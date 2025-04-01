يجمع IBM Storage FlashSystem 9500 بين وحدات ®IBM FlashCore وبنية NVMe والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق أداء لا مثيل له. كجزء من عائلة FlashSystem، يقدم 9500 سرعة وبساطة فائقان لأحمال التشغيل الأكثر تطلبًا في المؤسسات. كما يحمي عمليات مؤسستك باستخدام IBM Cyber Vault للأمن و®IBM HyperSwap لاستمرارية الأعمال.
آلة تجريبية مجانية متاحة في مقر عملك (انظر قائمة الدول)
تخزين بيانات فعّال يصل إلى 4.5 بيتابايت في درج حاوية تخزين فعال ذي 4 وحدات مع التكرار القائم على الشبكة عبر 3 مواقع لمنع وجود نقطة إخفاق واحدة.
تتم إدارة حلول الحاويات الذكية ذاتية التحسين بسهولة، مما يمكّن المؤسسات من التغلب على تحديات التخزين أثناء نموها.
مستويات عالية الكثافة من التخزين بالذاكرة الوميضية في حزمة معقولة التكلفة تشمل ميزات مثل الضغط وتقنية QLC القائمة على التخزين بالذاكرة الوميضية والتحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ترحيل البيانات باستخدام إدارة نظام متكاملة بالكامل وخدمات بيانات مخصصة للتطبيقات وميزات عالية القيمة مثل التشفير بمعيار FIPS 140-3 المستوى 1، والمبادلة الفعالة الكاملة، وقدرات ضغط البيانات المضمنة القوية والفعالة.
الاستفادة من قدرات التخزين السحابي الهجين لزيادة مرونة الأعمال.
التقنية الجديدة المدعومة من FlashCore Module 4 (FCM4) مصممة للمراقبة المستمرة للإحصائيات المجمّعة من كل عملية إدخال وإخراج باستخدام نماذج التعلم الآلي للكشف عن حالات الخلل مثل برامج الفدية في أقل من دقيقة..4
توفر وحدات IBM FlashCore ذات الملكية الخاصة سعة تخزين عالية من أجل مساحة أكبر وكفاءة معالجة أفضل وتعزيز الأمن.
مواصفات منتج الحاوية الواحدة:
عرض النطاق الترددي الأقصى (للقراءة): 100 جيجابايت في الثانية
أوقات الاستجابة (للقراءة): أقل من 50 ميكروثانية
السعة القصوى الفعالة داخل حاوية واحدة*: 6.60 بيتابايت (حاوية بها 4 وحدات)جيل المعالج/PCIe: Intel Ice Lake، الجيل الرابع PCIe
الحد الأقصى لمنافذ المضيف الأمامية: 48
قدرات وحدات FlashCore المدعومة: 4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت
سعات محرك ذاكرة فئة التخزين المدعومة: 1.6 تيرابايت
حالات الاستخدام:
لمحة سريعة على شبكة IBM FlashSystem1
IBM Storage FlashSystem C200
IBM Storage FlashSystem 5300
IBM Storage FlashSystem 7300
IBM Storage FlashSystem 9500
الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي (القراءة)
184 جيجابايت/ثانية
228 جيجابايت/ثانية
400 جيجابايت/ثانية
800 جيجابايت/ثانية
السعة القصوى الفعالة2
27 بيتابايت/ثانية
12 بيتابايت/ثانية
27 بيتابايت/ثانية
25 بيتابايت/ثانية
الحد الأقصى لمنافذ الإدخال/الإخراج
128
128
256
384
مواصفات منتج الإطار الواحد
IBM Storage FlashSystem 5000
IBM Storage FlashSystem C200
IBM Storage FlashSystem 5300
IBM Storage FlashSystem 7300
IBM Storage FlashSystem 9500
الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي (القراءة)
12 جيجابايت/ثانية
23 جيجابايت/ثانية
28 جيجابايت/ثانية
50 جيجابايت/ثانية
100 جيجابايت/ثانية
أوقات الاستجابة (القراءة)
أقل من 70 ميكروثانية
1-2 مللي ثانية
أقل من 50 ميكروثانية
أقل من 50 ميكروثانية
أقل من 50 ميكروثانية
الحد الأقصى لمنافذ الإدخال/الإخراج داخل الحاوية الواحدة
8
16
16
24
48
السعة القصوى الأولية داخل حاوية واحدة
737 تيرابايت
1.1 بيتابايت
460 تيرابايت
921 تيرابايت
1.8 بيتابايت
السعة القصوى الفعالة داخل حاوية واحدة
573 تيرابايت (حاوية ذات وحدتين)
3.3 بيتابايت (حاوية ذات وحدتين)
1.5 بيتابايت (حاوية ذات وحدة واحدة)
3.3 بيتابايت (حاوية ذات وحدتين)
6.6 بيتابايت (حاوية ذات 4 وحدات)
سعات وحدة FlashCore المدعومة
لا ينطبق (يدعم محركات الأقراص القياسية في الصناعة)
46 تيرابايت أولية3
4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت
4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت
4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت
حالات الاستخدام
أحمال التشغيل المختلطة الأصغر، النسخ الاحتياطي
أحمال تشغيل النسخ الاحتياطي والتسلسلية والأرشيفية
أحمال التشغيل المختلطة وقواعد بيانات OLTP الأصغر
أحمال التشغيل المختلطة الأكبر وأحمال تشغيل OLTP
أحمال تشغيل OLTP المختلطة والحساسة المجمعة
استثمر في تخزين البيانات الكثيف والموفر للطاقة الذي يُحدث فرقًا. تعمل أجهزة FlashSystem على الاستفادة من وحدات IBM FlashCore التي تحتوي على قدرات ضغط التخزين الحاسوبية، مما يوفر توحيد التخزين والتمايز في كفاءة الطاقة. مع تنامي بياناتك، تأكد من تقليص استهلاك الطاقة.
عرض جميع بياناتك في مكان واحد والاعتماد على تصنيف البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي. مدعومًا بتقنية IBM Storage Virtualize، يجعل FlashSystem إدارة البيانات عبر جميع الأنظمة أمرًا سهلًا أثناء تحديث قدراتك التخزينية القديمة.
استعادة البيانات بسرعة وبدون انقطاع في حال وقوع هجوم إلكتروني. يستخدم IBM Storage FlashSystem كل من IBM Safeguarded Copy وIBM Cyber Vault لإنشاء نسخ معزولة من البيانات واستعادة الإنتاج بسرعة.
تحليلات تخزين أسرع، ووقت أسرع للوصول إلى المعارف. معالجة بياناتك واكتساب معارف أعمق بسرعة فائقة، سواء كان ذلك محليًا أو في السحابة، باستخدام الأدوات المبنية على تحليلات التخزين بالذاكرة الوميضية.
تواصل مع مستشار للحصول على مساعدة في تهيئة IBM Storage FlashSystem وفقًا لاحتياجات عملك.
1 بافتراض أن شبكة FlashSystem يحتوي على 8 أجهزة بنفس التكوين. يمكن أن تحتوي شبكات FlashSystem على مزيج من النماذج والتكوينات المختلفة.
2 بافتراض تقليل البيانات بنسبة 1:5
3 يتوفر FCM الخام بسعة 46 تيرابايت فقط في FlashSystem C200 وهو محرك الأقراص الوحيد المدعوم في FlashSystem C200.
4 أظهرت التجارب الداخلية التي أجرتها IBM Research اكتشاف برامج الفدية خلال دقيقة واحدة من بدء برنامج الفدية لعملية التشفير. وقد أُجريت هذه التجربة على نظام FlashSystem 5200 يتضمن 6 وحدات Flash Core ومحمل عليه إصدار البرنامج الثابت 4.1. حُمِّل على الجهاز 5200 الإصدار 8.6.3 من برنامج مستوى الإتاحة العام (GA). وكان الجهاز المُضيف المتصل بجهاز 5200 يعمل بنظام Linux ونظام ملفات XFS. وفي هذه الحالة تحديدًا، تم استخدام برنامج محاكاة برامج الفدية من IBM الذي يُطلق عليه اسم WannaLaugh. يجب أن يكون النظام الأساسي متوافقًا مع FCM4.1 والإصدار 8.6.3 تم تحميل برنامج مستوى الإتاحة العام (GA) بغرض تلقي النتائج التي يتم الحصول عليها.