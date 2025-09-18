Singapore Press Holdings

لإدارة العدد المتزايد من حسابات الشركات التابعة للمجموعة، بدأت SPH بالبحث عن حل يُتيح لها تبسيط عمليات التجميع المالي وإعداد التقارير.

يوضِّح Hua Cheng Hong، نائب الرئيس لتطبيقات الشركات والمالية في SPH: "عندما أجرينا طلب تقديم العروض، كنا نبحث تحديدًا عن حل جاهز للاستخدام يتطلب أقل قدر من التخصيص. كما كان من المهم أيضًا أن تكون أداة التجميع المالي التي اخترنا نشرها قابلة للتكامل بسهولة مع أنظمة الميزانية وإعداد التقارير المالية الحالية لدينا".

توجَّهت SPH إلى طرح مناقصة للعثور على أداة تجميع مالي تساعد فريق المالية على إدارة أنشطة التجميع للمجموعة. كان أحد الحلول التي تم ترشيحها هو IBM Controller، المقترح من قِبَل شريك أعمال IBM، شركة Adept Enterprise Solutions.

بعد استخدام IBM Planning Analytics وIBM Cognos Analytics لدعم أنشطة الميزانية والتوقعات لبعض الوقت، شَعَر الفريق المالي في SPH بأن الحل سيكون سهل التنفيذ، وأطلقوا نموذجًا تجريبيًا لتقييمه.



تقول Koh Mui Leng: "لقد نجح IBM Controller في تلبية معظم متطلباتنا الأساسية". تقول: "أجرينا تقييمًا للحل بناءً على نماذج إثبات المفهوم باستخدام سيناريوهات أعمال حقيقية. ورأينا أن الحل سيساعدنا على تبسيط عملية التجميع وإعداد التقارير. على سبيل المثال، واجهة الويب سهلة الاستخدام في IBM Cognos ستسمح للشركات الفرعية البعيدة بتحميل بياناتها والتحقق منها بنفسها، دون الحاجة إلى إرسالها إلى محاسبي المجموعة الفرعية للقيام بذلك".

يوضِّح Hua Cheng Hong: "لقد أجرينا تقييمًا لشركة Adept Enterprise Solutions واخترناها كشركة تكامل الأنظمة (SI) نظرًا لخبرتها الواسعة في تنفيذ حلول IBM Analytics لشركات ذات هيكل مشابه لشركتنا. لقد أضاف المستشارون الخبراء من Adept قيمة حقيقية لعملية التنفيذ، حيث ساعدونا على تحسين العديد من عملياتنا، مثل توحيد آلية صرف العملات الأجنبية، وتحسين عملية التسويات بين الشركات، وإعادة تصميم نماذج إدخال البيانات لتكون أكثر سهولة في الاستخدام".

خلال عملية التنفيذ، أجرت Adept اختبارات قبول المستخدم الصارمة مع موظفي SPH لضمان شعورهم بالراحة عند استخدام جميع ميزات IBM Controller. ولتحسين عملية التجميع المالي، قامت Adept Enterprises أيضًا بأتمتة دمج البيانات من أداة الميزانية والتنبؤ الخاصة بشركة SPH إلى IBM Controller - ما سمح بتطبيق عمليات التجميع نفسها على كلٍّ من بيانات التوقعات والميزانية، وأدَّى بالتالي إلى تسهيل إجراء مقارنات أكثر فاعلية بين النسخ المختلفة من التقارير المالية لشركات SPH.



يضيف Andrew Ng، الشريك الإداري في Adept Enterprises: "أنا فخور بما أنجزناه مع SPH باستخدام IBM Controller. لقد استطعنا تخفيف نقاط الألم التي تواجهها شركتنا العميلة في التجميع المالي، وتحسين العديد من عملياتها، بدءًا من تقديم بيانات الشركة وحتى إصدار التقارير النهائية".