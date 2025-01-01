IBM Open XL Fortran for Linux on Power
تطوير برامج معقدة وكثيفة الحوسبة
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أشخاص في مكتب، يقدِّمون نظرة عامة على IBM Open XL Fortran for Linux on Power.

تحسين أداء التطبيقات

المحول البرمجي Fortran من الجيل التالي من IBM، والذي يسهِّل إنشاء وصيانة التطبيقات المكتوبة بلغة Fortran لاستخدامها على أنظمة IBM Power. يعمل على تحسين بنيتك التحتية على منصات IBM Power، ويدعم الحوسبة الرقمية والعلمية وعالية الأداء على نطاق واسع. 

 اقرأ صحيفة البيانات تنزيل الإصدار Open XL Fortran for Linux on Power Community Edition
زيادة عائد الاستثمار في أجهزة Power

استغل بنية Power10، مثل مسرع مضاعفة المصفوفة (MMA)، وزد عائد استثمارك إلى أقصى حد مع الاستغلال الكامل للأجهزة.
تحسين أداء التطبيقات

استفد من كل من تحسينات LLVM الشائعة وتقنيات IBM الرائدة في الصناعة لتحسين أداء أحمال التشغيل.
تحسين إنتاجية المطورين

توفير قدرات التشخيص وإعداد التقارير في LLVM وتقديم العديد من الأدوات المستندة إلى LLVM لجعل عملك التطويري أكثر كفاءة.
تسريع التحول إلى نموذج السحابة الهجينة

تقديم تراخيص شهرية جديدة وفقًا لوحدة شحن نواة المعالجة الافتراضية (VPC). يمكنك ترخيص المحوِّلات البرمجية IBM Open XL على الخوادم الافتراضية حسب السعات اللازمة عند الانتقال إلى السحابة الهجينة.

التفاصيل الفنية

متطلبات البرنامج

  • الإصدار 8.4 أو 8.6 أو 9.0 من Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
  • الإصدار 20.24 أو 22.04 من Ubuntu
  • SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP3

متطلبات الأجهزة

استخدم أي خادم من IBM Power طالما أنه مدعوم من توزيع نظام التشغيل الخاص بك.

  • حوالي 200 ميجابايت لحِزم المنتجات
  • مساحة لا تقل عن 2 جيجابايت على القرص الصلب للترحيل
  • الحد الأدنى 512 ميجابايت للملفات المؤقتة
  • الحد الأدنى لذاكرة الوصول العشوائي هو 2 جيجابايت، ويُوصَى بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت أو أكثر
مقارنة التراخيص
ترخيص دائم - مستخدم معتمد

ترخيص واحد لكل مستخدم فريد

بدءًا من
4,350.00 دولارًا أمريكيًا*
لكل مستخدم مصرَّح له

 ترخيص دائم - مستخدم متزامن

وصول مشترك لعدة مستخدمين

بدءًا من
12,900.00 دولار أمريكي*
لكل مستخدم متزامن

 ترخيص شهري - وحدة شحن النواة المعالجة الافتراضية (VPC)

رسوم الترخيص الشهرية لكل نواة معالج افتراضي (VPC)

بدءًا من
97.90 دولارًا أمريكيًا*
لكل نواة معالج افتراضي شهريًا

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عدد التراخيص المطلوبة هو عدد المستخدمين الفريدين الذين يستخدمون المحوِّل البرمجي

عدد التراخيص المطلوبة هو الحد الأقصى لعدد المستخدمين الذين يستخدمون المحول البرمجي في الوقت نفسه.

يعتمد عدد التراخيص المطلوبة على سعة البيئة التي يتم فيها استخدام المحوِّل البرمجي.

تم الشراء عبر IBM Passport Advantage أو نظام استيفاء برامج مؤهل

تم الشراء من خلال IBM Passport Advantage أو نظام استيفاء برامج مؤهل

تم شراؤها من خلال IBM Passport Advantage، أو نظام استيفاء برامج مؤهل، أو عبر الإنترنت من خلال زر الشراء الآن

ترخيص غير قابل للمشاركة، خيار تسعير أكثر مرونة (الدفع شهريًا حسب الاستخدام).

سعر محتمل أقل من تراخيص المستخدمين المصرح لهم المتعددين

خيارات تسعير أكثر مرونة (دفع شهري حسب الاستخدام)

يشمل 12 شهرًا من الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والوصول إلى ميزات البرنامج الجديدة

يشمل دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال مدة الشراء والوصول إلى ميزات البرنامج الجديدة

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.

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