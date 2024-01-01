قم بتمكين فريقك من خلال مساعدي الذكاء الاصطناعي المخصصين لهذا الغرض
بناء مساعدين الذكاء الاصطناعي بسرعة وسهولة ونشر مساعدين الذكاء الاصطناعي من خلال رمز قوي منخفض التجربة
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أنشئ مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك بكل سهولة

مساعد البناء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي المساعد في watsonx Orchestrate هواستوديو بناء الجيل القادم الذي يستفيد من ®قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي والمهارات الرقمية لتمكين مجموعة من خبير المجال لابتكار مساعدين جدد ومقنعين بسرعة وسهولة من خلال رمز قوي ومقنع. وبالاستفادة من مساعدي الذكاء الاصطناعي المصممين لهذا الغرض، يمكن للعملاء والموظفين إكمال المهام والعمليات المعقدة بسلاسة وسهولة من خلال تجربة لغة طبيعية جذابة للغاية.

توفر أداة بناء مساعد الذكاء الاصطناعي الاصطناعي الباني في watsonx Orchestrate باني الذكاء الاصطناعي التوليدي واستوديو الأتمتة لوقوفمساعدين مدعومين بنموذج لغوي كبير (LLM) مدعوم من قبل المساعدين الذين يرتكز عملهم على والبيانات والأتمتة. يمكّنك منشئ مساعد الذكاء الاصطناعي المساعد من توسيع نطاق استثماراتك في الأتمتة وتوسيع نطاق الاعتماد من خلال واجهة محادثة عالية يبثها الذكاء الاصطناعي الذي يمكنك الوثوق به. يتم تقديم الذكاء الاصطناعي التوليدي للقدرات التحويلية بشكل أصلي من خلال IBMموثوق وشفاف من قبل LLMs الموثوقة والشفافة والمضبوطة بدقة لوظائف أعمال محددة. يتمتع البناؤون بالمرونة والتحكم في تحديد متى وكيف يتم الاستفادة من LLMs ®فيا اختيار LLM الأساسي، وتأسيس المحتوى، والإجراءات الموجهة من قبل الذكاء الاصطناعي ومهارات المحادثة. IBM watsonx Orchestrate يوفر تجربة طبيعية ومُحسَّنة لعملائك وموظفيك، ويوجههم خلال إتمام العمليات متعددة الخطوات مع ترك الذكاء الاصطناعي التوليدي يقوم بالأعمال الشاقة.
مساعدو الذكاء الاصطناعي التوليدي من IBM: دليل المشتري الكامل لعام 2024
اطلع على خيارات التسعير لاشتراكك في watsonx Orchestrate اقرأ تقرير IDC: خمس مزايا رئيسية للتنسيق لتحقيق قيمة الذكاء الاصطناعي على نطاق Enterprise
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ميزة

مساعد باني الذكاء الاصطناعي مساعد باني: حرفة الذكاء الاصطناعي الحيني الحواري بكفاءة مع رمز منخفض بناء تجربة

البحث التحادثي باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي مهارات المحادثة الإجراءات الموجهة بالذكاء الاصطناعي ماجستير في القانون الأساسي
كيف يمكن لمساعد المنشئ المساعد المساعدة
الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوجيه المستخدمين من خلال Natural Language Understanding والذكاء الاصطناعي الاصطناعي الحواري الحواري القدرات ®Orchestrate، يساعد ®Orchestrate على حل المحادثات الغامضة حتى لا يواجه المستخدمون صعوبة في التنقل عبر تجربة رقمية معقدة. تعرّف على عمليات التكامل
اعرض، أخبر، افعل من أجل تجربة مدفوعة بالنتائج باستخدام أداة إنشاء المساعد، يمكنك تصميم مجموعة متنوعة من تجارب الخدمة الذاتية بأدوات بدون تعليمات برمجية: توجيه المستخدمين خلال الرحلات الرقمية الحالية، أو تقديم المساعدة المعلوماتية، أو إكمال المهام نيابةً عنهم. يدمج مُنشئ مساعد الذكاء الاصطناعي الاصطناعي قوة نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) والقدرات التخاطبية watsonx Assistant لتمكين المحادثة التفاعلية المتجاوبة والتفاعلية بين المستخدمين و ®أورشستريت.
توسيع نطاق المهارات والأتمتة الحالية
بسِّط يومك 

باستخدام كتالوج من المهارات، يقوم ®Orchestrate بأتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً ومعالجتها بشكل أسرع، حتى تتمكن من التركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى. قم بتهيئة المهارات باستخدام إطار العمل الإضافي بدون كود لاستدعاء الأنظمة الخلفية أو الاستفادة من مهارات الأتمتة وما قبل البناء الموجودة.

 استكشف كتالوج المهارات
التكامل الذي يناسبك

®تستفيد Orchestrate من الأدوات التي تستخدمها كل يوم، من التعاون والاتصالات إلى التحليلات وتتبع مقدمي الطلبات. ®تدمج Orchestrate بين الإنتاجية والتعاون الرائدين في مجال التطبيق العملي حتى تتمكن من الحصول على المعلومات التي تحتاجها، عندما تحتاج إلى تكنولوجيا المعلومات.  

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