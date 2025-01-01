يمكنك أتمتة الهويات والوصول وإدارتهم طوال فترة استخدام المستخدمين لنظامك، من اليوم الأول وحتى رحيلهم. قم بإضافة مستخدمين فرديين أو إزالتهم أو تطبيق سياسات على مجموعات ذات صلاحيات متساوية للوصول إلى الموارد. من خلال تبسيط عملية منح الصلاحيات، يمكنك تفويض مديري الأعمال لتمكين وصول أسرع للموظفين ومواصلة الاحتفاظ بالتحكم.
استخدم عملية منح الصلاحيات المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات أو المستندة إلى نظام إدارة الهويات عبر النطاقات لتطبيقات محلية محددة. واستخدم الوكلاء الداعمين والمحولات الداعمة لخدمة Active Directory وللأهداف المحلية الأخرى، مثل LDAP أو Oracle.
فوض ملكية التطبيق إلى مديري خطوط الأعمال ومكّنهم من تزويد الموظفين بوصول أسرع للتطبيقات وكتالوج كامل للتطبيقات.
ضع جدولاً زمنيًا دوريًا لإعادة تجديد شهادات التطبيقات ذات المخاطر العالية لتلبية متطلبات الامتثال. ونفذ حملات اعتماد متزامنة ومتكررة بناءً على المستخدمين أو المجموعات أو كليهما.