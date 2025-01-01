IBM Open XL Fortran for Linux on Power

استغل بنية Power10، مثل مسرع مضاعفة المصفوفة (MMA)، وزد عائد استثمارك إلى أقصى حد مع الاستغلال الكامل للأجهزة.
استفد من كل من تحسينات LLVM الشائعة وتقنيات IBM الرائدة في الصناعة لتحسين أداء أحمال التشغيل.
توفير قدرات التشخيص وإعداد التقارير في LLVM وتقديم العديد من الأدوات المستندة إلى LLVM لجعل عملك التطويري أكثر كفاءة.
تقديم تراخيص شهرية جديدة وفقًا لوحدة شحن نواة المعالجة الافتراضية (VPC). يمكنك ترخيص المحوِّلات البرمجية IBM Open XL على الخوادم الافتراضية حسب السعات اللازمة عند الانتقال إلى السحابة الهجينة.
استخدم أي خادم من IBM Power طالما أنه مدعوم من توزيع نظام التشغيل الخاص بك.
ترخيص واحد لكل مستخدم فريد
بدءًا من
4,350.00 دولارًا أمريكيًا*
لكل مستخدم مصرَّح له
وصول مشترك لعدة مستخدمين
بدءًا من
12,900.00 دولار أمريكي*
لكل مستخدم متزامن
رسوم الترخيص الشهرية لكل نواة معالج افتراضي (VPC)
بدءًا من
97.90 دولارًا أمريكيًا*
لكل نواة معالج افتراضي شهريًا
عدد التراخيص المطلوبة هو عدد المستخدمين الفريدين الذين يستخدمون المحوِّل البرمجي
عدد التراخيص المطلوبة هو الحد الأقصى لعدد المستخدمين الذين يستخدمون المحول البرمجي في الوقت نفسه.
يعتمد عدد التراخيص المطلوبة على سعة البيئة التي يتم فيها استخدام المحوِّل البرمجي.
تم الشراء عبر IBM Passport Advantage أو نظام استيفاء برامج مؤهل
تم الشراء من خلال IBM Passport Advantage أو نظام استيفاء برامج مؤهل
تم شراؤها من خلال IBM Passport Advantage، أو نظام استيفاء برامج مؤهل، أو عبر الإنترنت من خلال زر الشراء الآن
ترخيص غير قابل للمشاركة، خيار تسعير أكثر مرونة (الدفع شهريًا حسب الاستخدام).
سعر محتمل أقل من تراخيص المستخدمين المصرح لهم المتعددين
خيارات تسعير أكثر مرونة (دفع شهري حسب الاستخدام)
يشمل 12 شهرًا من الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والوصول إلى ميزات البرنامج الجديدة
يشمل دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال مدة الشراء والوصول إلى ميزات البرنامج الجديدة
محوِّل برمجي عالي الأداء لتطوير برامج C و++C المعقدة.
محوِّل برمجي عالي الأداء لتطوير برامج C المعقدة.
محوِّل برمجي عالي الأداء لتطوير برامج C و++C المعقدة.
محوِّل برمجي عالي الأداء لتطوير برامج Fortran المعقدة.