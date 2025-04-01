استوديو بيانات IBM Data Studio

يوفر IBM Data Studio بيئة متكاملة وقابلة للتعديل لتمكين تطوير قاعدة البيانات وإدارتها من IBM Db2 لنظامي Linux وUNIX و Microsoft Windows. توفر المعلومات أيضًا أدوات تطوير قواعد البيانات التعاونية لـ IBM Db2 for z/OS و IBM Db2 لـ i و IBM ®Informix و IBM Big SQL.