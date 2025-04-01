IBM Storage FlashSystem 5300 هو خيار تخزين NVMe مصمم للمؤسسات الناشئة التي تحتاج إلى تخزين مدمج وقوي. يوحد إدارة البيانات عبر النواة، والسحابة، والحافة، ويأتي بتصميم ثوري بحجم وحدة واحدة. النتيجة هي سرعات فائقة، وكثافة عالية، وخيارات توسع عديدة للتوسع.
منصة تخزين بالذاكرة الوميضية متكاملة فائقة الأداء، مقاومة للهجمات الإلكترونية، ومرنة، تمكّن المؤسسات من توحيد وحماية المزيد من أحمال التشغيل على بصمة أصغر مع أداء وسعة تخزين أكبر.
اقرأ مدونتنا الأخيرة حول القدرات المحسّنة لـ FlashSystem
12 جهاز تخزين بالذاكرة الوميضية من نوع NVMe عالي التوافر في حاوية تخزين ذات وحدة واحدة مع مكونات حاوية أسطوانية احتياطية بالكامل لمنع وجود نقطة إخفاق واحدة.
حل ذكي وذاتي التحسين يسهل إدارته، مما يمكّن المنظمات من التغلب على تحديات التخزين مع تناميها.
طبقات عالية الكثافة من التخزين بالذاكرة الوميضية في حزمة معقولة التكلفة تشمل ميزات مثل الضغط والتحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ترحيل البيانات باستخدام إدارة النظام المتكاملة بالكامل، وخدمات البيانات الواعية للتطبيقات، وميزات عالية القيمة مثل تشفير AES وضغط الأجهزة المضمنة.
الاستفادة من قدرات التخزين السحابي الهجين لزيادة مرونة الأعمال.
التقنية الجديدة المدعومة من FlashCore Module 4 (FCM4) مصممة للمراقبة المستمرة للإحصائيات المجمّعة من كل عملية إدخال وإخراج باستخدام
نماذج التعلم الآلي للكشف عن حالات الخلل مثل برامج الفدية في أقل من دقيقة.4
مواصفات منتج الحاوية الواحدة:
أقصى عرض نطاق ترددي (للقراءة): 28.6 جيجابايت في الثانية
أوقات الاستجابة (للقراءة): <50 ميكروثانية
السعة القصوى الفعالة داخل حاوية واحدة2: 1.8 بيتابايت (حاوية ذات وحدة واحدة)
جيل المعالج/PCIe: Intel Ice Lake، PCIs الجيل الرابع
أقصى عدد منافذ مضيف أمامية: 16
السعات المدعومة لوحدة FlashCore: 4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت
حالات الاستخدام:
نظام IBM Storage FlashSystem 5300. الحل التخزيني الذي تحتاجه لبيئات المحاكاة الافتراضية وقواعد البيانات. مع القدرة على تخزين 12 جهاز للتخزين بالذاكرة الوميضية NVMe عالي التوافر في حاوية تخزين ذات وحدة واحدة، ستتمكن من تلبية متطلباتك المستقبلية.
قد يبدو التطوير أحيانًا وكأنه متاهة لا نهاية لها. دع IBM Storage FlashSystem 5300 يسهل الأمر عليك. نقدم لك حلًا سريعًا ومرنًا وجاهزًا دائمًا لتلبية احتياجاتك.
هل لديك مستويات تخزين أكثر مما يجب مع أنواع تخزين مختلفة كثيرة جدًا؟ وحّدها جميعها في حل واحد قابل للتوسع. يقدم IBM Storage FlashSystem 5300 تقنيات NVMe وQLC وتحليلات تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
لمحة سريعة على شبكة IBM FlashSystem1
IBM Storage FlashSystem C200
IBM Storage FlashSystem 5300
الإصدار IBM Storage FlashSystem 7300
IBM Storage FlashSystem 9500
الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي (القراءة)
184 جيجابايت/ثانية
228 جيجابايت/ثانية
400 جيجابايت/ثانية
800 جيجابايت/ثانية
السعة القصوى الفعالة2
27 بيتابايت/ثانية
12 بيتابايت/ثانية
27 بيتابايت/ثانية
25 بيتابايت/ثانية
الحد الأقصى لمنافذ الإدخال/الإخراج
128
128
256
384
مواصفات منتج الإطار الواحد
IBM Storage FlashSystem 5000
IBM Storage FlashSystem C200
IBM Storage FlashSystem 5300
الإصدار IBM Storage FlashSystem 7300
IBM Storage FlashSystem 9500
الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي (القراءة)
12 جيجابايت/ثانية
23 جيجابايت/ثانية
28 جيجابايت/ثانية
50 جيجابايت/ثانية
100 جيجابايت/ثانية
أوقات الاستجابة (القراءة)
أقل من 70 ميكروثانية
1-2 مللي ثانية
أقل من 50 ميكروثانية
أقل من 50 ميكروثانية
أقل من 50 ميكروثانية
الحد الأقصى لمنافذ الإدخال/الإخراج داخل الحاوية الواحدة
8
16
16
24
48
السعة القصوى الأولية داخل حاوية واحدة
737 تيرابايت
1.1 بيتابايت
460 تيرابايت
921 تيرابايت
1.8 بيتابايت
السعة القصوى الفعالة داخل حاوية واحدة
573 تيرابايت (حاوية ذات وحدتين)
3.3 بيتابايت (حاوية ذات وحدتين)
1.5 بيتابايت (حاوية ذات وحدة واحدة)
3.3 بيتابايت (حاوية ذات وحدتين)
6.6 بيتابايت (حاوية ذات 4 وحدات)
سعات وحدة FlashCore المدعومة
لا ينطبق (يدعم محركات الأقراص القياسية في الصناعة)
46 تيرابايت أولية3
4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت
4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت
4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت
حالات الاستخدام
أحمال التشغيل المختلطة الأصغر، النسخ الاحتياطي
أحمال تشغيل النسخ الاحتياطي والتسلسلية والأرشيفية
أحمال التشغيل المختلطة وقواعد بيانات OLTP الأصغر
أحمال التشغيل المختلطة الأكبر وأحمال تشغيل OLTP
أحمال تشغيل OLTP المختلطة والحساسة المجمعة
استثمر في تخزين البيانات الكثيف والموفر للطاقة الذي يُحدث فرقًا. تعمل أجهزة FlashSystem على الاستفادة من وحدات IBM FlashCore التي تحتوي على قدرات ضغط التخزين الحاسوبية، مما يوفر توحيد التخزين والتمايز في كفاءة الطاقة. مع تنامي بياناتك، تأكد من تقليص استهلاك الطاقة.
عرض جميع بياناتك في مكان واحد والاعتماد على تصنيف البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي. مدعومًا بتقنية IBM Storage Virtualize، يجعل FlashSystem إدارة البيانات عبر جميع الأنظمة أمرًا سهلًا أثناء تحديث قدراتك التخزينية القديمة.
استعادة البيانات بسرعة وبدون انقطاع في حال وقوع هجوم إلكتروني. يستخدم IBM Storage FlashSystem كل من IBM Safeguarded Copy وIBM Cyber Vault لإنشاء نسخ معزولة من البيانات واستعادة الإنتاج بسرعة.
تحليلات تخزين أسرع، ووقت أسرع للوصول إلى المعارف. معالجة بياناتك واكتساب معارف أعمق بسرعة فائقة، سواء كان ذلك محليًا أو في السحابة، باستخدام الأدوات المبنية على تحليلات التخزين بالذاكرة الوميضية.
تواصل مع مستشار للحصول على مساعدة في تهيئة IBM Storage FlashSystem وفقًا لاحتياجات عملك.
1 بافتراض أن شبكة FlashSystem يحتوي على 8 أجهزة بنفس التكوين. يمكن أن تحتوي شبكات FlashSystem على مزيج من النماذج والتكوينات المختلفة.
2 بافتراض تقليل البيانات بنسبة 1:5
3 يتوفر FCM الخام بسعة 46 تيرابايت فقط في FlashSystem C200 وهو محرك الأقراص الوحيد المدعوم في FlashSystem C200.
4 أظهرت التجارب الداخلية التي أجرتها IBM Research اكتشاف برامج الفدية خلال دقيقة واحدة من بدء برنامج الفدية لعملية التشفير. وقد أُجريت هذه التجربة على نظام FlashSystem 5200 يتضمن 6 وحدات Flash Core ومحمل عليه إصدار البرنامج الثابت 4.1. حُمِّل على الجهاز 5200 الإصدار 8.6.3 من برنامج مستوى الإتاحة العام (GA). وكان الجهاز المُضيف المتصل بجهاز 5200 يعمل بنظام Linux ونظام ملفات XFS. وفي هذه الحالة تحديدًا، تم استخدام برنامج محاكاة برامج الفدية من IBM الذي يُطلق عليه اسم WannaLaugh. يجب أن يكون النظام الأساسي متوافقًا مع FCM4.1 والإصدار 8.6.3 تم تحميل برنامج مستوى الإتاحة العام (GA) بغرض تلقي النتائج التي يتم الحصول عليها.