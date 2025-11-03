يدعم IBM VS FORTRAN تقسيم بيانات الإدخال/الإخراج لتسريع تنفيذ عمليات الإدخال/الإخراج التسلسلية على z/OS. يمكن لمستخدمي z/OS تحديد عدد مخازن البيانات المؤقتة للإدخال/الإخراج التي سيتم استخدامها على أساس كل وحدة على حدة. هناك 225 مخزنًا مؤقتًا مسموحًا بها وتتم صيانتها بواسطة روتينات الإدخال/الإخراج الخاصة بالمكتبة وإقامة المخزن المؤقت فوق مساحة 16 ميجابايت باستخدام IBM DFSMS 1.1 أو أحدث. يوفر IBM VS FORTRAN أيضًا دعمًا للبيانات الافتراضية لنظام z/OS.