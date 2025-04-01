IBM Storage FlashSystem 9500
FCM4 الجديد متوفر الآن. كشف أسرع عن تهديدات برامج الفدية الضارة لتعزيز المرونة الإلكترونية والأداء وكفاءة الطاقة.
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أداء عالي لتلبية متطلبات أحمال التشغيل الشاقة

يجمع IBM Storage FlashSystem 9500 بين وحدات ®IBM FlashCore وبنية NVMe والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق أداء لا مثيل له. كجزء من عائلة FlashSystem، يقدم 9500 سرعة وبساطة فائقان لأحمال التشغيل الأكثر تطلبًا في المؤسسات. كما يحمي عمليات مؤسستك باستخدام IBM Cyber Vault للأمن و®IBM HyperSwap لاستمرارية الأعمال. 

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تنزيل Redbook: IBM Storage FlashSystem Best Practices and Performance Guidelines حقق أقصى قدر من أداء وكفاءة قواعد البيانات في بيئات VMware
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المزايا
فائق الأداء والوفرة

تخزين بيانات فعّال يصل إلى 4.5 بيتابايت في درج حاوية تخزين فعال ذي 4 وحدات مع التكرار القائم على الشبكة عبر 3 مواقع لمنع وجود نقطة إخفاق واحدة.
قابل للتوسع ليناسب بيئات من أي حجم

تتم إدارة حلول الحاويات الذكية ذاتية التحسين بسهولة، مما يمكّن المؤسسات من التغلب على تحديات التخزين أثناء نموها.

حل معقول التكلفة وذو قيمة عالية

مستويات عالية الكثافة من التخزين بالذاكرة الوميضية في حزمة معقولة التكلفة تشمل ميزات مثل الضغط وتقنية QLC القائمة على التخزين بالذاكرة الوميضية والتحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تكامل يتسم بالمرونة

ترحيل البيانات باستخدام إدارة نظام متكاملة بالكامل وخدمات بيانات مخصصة للتطبيقات وميزات عالية القيمة مثل التشفير بمعيار FIPS 140-3 المستوى 1، والمبادلة الفعالة الكاملة، وقدرات ضغط البيانات المضمنة القوية والفعالة.

تمكين السحابة الهجينة

الاستفادة من قدرات التخزين السحابي الهجين لزيادة مرونة الأعمال.
مرونة إلكترونية حتى الصميم

التقنية الجديدة المدعومة من FlashCore Module 4 (FCM4) مصممة للمراقبة المستمرة للإحصائيات المجمّعة من كل عملية إدخال وإخراج باستخدام نماذج التعلم الآلي للكشف عن حالات الخلل مثل برامج الفدية في أقل من دقيقة..4
الأمن القوي

توفر وحدات IBM FlashCore ذات الملكية الخاصة سعة تخزين عالية من أجل مساحة أكبر وكفاءة معالجة أفضل وتعزيز الأمن.

المواصفات

مواصفات منتج الحاوية الواحدة:

  1. وحدتا تحكم
  2. 12 فتحة بطاقة واجهة PCIe من الجيل الرابع لكل حاوية: بسرعة 32 جيجابت و16 جيجابت، وفتحات إيثرنت بسرعة 25 جيجا، وفتحات إيثرنت بسرعة 10 جيجابت متاحة لاتصال FC وiSCSI مع منافذ  اختيارية بسرعة 12 جيجابت SAS للاتصال بالمضيف ومرفقات حاوية التوسعة
  3. منافذ إدارة RJ45
  4. بطاريات وحدات تزويد طاقة (PSU) قابلة للتبديل السريع وذات تحكم متعدد

عرض النطاق الترددي الأقصى (للقراءة): 100 جيجابايت في الثانية
أوقات الاستجابة (للقراءة):  أقل من 50 ميكروثانية
السعة القصوى الفعالة داخل حاوية واحدة*: 6.60 بيتابايت (حاوية بها 4 وحدات)جيل المعالج/PCIe:  Intel Ice Lake، الجيل الرابع PCIe
الحد الأقصى لمنافذ المضيف الأمامية: 48
قدرات وحدات FlashCore المدعومة: 4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت
سعات محرك ذاكرة فئة التخزين المدعومة: 1.6 تيرابايت

حالات الاستخدام:

  • SAP
  • Oracle
  • المحاكاة الافتراضية للخادم وسطح المكتب
  • قاعدة بيانات الإنتاج
  • الحاويات
  • قاعدة البيانات داخل الذاكرة
سريع. ذكي. حلول تخزين مدعومة بتقنية السحابة الهجينة وبأسعار معقولة. استفد من البرمجيات المدمجة عالية الجودة على مستوى المؤسسات ونظام التشغيل الذي يمكنه بث حياة جديدة في أنظمة التخزين القديمة الخاصة بك ويحميك من الهجمات الإلكترونية الوشيكة. تصميم مدمج لمواقع الحافة محدودة المساحة. مع قدرات متسقة للتشغيل المحلي والهجين. مثالي لتخزين الحافة والبيئات الافتراضية وبيئات الحاويات. استكشف التكوين وخطط التسعير
مقارنة الأنظمة

استكشف الميزات وحالات الاستخدام لأكثر منتجات التخزين بالذاكرة الوميضية شيوعًا.

لمحة سريعة على شبكة IBM FlashSystem1

IBM Storage FlashSystem C200

IBM Storage FlashSystem 5300

IBM Storage FlashSystem 7300

IBM Storage FlashSystem 9500

الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي (القراءة)

184 جيجابايت/ثانية

228 جيجابايت/ثانية

400 جيجابايت/ثانية

800 جيجابايت/ثانية

السعة القصوى الفعالة2

27 بيتابايت/ثانية

12 بيتابايت/ثانية

27 بيتابايت/ثانية

25 بيتابايت/ثانية

الحد الأقصى لمنافذ الإدخال/الإخراج

128

128

256

384

مواصفات منتج الإطار الواحد

IBM Storage FlashSystem 5000

IBM Storage FlashSystem C200

IBM Storage FlashSystem 5300

IBM Storage FlashSystem 7300

IBM Storage FlashSystem 9500

الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي (القراءة)

12 جيجابايت/ثانية

23 جيجابايت/ثانية

28 جيجابايت/ثانية

50 جيجابايت/ثانية

100 جيجابايت/ثانية

أوقات الاستجابة (القراءة)

أقل من 70 ميكروثانية

1-2 مللي ثانية

أقل من 50 ميكروثانية

أقل من 50 ميكروثانية

أقل من 50 ميكروثانية

الحد الأقصى لمنافذ الإدخال/الإخراج داخل الحاوية الواحدة

8

16

16

24

48

السعة القصوى الأولية داخل حاوية واحدة

737 تيرابايت

1.1 بيتابايت

460 تيرابايت

921 تيرابايت

1.8 بيتابايت

السعة القصوى الفعالة داخل حاوية واحدة

573 تيرابايت (حاوية ذات وحدتين)

3.3 بيتابايت (حاوية ذات وحدتين)

1.5 بيتابايت (حاوية ذات وحدة واحدة)

3.3 بيتابايت (حاوية ذات وحدتين)

6.6 بيتابايت (حاوية ذات 4 وحدات)

سعات وحدة FlashCore المدعومة

لا ينطبق (يدعم محركات الأقراص القياسية في الصناعة)

46 تيرابايت أولية3

4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت

4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت

4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت

حالات الاستخدام

أحمال التشغيل المختلطة الأصغر، النسخ الاحتياطي

أحمال تشغيل النسخ الاحتياطي والتسلسلية والأرشيفية

أحمال التشغيل المختلطة وقواعد بيانات OLTP الأصغر

أحمال التشغيل المختلطة الأكبر وأحمال تشغيل OLTP

أحمال تشغيل OLTP المختلطة والحساسة المجمعة

 استكشف IBM Storage FlashSystem 5000 استكشِف IBM Storage FlashSystem C200 استكشف IBM Storage FlashSystem 5300 استكشف IBM Storage FlashSystem 7300 استكشف IBM Storage FlashSystem 9500

حالات الاستخدام

استدامة التخزين

استثمر في تخزين البيانات الكثيف والموفر للطاقة الذي يُحدث فرقًا. تعمل أجهزة FlashSystem على الاستفادة من وحدات IBM FlashCore التي تحتوي على قدرات ضغط التخزين الحاسوبية، مما يوفر توحيد التخزين والتمايز في كفاءة الطاقة. مع تنامي بياناتك، تأكد من تقليص استهلاك الطاقة.
مركز البيانات المؤتمتة بالكامل

عرض جميع بياناتك في مكان واحد والاعتماد على تصنيف البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي. مدعومًا بتقنية IBM Storage Virtualize، يجعل FlashSystem إدارة البيانات عبر جميع الأنظمة أمرًا سهلًا أثناء تحديث قدراتك التخزينية القديمة.
مرونة إلكترونية أكبر

استعادة البيانات بسرعة وبدون انقطاع في حال وقوع هجوم إلكتروني. يستخدم IBM Storage FlashSystem كل من IBM Safeguarded Copy وIBM Cyber Vault لإنشاء نسخ معزولة من البيانات واستعادة الإنتاج بسرعة.
تحليلات بيانات التخزين

تحليلات تخزين أسرع، ووقت أسرع للوصول إلى المعارف. معالجة بياناتك واكتساب معارف أعمق بسرعة فائقة، سواء كان ذلك محليًا أو في السحابة، باستخدام الأدوات المبنية على تحليلات التخزين بالذاكرة الوميضية.
الخطوات التالية

تواصل مع مستشار للحصول على مساعدة في تهيئة IBM Storage FlashSystem وفقًا لاحتياجات عملك.

استكشف التكوينات والأسعار
المزيد من الطرق لاستكشاف FlashSystem 9500 صحيفة بيانات عائلة IBM FlashSystem موجز الحل التوثيق تكاليف تخزين أقل بنسبة 40% إلى 90% باستخدام IBM FlashSystem. اقرأ تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الدعم المتميز اشترِ الآن أو قم بالترقية دعم المنتج استكشف شركاء أعمال IBM في أمريكا الشمالية
الحواشي

1 بافتراض أن شبكة FlashSystem يحتوي على 8 أجهزة بنفس التكوين. يمكن أن تحتوي شبكات FlashSystem على مزيج من النماذج والتكوينات المختلفة.

2 بافتراض تقليل البيانات بنسبة 1:5

3 يتوفر FCM الخام بسعة 46 تيرابايت فقط في FlashSystem C200 وهو محرك الأقراص الوحيد المدعوم في FlashSystem C200.

4 أظهرت التجارب الداخلية التي أجرتها IBM Research اكتشاف برامج الفدية خلال دقيقة واحدة من بدء برنامج الفدية لعملية التشفير. وقد أُجريت هذه التجربة على نظام FlashSystem 5200 يتضمن 6 وحدات Flash Core ومحمل عليه إصدار البرنامج الثابت 4.1. حُمِّل على الجهاز 5200 الإصدار 8.6.3 من برنامج مستوى الإتاحة العام (GA). وكان الجهاز المُضيف المتصل بجهاز 5200 يعمل بنظام Linux ونظام ملفات XFS. وفي هذه الحالة تحديدًا، تم استخدام برنامج محاكاة برامج الفدية من IBM الذي يُطلق عليه اسم WannaLaugh. يجب أن يكون النظام الأساسي متوافقًا مع FCM4.1 والإصدار 8.6.3 تم تحميل برنامج مستوى الإتاحة العام (GA) بغرض تلقي النتائج التي يتم الحصول عليها.