوارزمية التشفير، وهو ما تحتاجه التطبيقات الحديثة لتأمين البيانات و/أو الاتصالات.
مكتبات شاملة

مجموعة غنية من المكتبات القياسية ومكتبات الطرف الثالث لمهام البرمجة المتنوعة.
مفتوح المصدر وموجه بالمجتمع

تحسين مستمر من قِبل مجتمع متنامٍ، ما يضمن الوصول إلى أحدث الأدوات والوحدات.
تحسين كفاءة التطوير

يمكن للمطورين استخدام بساطة وكفاءة لغة Go لتطوير التطبيقات بسرعة، ما يقلل من وقت الوصول إلى السوق.

حالات الاستخدام

نقل التطبيقات إلى z/OS

انقل التطبيقات إلى z/OS من خلال تكييف تطبيقات Go الحالية لتعمل على z/OS، وتحسينها لتلائم بيئته الفريدة. واستخدم برنامج Wharf للنقل التلقائي لأتمتة الكثير من عمليات التكييف، ما يجعل ترحيل التطبيقات إلى z/OS أسرع وأسهل من خلال التعامل مع العديد من التعديلات الضرورية تلقائيًا.

 نقل التطبيقات إلى z/OS استخدام Wharf للنقل التلقائي
إدارة قواعد البيانات

استخدِم Go لإنشاء قواعد البيانات وإدارتها. الوصول المباشر للقراءة والكتابة إلى مجموعات بيانات VSAM و Db2 عبر وحدة Go recordio. اطَّلِع على مثال لإنشاء قاعدة بيانات موظفين باستخدام مجموعة بيانات ذات تسلسل مفتاحي (KSDS).

 الوصول إلى Db2 بشكل أصلي على z/OS باستخدام Go الوصول المباشر إلى قواعد بيانات VSAM
حاوية Go على z/OS

ادمج تطبيقات Go مع أصول z/OS الحساسة لتقليل أوقات الاستجابة وزيادة الإنتاجية. وأنشئ تطبيقات Go المعبأة في حاويات وشغّلها على z/OS، باستخدام النقل بالحاويات للنشر وقابلية التوسع والإدارة. يدعم IBM Open Enterprise SDK for Go منصة IBM z/OS Container وهي 1.1 Kubernetes والعديد من القدرات الإضافية.
قابلية التشغيل البيني

يستطيع Go الآن استدعاء DLL الخاص بـ COBOL (64 بت) مباشرةً باستخدام بروتوكول XPLINK القياسي، كما يستطيع COBOL (64 بت) استدعاء Go مباشرةً باستخدام البروتوكول نفسه. يتضمن Go أدوات للتعامل مع التحويل إلى EBCDIC والعودة منه.

 تفاعل Go مع COBOL في بيئة z/OS
إنشاء خوادم RESTful

طور خوادم RESTful والحزم المترجمة وانشرها باستخدام Go من دون الحاجة إلى الإنترنت.
ربط البرامج الثنائية المحولة برمجيًا

استخدم Go لاستدعاء برنامج نصي أو برنامج ثنائي خارجي لتحقيق إمكانية التشغيل البيني للبرامج. يسمح ذلك للمطورين بدمج تطبيقات Go مع برامج z/OS الحالية وتعزيز الوظائف والاستفادة من نقاط القوة في كلتا البيئتين.
نقل التطبيقات إلى z/OS

انقل التطبيقات إلى z/OS من خلال تكييف تطبيقات Go الحالية لتعمل على z/OS، وتحسينها لتلائم بيئته الفريدة. واستخدم برنامج Wharf للنقل التلقائي لأتمتة الكثير من عمليات التكييف، ما يجعل ترحيل التطبيقات إلى z/OS أسرع وأسهل من خلال التعامل مع العديد من التعديلات الضرورية تلقائيًا.

 نقل التطبيقات إلى z/OS استخدام Wharf للنقل التلقائي
إدارة قواعد البيانات

استخدِم Go لإنشاء قواعد البيانات وإدارتها. الوصول المباشر للقراءة والكتابة إلى مجموعات بيانات VSAM و Db2 عبر وحدة Go recordio. اطَّلِع على مثال لإنشاء قاعدة بيانات موظفين باستخدام مجموعة بيانات ذات تسلسل مفتاحي (KSDS).

 الوصول إلى Db2 بشكل أصلي على z/OS باستخدام Go الوصول المباشر إلى قواعد بيانات VSAM
حاوية Go على z/OS

ادمج تطبيقات Go مع أصول z/OS الحساسة لتقليل أوقات الاستجابة وزيادة الإنتاجية. وأنشئ تطبيقات Go المعبأة في حاويات وشغّلها على z/OS، باستخدام النقل بالحاويات للنشر وقابلية التوسع والإدارة. يدعم IBM Open Enterprise SDK for Go منصة IBM z/OS Container وهي 1.1 Kubernetes والعديد من القدرات الإضافية.
قابلية التشغيل البيني

يستطيع Go الآن استدعاء DLL الخاص بـ COBOL (64 بت) مباشرةً باستخدام بروتوكول XPLINK القياسي، كما يستطيع COBOL (64 بت) استدعاء Go مباشرةً باستخدام البروتوكول نفسه. يتضمن Go أدوات للتعامل مع التحويل إلى EBCDIC والعودة منه.

 تفاعل Go مع COBOL في بيئة z/OS
إنشاء خوادم RESTful

طور خوادم RESTful والحزم المترجمة وانشرها باستخدام Go من دون الحاجة إلى الإنترنت.
ربط البرامج الثنائية المحولة برمجيًا

استخدم Go لاستدعاء برنامج نصي أو برنامج ثنائي خارجي لتحقيق إمكانية التشغيل البيني للبرامج. يسمح ذلك للمطورين بدمج تطبيقات Go مع برامج z/OS الحالية وتعزيز الوظائف والاستفادة من نقاط القوة في كلتا البيئتين.

الموارد

استخدام Go

تعرف على كيفية استخدام مرافق الخدمات القائمة على Go لتحقيق تنفيذ أسرع وتكلفة أقل للعملاء.

 Killer Crypto في Go

سرّع رمز خوارزميات التشفير لجعله يعمل بشكل أسرع عدة مرات والحفاظ على أمان عمليات التشفير.

 تصحيح أخطاء برامج Golang الخاصة بك

تعرف على كيفية تصحيح أخطاء برنامج جُمع باستخدام IBM Open Enterprise SDK for Go باستخدام مصحح أخطاء z/OS.

 المخزن المؤقت للبروتوكول مع Go على z/OS

استخدم مخازن البروتوكولات لتحويل البيانات إلى سلسلة وتشغيل تطبيق خادم عميل مع gRPC في Go.
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