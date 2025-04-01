على الرغم من الاستثمارات الإلكترونية الضخمة، فإن الهوية أصبحت هي الناقل الرئيسي للهجمات، حيث إن 61% من جميع حوادث الاختراق تنطوي على بيانات اعتماد مسروقة أو مُساء استخدامها1. أدى انتشار بيئات السحابة المتنوعة، لكل منها هويتها الخاصة، إلى جانب تعقيدات الأنظمة القديمة، إلى وجود رؤية ناقصة وصوامع هوية مجزأة ومخاطر متزايدة.
يتكامل حل IBM Verify Directory بسلاسة مع أدوات الهوية الموجودة لديك، ما يساعد المؤسسات على:
في عام 2023، شهدت المنظمات ارتفاعًا بنسبة 71% في الهجمات الإلكترونية الناجمة عن استغلال الهويات. اطلع على التقرير الجديد لمعرفة كيفية حماية الهويات بشكل أفضل.
أنشئ عرضًا واحدًا موثوقًا لأي هوية معينة عبر جميع البيئات. توفر شركة IBM مصدرًا واحدًا للحقيقة والإدارة والتنفيذ لإطلاق العنان للمزيد من الذكاء وحالات الاستخدام المفيدة ورصد التهديدات مع تمكينك من بناء نسيج الهوية.
استمتع بالتوسع مع كبرى عمليات النشر، بما في ذلك تلك التي تحتوي على مئات الملايين من الهويات وأكثر من 5000 عملية تسجيل دخول في الثانية. تدعم خيارات النشر المرنة أحدث متطلبات أنظمة التشغيل وKubernetes لنماذج عمليات النشر على السحابة المتعددة والهجينة.
بفضل جمع ملفات تعريف الهوية في مكان واحد، أصبح برنامج IBM Verify أساس عمليات الكشف الدقيق عن التهديدات والاستجابة لها. استمتع برؤية لا مثيل لها للمستخدمين والأجهزة والأنظمة عبر المؤسسة، ما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة تُحقق أهداف الأعمال.
تعرّف على كيفية مساعدة نسيج الهوية الفعال على إزالة الصوامع وتسهيل العمليات عبر مصادر ومنصات متعددة.
تعرف على الإمكانات الجديدة المحسّنة لإدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM) في برنامج IBM Verify.
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يمكنك تحديث آليات المصادقة في التطبيقات القديمة التي تتطلب تغييرات في التعليمات البرمجية.
قم بدمج الثقة بالمخاطر في أنظمة إدارة الهوية والوصول لتقديم مصادقة أكثر ذكاءً.
عزز القرارات المتعلقة بتحديد المستخدمين الذين يحق لهم الوصول إلى بيانات مؤسستك وتطبيقاتها بالسياق العميق والذكاء والأمان.
1 تقرير شركة Verizon Business حول التحقيقات في حوادث اختراق البيات لعام 2023 (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com)