IBM Controller

يُعَد IBM Controller برنامجًا يدعم عمليات الإغلاق والتجميع وإعداد التقارير.

سيدة أعمال تعمل على جهاز كمبيوتر محمول.

لمحة عامة

يدعم IBM Controller عمليات الإغلاق والتجميع وإعداد التقارير بمرونة وتكلفة معقولة من خلال حل قائم على السحابة. فهو يمكِّن فرق الشؤون المالية من أتمتة وتسريع عملية الإغلاق المالي بأقل قدر من الدعم من قسم تكنولوجيا المعلومات. كما أنه يساعد فرق الشؤون المالية أيضًا على تقديم النتائج المالية، وإنشاء تقارير مالية وإدارية شاملة، وتزويد المدير المالي (CFO) برؤية مؤسسية لمقاييس ونِسَب مالية رئيسية.
تقليل أوقات الإغلاق وإعداد التقارير

أتمتة عملية الإغلاق لديك وتبسيط مهمة تقديم المعلومات المالية الموثوق بها.
أتمتة العمليات

أتمتة عمليات الاستبعاد بين الشركات، والتوزيعات، وتحويلات العملات، وحسابات الاستحواذ، وغيرها.
تحسين التحكم في التدقيق

تتبَّع تدفق البيانات طوال عملية الدمج، وراقِب أداء التقارير الفرعية باستخدام سير العمل المدمج وتقارير الحالة.
التكامل السلس

يتكامل مع IBM Cognos للحصول على رؤى أعمق وقرارات أكثر ذكاءً.

حل متكامل للدمج وإعداد التقارير والتحليلات

رسم بياني مالي يظهر خط اتجاه صاعدًا ومخطط الشموع في سوق الأسهم بألوان نيون.
يدعم الإغلاق المالي الممتد

يغطي عملية الإغلاق المالي الموسعة لديك -الإغلاق والدمج وإعداد التقارير وتقديم الملفات- من خلال حل يمكن تدقيقه وتملكه إدارة الشؤون المالية.
سحابة تم توليدها رقميًا بتقنيات VFX مرتبطة بالواقع الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي، تمثِّل الإنترنت.
خيار النشر على السحابة

متاح للنشر على السحابة مع توفير وظائف مماثلة للحل المحلي.
رسم توضيحي بأسلوب مسطح لقُمع وكرة يمثِّل الأتمتة من V1 Guild.
أتمتة عملية الدمج

أتمتة عملية الدمج المالي وإجراءات المحاسبة لديك دون الحاجة إلى دعم تكنولوجيا المعلومات.
صورة مفاهيمية للتمويل العالمي مع عملات وكرة أرضية، على خلفية رقمية لتوجهات سوق الأسهم.
يدعم معايير المحاسبة الأمريكية (U.S. GAAP)، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وغيرها

يلبي تقريبًا جميع متطلبات الدمج وإعداد التقارير العالمية والمحلية مباشرةً دون الحاجة إلى تعديلات إضافية.
رسم بياني مالي يظهر خط اتجاه صاعدًا ومخطط الشموع في سوق الأسهم بألوان نيون.
اتخِذ الخطوة التالية

تحدَّث إلى أحد الخبراء حول IBM Controller.
