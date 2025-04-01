على الرغم من الاستثمارات الإلكترونية الضخمة، فإن الهوية أصبحت هي الناقل الرئيسي للهجمات، حيث إن 61% من جميع حوادث الاختراق تنطوي على بيانات اعتماد مسروقة أو مُساء استخدامها1. أدى انتشار بيئات السحابة المتنوعة، لكل منها هويتها الخاصة، إلى جانب تعقيدات الأنظمة القديمة، إلى وجود رؤية ناقصة وصوامع هوية مجزأة ومخاطر متزايدة.

يتكامل حل IBM Verify Directory بسلاسة مع أدوات الهوية الموجودة لديك، ما يساعد المؤسسات على: