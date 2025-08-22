IBM® Performance Optimization

الإدارة الاستباقية لأداء أنظمة وتطبيقات Db2 for z/OS

تحسين أداء تطبيقات وأنظمة Db2

توفِّر IBM Db2 Performance Optimization مراقبة وإدارة شاملة لأداء تطبيقات وأنظمة IBM® Db2 for z/OS.

تعمل هذه الأدوات على استبدال الأساليب العشوائية بتقنيات قائمة على أفضل الممارسات تُغطي دورة إدارة الأداء بالكامل، بما في ذلك المراقبة والضبط، ما يساهم في تحسين توفُّر Db2 وتقليل التكاليف العامة للنظام

الفوائد
تحسين أداء تطبيقات Db2

يمكنك مراقبة وتتبُّع وتحديد استعلامات SQL ذات الأداء الضعيف قبل الانتقال إلى مرحلة الإنتاج. يعمل المستشارون الخبراء على تسريع نشر التطبيقات من خلال تحسين تصميم الاستعلام وجودة الإحصائيات، وتحسين قيم الفهارس.
إدارة الأداء بما يتجاوز قاعدة البيانات

تحديد المجالات التي تستهلك فيها المعاملات الموارد لتشخيص المشكلات وتحسين كفاءة التطبيقات. احصل على رؤية كاملة للأداء عبر المؤسسة.
خفض التكاليف وتحسين التوافر

مواءمة موارد النظام مع أولويات العمل وتحسين استخدام الموارد لتأجيل عمليات الترقية.

عروض المنتجات

IBM Db2 Performance Solution Pack for z/OS

تبسيط عملية الحصول على الأدوات والمساعدة على تحسين أداء Db2 for z/OS من خلال مراقبة وتحليل وضبط جميع الجوانب الرئيسية لأداء النظام والاستعلامات.
IBM OMEGAMON for Db2 Performance Expert

تحليل ومراقبة بيئات Db2 for z/OS، ودعم مراقبة أداء النظام والتطبيقات، وإعداد التقارير، وتحليل التوجهات، واستخدام الاسترداد المالي، وتحليل تجمّعات المخازن المؤقتة.
IBM Db2 Query Monitor for z/OS

مراقبة استعلامات SQL للمساعدة على اكتشاف المشكلات قبل أن تؤثِّر في عملك. تقديم طرق بيانات حالية وسابقة لنشاط الاستعلامات لتحديد متطلبات الضبط.

IBM Db2 Query Workload Tuner for z/OS

المساعدة على تحسين أداء عبارات SQL للحفاظ على مستويات الأداء العالية بمرور الوقت.
IBM Db2 SQL Performance Analyzer for z/OS

توفير تحليل شامل، ومعلومات حول استخدام الموارد، وتقديرات لتكاليف تنفيذ SQL.

القدرات

إدارة دورة حياة الأداء بالكامل عبر بيئة Db2 for z/OS.
مراقبة الأداء على مستوى المؤسسة

مراقبة التنبيهات والاستثناءات لتحديد تباطؤ الأداء مع الحد الأدنى من عبء المراقبة.
نصائح الخبراء مع المستشارين المدمجين

تحسين أداء التطبيقات وضبط أعباء عمل SQL بشكل استباقي من خلال التوصيات المدمجة، ما يقلِّل الحاجة إلى المهارات المتخصصة. 
وظائف التنبيه التلقائي

إجراء تحليل قائم على المعرفة في زمن شبه حقيقي لأحداث الاستثناء.
الوقاية الاستباقية من المشكلات

مراقبة وتحليل التوجهات التاريخية لمنع المشكلات والتخطيط لمتطلبات السعة المستقبلية.

منتجات ذات صلة

إدارة مرافق الخدمات

أتمتة وتحديث إدارة مرافق Db2 for z/OS لتقليل الوقت والموارد اللازمة لإكمال مهام الصيانة.

 إدارة قواعد البيانات

المساعدة على إدارة التعقيد والنمو والتغيير في كائنات ومخطط Db2 for z/OS طوال دورة حياة التطبيق.

 عمليات التطوير

تحديث تطبيقات Db2 for z/OS بسرعة ومرونة وجودة مع المساعدة على ضمان اتباع المعايير التنظيمية وقواعد العمل.

 الاستعلام والعروض المصورة للبيانات

تطبيق التحليلات والعروض المصورة للبيانات وإعداد البيانات وذكاء الأعمال للخدمة الذاتية على أي نوع من البيانات تقريبًا.
اتخِذ الخطوة التالية

تواصَل مع ممثل IBM لتحديد موعد لعرض تقديمي وتجربة توضيحية لاستكشاف حلول تحسين الأداء.
