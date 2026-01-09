IBM® Db2 Utilities Management

أتمِت إدارة البرامج المساعدة في Db2 for z/OS وحدِّثها لتقليل الوقت والموارد اللازمة لإنجاز مهام الصيانة.

أتمِت البرامج المساعدة في Db2 لديك

تساعدك أدوات IBM Db2 Utilities Management على خفض تكاليف التشغيل، ورفع الكفاءة، وتوسيع نطاق بياناتك بما يواكب احتياجات الأعمال المتغيرة. تتيح لك هذه الأدوات أتمتة مهام جمع البيانات وتحليلها وصيانتها. تستفيد هذه التقنية من استخدام المعلومات المشتركة لاتخاذ قرارات ذكية استنادًا إلى المعايير التي تحددها مسبقًا.
استفد من القدرات الجديدة.

يوفر دعمًا لا مثيل له لخادم IBM Db2 for z/OS بدءًا من الإصدارات المبكرة وصولًا إلى التوفر العام، مرورًا بالتسليم المستمر وما بعده.
خفض التكاليف وتحسين التوافر

يخفض استهلاك المعالج (CPU) والوقت المنقضي للحد من المتطلبات المستمرة المتعلقة بإمكانية الوصول إلى بياناتك وتوافرها وأدائها.
أتمِت البرامج المساعدة في IBM Db2

يؤتمت جمع البيانات وتحليلها وتنفيذ مهام صيانة البيانات، بما يعزز التوافر ويدعم التحسين ويسهم في خفض التكاليف.

عروض المنتجات

IBM Db2 Utilities Solution Pack for z/OS

يُبسِّط اقتناء المرافق والأدوات. يساعد على تشغيل مرافق Db2 بكفاءة وتحسين الأداء واستهلاك الموارد.
IBM Db2 Utilities Suite for z/OS

يساعد على إدارة بيانات Db2 for z/OS وصيانتها بما يدعم استمرارية الأعمال، ويخفض بشكل كبير استهلاك موارد الكمبيوتر المركزي وتكاليفه.
IBM Db2 Automation Expert for z/OS

يستخدم محرك قرارات ذكيًا لأتمتة تشغيل برامج الصيانة في Db2، ويتيح رصد الإحصاءات في الوقت الفعلي وتتبعها بمرور الوقت.

IBM Db2 Sort for z/OS

يوفّر تقنية فرز مُحسّنة ويستفيد من المعالجات المتخصصة المتاحة لتسريع فرز أدوات بيانات Db2 for z/OS.

IBM Db2 High Performance Unload for z/OS

يوفّر تصديرًا عالي السرعة لبيانات جداول Db2 من مساحة الجداول (table space) أو من نسخة صورة (image copy) إلى صيغ تصدير متعددة.
IBM Db2 Recovery Expert for z/OS

يوفّر نسخًا احتياطيًا واستردادًا مُراعِيَين لاعتبارات التخزين، مع تحليل تفصيلي للسجلات وتنفيذ عمليات الاسترداد للمساعدة في حماية البيانات القيّمة.
IBM Db2 Log Analysis Tool for z/OS

تساعد على ضمان التوافر العالي وسلامة Db2 عبر الاستفادة من سجلات Db2 for z/OS. تُظهر التقارير المتاحة تغيّرات البيانات بما يسهّل تنفيذ التراجع (undo) أو الإعادة (redo) لتغييرات البيانات دون إيقاف النظام.

القدرات

دعم Db2 رائد على مستوى الصناعة بدءًا من الإصدارات المبكرة وحتى الإتاحة العامة، والتسليم المستمر وما بعده.
النسخ الاحتياطي والاسترداد

توفر النسخ الاحتياطي والاسترداد لتقليل فترة التعطل ودعم التشغيل المتواصل. 

 الحوكمة الذاتية

تساعدك على تحديث بيئة Db2 والتكيّف مع توسعها وتغيرها. ومع ميزة الحوكمة الذاتية في IBM Db2، يمكنك تحقيق أداء إجمالي أفضل للنظام مع خفض التكاليف.

 الكفاءة والمرونة

تقلل الوقت المنقضي بشكل ملحوظ وتحسن استخدام المعالجات. كما تساعد في تعزيز تصدير IBM Z Integrated Information Processor (zIIP) أثناء معالجة فرز الأدوات.

