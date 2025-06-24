انقل قاعدة بياناتك من مراكز البيانات المحلية إلى IBM Cloud - بسرعة وأمان وموثوقية
تسهّل IBM Lift عملية نقل قاعدة بياناتك بسرعة وأمان وموثوقية من مراكز البيانات المحلية إلى بيئة بيانات IBM Cloud. تم تصميم الأداة لتمكين ترحيل آمن وسريع إلى السحابة دون أي وقت تعطل.
تستخدم أداة Lift برنامج IBM Aspera لنقل بياناتك إلى السحابة بسرعات فائقة تتجاوز بروتوكولات FTP وHTTP بمئات المرات.
تتعامل أداة Lift تلقائيًا مع المشكلات الشائعة التي قد تحدث أثناء عملية الترحيل. فعلى سبيل المثال، إذا انقطع تحميل أحد الملفات في منتصف عملية النقل، ستُتابع أداة Lift من حيث توقّف التحميل.
لا أحد يريد أن ينتهي به الأمر في عناوين الأخبار. تتم حماية أي بيانات يتم نقلها إلى IBM Cloud عبر اتصال مشفر بقوة 256 بت.
توفر لك واجهة سطر الأوامر (CLI) المرونة الكاملة في تنفيذ خطوات الاستخراج من المصدر، والنقل، والتحميل إلى الوجهة، كلٌّ على حدة. وتتم عملية الترحيل وفق جدول أعمالك الخاص.
قاعدة بيانات سحابية تعتمد على SQL ومدارة بالكامل. يمكنك نشرها وتوسيع نطاقها بسهولة حسب الحاجة.
أنجز علم البيانات بشكل أسرع. منصة بيانات مُحسّنة وجاهزة للسحابة تربط علماء البيانات بالبيانات.
انقل البيانات بأمان، مهما كان حجمها أو المسافة، بوتيرة أسرع 100 مرة باستخدام IBM Aspera.
شغّل تحليلات المهام الحساسة وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي باستخدام جميع أنواع البيانات، في أي مكان.