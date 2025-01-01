IBM Db2 DevOps Experience for z/OS
تحديث تطبيقات Db2 for z/OS بسرعة ومرونة وجودة عالية
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تنفيذ الممارسات لتطبيقات الكمبيوتر المركزي

تم تصميم IBM Db2 DevOps Experience for z/OS لمساعدتك على جلب التطبيقات إلى السوق بسرعة أكبر وبتكاليف ومخاطر أقل. تنفيذ ممارسات تطوير التطبيقات الحديثة من خلال أتمتة وتوحيد عمليات تغيير قواعد البيانات وتوفيرها لضمان اتباع المعايير التنظيمية وbusiness rules.

 Db2 DevOps Experience for z/OS (2:11 min)
تعزيز كفاءة مسؤولي قواعد البيانات (DBA) وتطوير التطبيقات

توفير بيئات IBM Db2 for z/OS دون الحاجة إلى خبرة في تكنولوجيا المعلومات أو معرفة بالكمبيوتر المركزي، مع الحفاظ على أمن تكنولوجيا المعلومات والتحكم فيها.
تحديث Db2 for z/OS

تقليل الوقت اللازم لإلحاق موظفين جدد بالحاسوب المركزي من خلال واجهة مستخدم رسومية قائمة على الويب مبنية على إطار عمل المصدر المفتوح من Zowe™.
تقديم التطبيقات بشكل أسرع مع مخاطر وتكلفة أقل

أتمتة مسار تسليم تطبيق الكمبيوتر المركزي، مما يقلل من المخاطر والتكاليف والتعقيد. سيؤدي ذلك أيضًا إلى تحسين الاستجابة لاحتياجات السوق واحتياجات العملاء المتغيرة.
محرر DDL وHTML المستند إلى القواعد

توفير قواعد الموقع التي تم إنشاؤها لمزيد من الدقة والتحكم في بروتوكولات ومعايير قاعدة البيانات المعمول بها. تمنع لغة تعريف البيانات المستندة إلى القواعد (DDL) ومحرر HTML المطورين من إجراء تغييرات غير مُصرَّح بها.
قابلية التوسع وسهولة الاستخدام والأداء

توفير أساليب حديثة للعمل وإدارة Db2 for z/OS وبياناته. يوفر خادم IBM Unified Management Server for z/OS جميع الخدمات الأساسية التي تحتاجها تجربة IBM Db2 DevOps، بما في ذلك الاكتشاف والتكوين والعمليات. يمكن للمستخدمين الوصول إلى كل هذه الميزات من خلال IBM Unified Experience for z/OS.
التعرف والاكتشاف

توفر القدرات المعرفية اكتشاف التطبيق لتحديد عناصر تطبيق المخطط. اكتشاف الكائنات واختيارها بصريًا، والتي يتم دمجها مع قدرات البحث والتصفية لاكتشاف كائنات المخطط بدقة وكفاءة.
تمكين التعاون

استنادًا إلى الاحتياجات التنظيمية، يمكن للمطورين أو مهندسي الجودة أو المسؤولين التعاون بكفاءة بناء على أدوارهم - سواء أكانوا يقومون بتوفير إصدارات التطبيق أو إنشاء بيئات اختبار أو تعيين قواعد الموقع.
آليات الموافقة الداخلية

إنشاء آلية تتيح للمستخدمين المُصرَّح لهم قبول التغييرات أو رفضها قبل أن تصبح جزءًا من تعريف التطبيق. ويضمن ذلك نشر التغييرات المعتمدة فقط في البيئات الحساسة، مما يمنع التغييرات المخادعة أو غير المنضبطة.

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تحسين الأداء

انتقل من نهج الإدارة بنظام رد الفعل إلى النهج الاستباقي لأنظمة Db2 for z/OS وتطبيقاته.

 إدارة قواعد البيانات

المساعدة في إدارة تعقيدات ونمو وتغيير كائنات ومخططات Db2 for z/OS طوال دورة حياة التطبيق.

 إدارة مرافق الخدمات

أتمتة وتحديث إدارة مرافق Db2 for z/OS لتقليل الوقت والموارد اللازمة لإكمال مهام الصيانة.

 الاستعلام والعروض المصورة للبيانات

تطبيق التحليلات والعروض المصورة للبيانات وإعداد البيانات وذكاء الأعمال للخدمة الذاتية على أي نوع من البيانات تقريبًا.
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