يُعَد IBM Open XL C/C++ for AIX الجيل التالي من مترجمات C و++C، وهو يسهِّل إنشاء وصيانة التطبيقات المكتوبة بلغتَي C و++C والمخصصة للاستخدام على منصات IBM Power، بهدف تحقيق أقصى استفادة من قدرات أجهزتك.
يوفر امتدادات اللغة لدعم برمجة امتداد الوسائط المتعددة المتجهة (VMX) والامتداد القياسي المتجه (VSX).
يمكنك ترخيص المحوِّلات البرمجية IBM Open XL على الخوادم الافتراضية بما يتوافق مع السعات المطلوبة عند الانتقال إلى البيئة السحابية الهجينة. يتوفر الترخيص الشهري وفقًا لوحدة تكلفة نواة المعالجة الافتراضية.
استفد من كل من تحسينات LLVM الشائعة وتقنيات IBM الرائدة في الصناعة لتحسين أداء أحمال التشغيل.
يُتيح لك الاستفادة من التحسينات بين الوحدات دون الحاجة إلى إجراء أي تغييرات كبيرة على ملفات التهيئة أو نظام البناء. تم إطلاق Thin LTO أيضًا، ما يحقِّق تحسينات كبيرة في وقت التحويل البرمجي واستهلاك الذاكرة.
يستغل بنية Power10 بالكامل. ويوفر خيارات بنية Power10 ووظائف مدمجة ووظائف مكتبة مضبوطة لزيادة العائد على الاستثمار في الأجهزة إلى أقصى حد.
يوفر مجموعة من المكتبات الخاصة بالحوسبة الرياضية عالية الأداء بما في ذلك مكتبات Mathematical Acceleration Subsystem (MASS) و Basic Linear Algebra Subprograms (BLAS).
يوفر تقنيات تحسين المحول البرمجي في برمجة الكمبيوتر التي تستخدم الملف الشخصي لتحسين أداء وقت تشغيل البرنامج. انتبه إلى متطلبات النظام عند استخدام التحسين الموجه بالملف الشخصي.
ترخيص واحد لكل مستخدم فريد
ابتداءً من
6,240.00 دولارًا أمريكيًا*
لكل مستخدم مصرح له
وصول مشترك لعدة مستخدمين
ابتداءً من
18,900.00 دولار أمريكي*
لكل مستخدم متزامن
يتم تحصيل رسوم الترخيص الشهري لكل نواة معالج افتراضي (VPC)
ابتداءً من
95.70 دولارًا أمريكيًا*
لكل نواة معالج افتراضي شهريًا
عدد المستخدمين الفريدين الذين يستخدمون المحول البرمجي
الحد الأقصى لعدد المستخدمين الذين يستخدمون المحول البرمجي في الوقت نفسه
بناءً على سعة البيئة التي يُستخدم فيها المحول البرمجي
IBM Passport Advantage أو نظام استيفاء برامج مؤهل
IBM Passport Advantage أو نظام استيفاء برامج مؤهل
IBM Passport Advantage أو نظام استيفاء برامج مؤهل أو عبر الإنترنت
يشمل 12 شهرًا من الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والوصول إلى ميزات البرنامج الجديدة
يشمل 12 شهرًا من الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والوصول إلى ميزات البرنامج الجديدة
يشمل دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال مدة الشراء والوصول إلى ميزات البرنامج الجديدة
الدعم والوصول إلى ميزات البرامج الجديدة
يشمل 12 شهرًا من الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والوصول إلى ميزات البرنامج الجديدة
يشمل 12 شهرًا من الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والوصول إلى ميزات البرنامج الجديدة.
يزود إصدار IBM Open XL C/C++ و Fortran for AIX 17.1.2 مطوري AIX بتقنيات وأدوات متطورة.
قائمة كاملة بالإصدارات والتحديثات وحزم الإصلاحات التي صُنفت حسب الإصدار.
اختر طريقة تنزيل نسخة الإصدار العام بناءً على قناة الطلب الخاصة بك (PA أو AAS).
فهم اعتبارات الترحيل والتخطيط.