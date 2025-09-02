يدعم IBM Controller عمليات الإغلاق والتجميع وإعداد التقارير بمرونة وتكلفة معقولة من خلال حل قائم على السحابة. فهو يمكِّن فرق الشؤون المالية من أتمتة وتسريع عملية الإغلاق المالي بأقل قدر من الدعم من قسم تكنولوجيا المعلومات. كما أنه يساعد فرق الشؤون المالية أيضًا على تقديم النتائج المالية، وإنشاء تقارير مالية وإدارية شاملة، وتزويد المدير المالي (CFO) برؤية مؤسسية لمقاييس ونِسَب مالية رئيسية.