IBM Storage FlashSystem 5300
FCM4 الجديد متوفر الآن. كشف أسرع عن تهديدات برامج الفدية الضارة لتعزيز المرونة الإلكترونية والأداء وكفاءة الطاقة.
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IBM Storage FlashSystem 5300

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تخزين على مستوى المؤسسات جاهز ليصحبك في رحلة النمو

IBM Storage FlashSystem 5300 هو خيار تخزين NVMe مصمم للمؤسسات الناشئة التي تحتاج إلى تخزين مدمج وقوي. يوحد إدارة البيانات عبر النواة، والسحابة، والحافة، ويأتي بتصميم ثوري بحجم وحدة واحدة. النتيجة هي سرعات فائقة، وكثافة عالية، وخيارات توسع عديدة للتوسع.
منصة تخزين بالذاكرة الوميضية متكاملة فائقة الأداء، مقاومة للهجمات الإلكترونية، ومرنة، تمكّن المؤسسات من توحيد وحماية المزيد من أحمال التشغيل على بصمة أصغر مع أداء وسعة تخزين أكبر.

اقرأ مدونتنا الأخيرة حول القدرات المحسّنة لـ FlashSystem
آلة تجريبية مجانية في مقر عملك (انظر قائمة الدول) تكاليف تخزين أقل بنسبة 40% إلى 90% باستخدام IBM FlashSystem. اقرأ تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
ألقِ نظرة على قدرات المنتج
المزايا
فائق الأداء والوفرة

12 جهاز تخزين بالذاكرة الوميضية من نوع NVMe عالي التوافر في حاوية تخزين ذات وحدة واحدة مع مكونات حاوية أسطوانية احتياطية بالكامل لمنع وجود نقطة إخفاق واحدة.

قابل للتوسع ليناسب بيئات من أي حجم

حل ذكي وذاتي التحسين يسهل إدارته، مما يمكّن المنظمات من التغلب على تحديات التخزين مع تناميها.

حل معقول التكلفة وذو قيمة عالية

طبقات عالية الكثافة من التخزين بالذاكرة الوميضية في حزمة معقولة التكلفة تشمل ميزات مثل الضغط والتحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تكامل يتسم بالمرونة

ترحيل البيانات باستخدام إدارة النظام المتكاملة بالكامل، وخدمات البيانات الواعية للتطبيقات، وميزات عالية القيمة مثل تشفير AES وضغط الأجهزة المضمنة.

تمكين السحابة الهجينة

الاستفادة من قدرات التخزين السحابي الهجين لزيادة مرونة الأعمال.
مرونة إلكترونية حتى الصميم

التقنية الجديدة المدعومة من FlashCore Module 4 (FCM4) مصممة للمراقبة المستمرة للإحصائيات المجمّعة من كل عملية إدخال وإخراج باستخدام
نماذج التعلم الآلي للكشف عن حالات الخلل مثل برامج الفدية في أقل من دقيقة.4
المواصفات


مواصفات منتج الحاوية الواحدة:

أقصى عرض نطاق ترددي (للقراءة): 28.6 جيجابايت في الثانية
أوقات الاستجابة (للقراءة): <50 ميكروثانية
السعة القصوى الفعالة داخل حاوية واحدة21.8 بيتابايت (حاوية ذات وحدة واحدة)
جيل المعالج/PCIe: Intel Ice Lake، PCIs الجيل الرابع
أقصى عدد منافذ مضيف أمامية: 16
السعات المدعومة لوحدة FlashCore: 4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت

حالات الاستخدام:

  • SAP
  • Oracle
  • المحاكاة الافتراضية للخادم وسطح المكتب
  • قاعدة بيانات الإنتاج
  • الحاويات
  • توحيد أحمال التشغيل
سريع. ذكي. ميسور التكلفة ومرن إلكترونيًا استفد من البرمجيات المدمجة عالية الجودة على مستوى المؤسسات التي يمكنها بث حياة جديدة في أنظمة التخزين القديمة الخاصة بك وحمايتك من الهجمات الإلكترونية الوشيكة. تصميم مدمج لمواقع الحافة محدودة المساحة. مع قدرات متسقة للتشغيل المحلي والهجين. مثالي لتخزين الحافة والبيئات الافتراضية وبيئات الحاويات. استكشف التكوين وخطط التسعير تخزين صغير وقوي

نظام IBM Storage FlashSystem 5300. الحل التخزيني الذي تحتاجه لبيئات المحاكاة الافتراضية وقواعد البيانات. مع القدرة على تخزين 12 جهاز للتخزين بالذاكرة الوميضية NVMe عالي التوافر في حاوية تخزين ذات وحدة واحدة، ستتمكن من تلبية متطلباتك المستقبلية.

  • سعة فعالة تصل إلى 45 تيرابايت (مع ضغط بمعدل 2:1)
  • Intel Ice Lake, Gen 4 PCIs
  • زمن انتقال بسرعة تصل إلى 50 ميكروثانية
 استكشف خطط التسعير والتكوينات اعمل بشكل أسرع مع تخزين أسرع وأذكى

قد يبدو التطوير أحيانًا وكأنه متاهة لا نهاية لها. دع IBM Storage FlashSystem 5300 يسهل الأمر عليك. نقدم لك حلًا سريعًا ومرنًا وجاهزًا دائمًا لتلبية احتياجاتك.

  • سعة فعالة تصل إلى 170 تيرابايت (مع ضغط بمعدل 2:1)
  • Intel Ice Lake, Gen 4 PCIs
  • زمن انتقال بسرعة تصل إلى 50 ميكروثانية
 استكشف خطط التسعير والتكوينات توحيد السعة مع حل تخزين واحد

هل لديك مستويات تخزين أكثر مما يجب مع أنواع تخزين مختلفة كثيرة جدًا؟ وحّدها جميعها في حل واحد قابل للتوسع. يقدم IBM Storage FlashSystem 5300 تقنيات NVMe وQLC وتحليلات تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

  • سعة فعالة تصل إلى 45 تيرابايت (مع ضغط بمعدل 2:1)
  • Intel Ice Lake, Gen 4 PCIs
  • زمن انتقال بسرعة تصل إلى 50 ميكروثانية
 استكشف خطط التسعير والتكوينات
دراسة حالة
GBSBank

ساهم توحيد التخزين عالي الكفاءة على نظام الذاكرة الوميضية في تمكين GBSBank من تحقيق وفورات كبيرة في السعة. استغل البنك كلًا من ازدواجية البيانات والضغط الأصلي لتقليل سعة التخزين الإجمالية بنسبة 70% تقريبًا.

 اقرأ دراسة الحالة
مقارنة الأنظمة

استكشف الميزات وحالات الاستخدام لأكثر منتجات التخزين بالذاكرة الوميضية شيوعًا.

لمحة سريعة على شبكة IBM FlashSystem1

IBM Storage FlashSystem C200

IBM Storage FlashSystem 5300

الإصدار IBM Storage FlashSystem 7300

IBM Storage FlashSystem 9500

الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي (القراءة)

184 جيجابايت/ثانية

228 جيجابايت/ثانية

400 جيجابايت/ثانية

800 جيجابايت/ثانية

السعة القصوى الفعالة2

27 بيتابايت/ثانية

12 بيتابايت/ثانية

27 بيتابايت/ثانية

25 بيتابايت/ثانية

الحد الأقصى لمنافذ الإدخال/الإخراج

128

128

256

384

مواصفات منتج الإطار الواحد

IBM Storage FlashSystem 5000

IBM Storage FlashSystem C200

IBM Storage FlashSystem 5300

الإصدار IBM Storage FlashSystem 7300

IBM Storage FlashSystem 9500

الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي (القراءة)

12 جيجابايت/ثانية

23 جيجابايت/ثانية

28 جيجابايت/ثانية

50 جيجابايت/ثانية

100 جيجابايت/ثانية

أوقات الاستجابة (القراءة)

أقل من 70 ميكروثانية

1-2 مللي ثانية

أقل من 50 ميكروثانية

أقل من 50 ميكروثانية

أقل من 50 ميكروثانية

الحد الأقصى لمنافذ الإدخال/الإخراج داخل الحاوية الواحدة

8

16

16

24

48

السعة القصوى الأولية داخل حاوية واحدة

737 تيرابايت

1.1 بيتابايت

460 تيرابايت

921 تيرابايت

1.8 بيتابايت

السعة القصوى الفعالة داخل حاوية واحدة

573 تيرابايت (حاوية ذات وحدتين)

3.3 بيتابايت (حاوية ذات وحدتين)

1.5 بيتابايت (حاوية ذات وحدة واحدة)

3.3 بيتابايت (حاوية ذات وحدتين)

6.6 بيتابايت (حاوية ذات 4 وحدات)

سعات وحدة FlashCore المدعومة

لا ينطبق (يدعم محركات الأقراص القياسية في الصناعة)

46 تيرابايت أولية3

4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت

4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت

4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت

حالات الاستخدام

أحمال التشغيل المختلطة الأصغر، النسخ الاحتياطي

أحمال تشغيل النسخ الاحتياطي والتسلسلية والأرشيفية

أحمال التشغيل المختلطة وقواعد بيانات OLTP الأصغر

أحمال التشغيل المختلطة الأكبر وأحمال تشغيل OLTP

أحمال تشغيل OLTP المختلطة والحساسة المجمعة

 استكشف IBM Storage FlashSystem 5000 استكشِف IBM Storage FlashSystem C200 استكشف IBM Storage FlashSystem 5300 استكشف IBM Storage FlashSystem 7300 استكشف IBM Storage FlashSystem 9500

حالات الاستخدام

استدامة التخزين

استثمر في تخزين البيانات الكثيف والموفر للطاقة الذي يُحدث فرقًا. تعمل أجهزة FlashSystem على الاستفادة من وحدات IBM FlashCore التي تحتوي على قدرات ضغط التخزين الحاسوبية، مما يوفر توحيد التخزين والتمايز في كفاءة الطاقة. مع تنامي بياناتك، تأكد من تقليص استهلاك الطاقة.
مركز البيانات المؤتمتة بالكامل

عرض جميع بياناتك في مكان واحد والاعتماد على تصنيف البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي. مدعومًا بتقنية IBM Storage Virtualize، يجعل FlashSystem إدارة البيانات عبر جميع الأنظمة أمرًا سهلًا أثناء تحديث قدراتك التخزينية القديمة.
مرونة إلكترونية أكبر

استعادة البيانات بسرعة وبدون انقطاع في حال وقوع هجوم إلكتروني. يستخدم IBM Storage FlashSystem كل من IBM Safeguarded Copy وIBM Cyber Vault لإنشاء نسخ معزولة من البيانات واستعادة الإنتاج بسرعة.
تحليلات بيانات التخزين

تحليلات تخزين أسرع، ووقت أسرع للوصول إلى المعارف. معالجة بياناتك واكتساب معارف أعمق بسرعة فائقة، سواء كان ذلك محليًا أو في السحابة، باستخدام الأدوات المبنية على تحليلات التخزين بالذاكرة الوميضية.
الخطوات التالية

تواصل مع مستشار للحصول على مساعدة في تهيئة IBM Storage FlashSystem وفقًا لاحتياجات عملك.

استكشف التكوينات والتسعير
المزيد من الطرق للاستكشاف FlashSystem 5200 وFlashSystem 5300 اقرأ صحيفة بيانات حافظة IBM FlashSystem Redbook: IBM Storage FlashSystem 5000 و5200 استكشف منتج FlashSystem 5200 استكشف شركاء أعمال IBM في أمريكا الشمالية التوثيق الدعم Redbook: أفضل الممارسات الخاصة بنظام FlashSystem
الحواشي

1 بافتراض أن شبكة FlashSystem يحتوي على 8 أجهزة بنفس التكوين. يمكن أن تحتوي شبكات FlashSystem على مزيج من النماذج والتكوينات المختلفة.

2 بافتراض تقليل البيانات بنسبة 1:5

3 يتوفر FCM الخام بسعة 46 تيرابايت فقط في FlashSystem C200 وهو محرك الأقراص الوحيد المدعوم في FlashSystem C200.

4 أظهرت التجارب الداخلية التي أجرتها IBM Research اكتشاف برامج الفدية خلال دقيقة واحدة من بدء برنامج الفدية لعملية التشفير. وقد أُجريت هذه التجربة على نظام FlashSystem 5200 يتضمن 6 وحدات Flash Core ومحمل عليه إصدار البرنامج الثابت 4.1. حُمِّل على الجهاز 5200 الإصدار 8.6.3 من برنامج مستوى الإتاحة العام (GA). وكان الجهاز المُضيف المتصل بجهاز 5200 يعمل بنظام Linux ونظام ملفات XFS. وفي هذه الحالة تحديدًا، تم استخدام برنامج محاكاة برامج الفدية من IBM الذي يُطلق عليه اسم WannaLaugh. يجب أن يكون النظام الأساسي متوافقًا مع FCM4.1 والإصدار 8.6.3 تم تحميل برنامج مستوى الإتاحة العام (GA) بغرض تلقي النتائج التي يتم الحصول عليها.