مع ظهور AWS Lambda في عام 2014، أصبحت الحوسبة الخالية من الخوادم عنصرًا أساسيًا للبنى التحتية السحابية الأصلية. ومن خلال تمكين المؤسسات من تشغيل كود التطبيقات كثيف الموارد، عند الطلب في بيئة سحابية، والدفع عندما يكون الكود قيد التشغيل فقط، أتاحت الوظائف الخالية من الخوادم فرصًا جديدة لتحسين أداء التطبيقات والتوافر وكفاءة التكاليف. ومع ذلك، فإن مراقبة البيئات الخالية من الخوادم -حيث يتم تنفيذ وظيفة وتختفي قبل أن يتمكن أحد من ملاحظة أدائها- تُعَد مهمة معقدة للغاية.
تساعدك مراقبة البيئات الخالية من الخوادم باستخدام IBM Instana Observability على مراقبة وتحليل أداء وتوافر وأمان تطبيقاتك وخدماتك الموزعة على المنصات الخالية من الخوادم بشكل مستمر. باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يُحدِّد Instana الترابطات المعقدة التي تربط الوظائف الخالية من الخوادم ببعضها وببقية البنية التحتية. ومن خلال التتبُّع الشامل والعروض المصورة التفصيلية، يساعد على تحديد المشكلات وحلها بشكل استباقي، وبالتالي ضمان الأداء الأمثل وتوافر التطبيقات دون خادم.
راقِب وظائف وتطبيقات الحوسبة الخالية من الخوادم بفاعلية للحصول على رؤية في الوقت الفعلي وتتبُّع شامل لطلبات الخدمة، بغض النظر عن المنصة السحابية التي تستضيفها مثل AWS Lambda أو Google Cloud Platform أو Microsoft Azure.
استفِد إلى أقصى حد من ميزات الاكتشاف التلقائي والتتبُّع التلقائي في Instana لاكتشاف وربط وتحليل بنية الحوسبة الخالية من الخوادم، ما يوفِّر على مطوريك ساعات من الإعداد اليدوي لمراقبة الأنظمة.
تمكَّن من تحسين أداء وتوافر تطبيقاتك الخالية من الخوادم من خلال الرؤى السياقية التي يوفرها الرسم البياني الديناميكي (نموذج البنية الكاملة) ودليل السياق (تجربة المستخدم البنائية) والتحليلات غير المحدودة (التحليلات المترابطة) من Instana.
قلِّل زمن اكتشاف الأعطال (MTTD) وزمن الاستجابة لها (MTTR) باستخدام مقاييس Instana لقابلية الملاحظة المحسَّنة بالذكاء الاصطناعي (بدقة تصل إلى ثانية واحدة). تساعد التحليلات غير المحدودة على تحليل وربط جميع المقاييس وبيانات التتبُّع، ما يُتيح تحليل الأسباب الأساسية ومعالجة الحوادث تلقائيًا.
يحدِّد Instana تلقائيًا العلاقات والارتباطات في البيئات الخالية من الخوادم ويعرضها مرئيةً لتحديد كيفية تأثير مشكلة في إحدى الوظائف على الوظائف أو الخدمات الأخرى داخل بيئة التطبيق.
يوفِّر Instana عروضًا مصورة في الوقت الفعلي لمنح الفرق رؤية واضحة لحالة التطبيق الحالية، بينما تُتيح العروض التاريخية تحليل المشكلات وفهم السياق السابق عند استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
منذ أن بدأت Dealerware باستخدام Instana لمراقبة الحاويات، تمكَّن فريق عمليات التطوير لديها من خفض زمن الانتقال في التسليم من 10 دقائق إلى ما يقرب من 12 ثانية.
باستخدام Instana لمراقبة جميع تطبيقاتها في مكان واحد، تتجاوز Enento اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بها وتقدم تجربة عملاء أكثر موثوقية.
تتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكة مثل IBM Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل بدون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.
يتيح IBM Instana Observability للجميع على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.