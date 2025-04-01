

احصل على أفضل ما في العالمين مع مصفوفة التخزين الوميضي للمؤسسات IBM Storage FlashSystem 7300 المدعوم بالسحابة الهجينة لأحمال التشغيل متوسطة المدى. قابل للتوسع ليلائم بيئتك، سواء كان مشروعًا جديدًا أو مشروعًا قائمًا، هذا الحل الذكي ذاتي التحسين للتخزين يسهُل إدارته.



ما يصل إلى 170 تيرابايت من السعة الفعالة (مع تقليل البيانات بمعدل 2:1)

Intel Cascade Lake، منفذ PCIe الجيل الثالث

زمن انتقال بسرعة تصل إلى 50 ميكروثانية