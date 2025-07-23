أدوات IBM Db2

تحسين إدارة قواعد البيانات لديك وتحقيق أداء أفضل للاستعلامات باستخدام مجموعة أدوات Db2 للمطورين ومسؤولي قواعد البيانات. 
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رجل ينظر إلى الرسومات في شاشة الكمبيوتر
أبسط طريقة لإدارة ومراقبة أحمال التشغيل

يمكنك تحديد مدى سلامة قواعد بياناتك وإدارتها بسهولة باستخدام أدوات إدارة البيانات من IBM® Db2‎. تساعدك أدوات Db2 على إدارة قواعد البيانات، وتحسين أداء الاستعلامات، وتنفيذ النسخ الاحتياطي والاستعادة، والترحيل، ونسخ قواعد البيانات، مع زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، والحفاظ على خصوصية بياناتك وأمنها وسلامتها.
في دائرة الضوء
In the Modern Data Center: IT Engineer Standing Beside Open Server Rack Cabinets, Does Wireless Maintenance and Diagnostics Procedure with a Laptop.
IBM Db2 Intelligence Center: الجيل الجديد من وحدات التحكم في إدارة قواعد البيانات.

يُعَد IBM Db2 Intelligence Center وحدة التحكم الرائدة لفرق قواعد البيانات الحديثة، بما يوفره من رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ورؤية لحظية، وتحكم بديهي في كل جزء من أجزاء بيئة Db2 لديك. تم تصميمه لتوفير السرعة والوضوح وقابلية التوسع، ويحوِّل الإدارة المعقدة إلى تجربة ذكية ومبسطة.

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الأدوات المميزة
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IBM Db2 Intelligence Center

إدارة وتحسين مثيلات قاعدة بيانات Db2 والإشراف عليها على مستوى المؤسسة باستخدام أداة قاعدة البيانات هذه التي تعتمد على التصميم الموحَّد.

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Concentrated young african american businesswoman employee worker in eyeglasses analyzing online sales statistics data on computer, reviewing marketing research, working with documents at home office.
IBM Db2 Bridge

نقل قواعد بيانات Db2 من المصدر إلى الوجهة لسيناريوهات التطوير/الاختبار والترحيل.

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Group of people working on digital tablet in server room - stock photo
IBM Db2 Connect

ربط التطبيقات في جميع أنحاء مؤسستك بالكمبيوتر المركزي، مع التحكم في التكاليف وتحسين الأداء.

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اكتشِف هذه الأدوات ذات الصلة  IBM Db2 Click-to-Containerize 

تساعد أداة Db2 Click-to-Containerize المستخدمين على الانتقال من نشر Db2 التقليدي إلى مجموعة ®Linux قائمة على الحاويات.

 تعرّف على المزيد IBM Db2 High Performance Unload

يُعَد Db2 High Performance Unload for Db2 حلًا عالي السرعة لتفريغ البيانات واستخراجها وإعادة تقسيمها في Db2.

 تعرّف على المزيد IBM Db2 Recovery Expert

يوفر IBM Db2 Recovery Expert أدوات نسخ احتياطي ذاتي الإدارة، وتحليلًا تفصيليًا للسجلات، وأدوات استرداد لحماية البيانات الحيوية. 

 تعرّف على المزيد IBM Merge Backup

يساعد Merge Backup على تقليل أوقات الاسترداد وتحسين سرعة وكفاءة عمليات النسخ الاحتياطي.

 تعرّف على المزيد استرداد IBM Db2 المتقدم

تتضمن حزمة Db2 Advanced Recovery كلًا من Db2 High Performance Unload وDb2 Recovery Expert وDb2 Merge Backup لتوفير نسخ احتياطي واسترداد واستخراج بيانات متقدم لقاعدة البيانات.

 تعرّف على المزيد IBM InfoSphere® Data Architect

تعمل InfoSphere Data Architect على تبسيط وتسريع تصميم تكامل البيانات لدعم تحليلات الأعمال، وإدارة البيانات الرئيسية، والمبادرات المعتمدة على البنية الموجَّهة للخدمات.

 تعرّف على المزيد IBM Db2 Data Studio

تساعد أداة Db2 Data Studio على تطوير قواعد البيانات وإدارتها لـ IBM Db2 في أنظمة التشغيل Linux وUNIX وMicrosoft Windows في بيئة تعاونية.

 تعرّف على المزيد IBM Db2 Lift

تُتيح لك Db2 Lift ترحيل قواعد بياناتك من مراكز البيانات المحلية إلى IBM Cloud بسرعة وسهولة وأمان. 

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الاتصال والمشاركة IDUG
تجمع IDUG بين محترفي Db2 من جميع أنحاء العالم لتقديم تعليم تقني رفيع المستوى وفعاليات عالمية المستوى.
دعم IBM
اطَّلِع على المشكلات والوثائق ومنتديات الدعم لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من IBM Db2.
المجتمع
تواصَل مع خبراء Db2 وInformix وNetezza والمصادر المفتوحة وغيرهم من المتخصصين لاستخلاص القيمة من بياناتك ومشاركة الرؤى والمعارف.
اتخِذ الخطوة التالية

حدِّد موعدًا لإجراء جلسة فردية مع أحد الخبراء من شركة IBM. حيث سيساعدونك على تحقيق أقصى استفادة من عمليات نشر قواعد البيانات لديك، سواء على السحابة أو في بيئات محلية.