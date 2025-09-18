سَعَت شركة Singapore Press Holdings (SPH) مؤخرًا إلى تنويع وتوسيع حضورها في قطاعَي الإعلام والعقارات وغيرهما من القطاعات. ولتحسين تقارير الأعمال، قامت الشركة بنشر IBM Controller، ما أدى إلى تعزيز كفاءة عمليات التجميع على مستوى المجموعة.
بالنسبة إلى المؤسسات المتنوعة التي تمتلك شركات متعددة في قطاعات ومواقع جغرافية مختلفة، يمكن أن يصبح تجميع البيانات المالية معقدًا. كيف يمكن لشركة SPH تبسيط هذه العملية؟
بالتعاون مع Adept Enterprise Solutions، تمكَّنت شركة SPH من نشر IBM Controller لتعزيز كفاءة عمليات الإغلاق المالي والتجميع وإعداد التقارير على مستوى المجموعة.
بالنسبة إلى الشركات الكبيرة التي تمتلك أعمالًا في قطاعات متعددة، قد يكون إعداد التقارير المالية على مستوى المجموعة أمرًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويلًا، خاصةً عندما تمتلك كل شركة فرعية أطرافًا معنية مختلفة ومع تغيُّر الهيكل التنظيمي للشركة مع مرور الوقت.
مع توسُّع SPH في قطاعات أخرى، اكتشفت فرق المالية أن عمليات التجميع المالي أصبحت أكثر تعقيدًا، ما أدى إلى زيادة الضغط الزمني على القسم.
توضِّح Lim Swee Khim، مساعدة نائب رئيس SPHTech بشركة SPH: "كان نظام التجميع المالي القديم الذي كنا نستخدمه لإتمام إجراءات الإغلاق المالي يقترب من نهاية عمره الافتراضي، ولم يكن بالإمكان تحسين العديد من العمليات أكثر من ذلك".
وتُضيف Koh Mui Leng، مساعدة نائب رئيس الشؤون المالية في SPH: "مع استمرار نمو المجموعة وتطورها، قررنا البحث عن حل أكثر قابلية للتوسع والاستدامة".
لإدارة العدد المتزايد من حسابات الشركات التابعة للمجموعة، بدأت SPH بالبحث عن حل يُتيح لها تبسيط عمليات التجميع المالي وإعداد التقارير.
يوضِّح Hua Cheng Hong، نائب الرئيس لتطبيقات الشركات والمالية في SPH: "عندما أجرينا طلب تقديم العروض، كنا نبحث تحديدًا عن حل جاهز للاستخدام يتطلب أقل قدر من التخصيص. كما كان من المهم أيضًا أن تكون أداة التجميع المالي التي اخترنا نشرها قابلة للتكامل بسهولة مع أنظمة الميزانية وإعداد التقارير المالية الحالية لدينا".
توجَّهت SPH إلى طرح مناقصة للعثور على أداة تجميع مالي تساعد فريق المالية على إدارة أنشطة التجميع للمجموعة. كان أحد الحلول التي تم ترشيحها هو IBM Controller، المقترح من قِبَل شريك أعمال IBM، شركة Adept Enterprise Solutions.
بعد استخدام IBM Planning Analytics وIBM Cognos Analytics لدعم أنشطة الميزانية والتوقعات لبعض الوقت، شَعَر الفريق المالي في SPH بأن الحل سيكون سهل التنفيذ، وأطلقوا نموذجًا تجريبيًا لتقييمه.
تقول Koh Mui Leng: "لقد نجح IBM Controller في تلبية معظم متطلباتنا الأساسية". تقول: "أجرينا تقييمًا للحل بناءً على نماذج إثبات المفهوم باستخدام سيناريوهات أعمال حقيقية. ورأينا أن الحل سيساعدنا على تبسيط عملية التجميع وإعداد التقارير. على سبيل المثال، واجهة الويب سهلة الاستخدام في IBM Cognos ستسمح للشركات الفرعية البعيدة بتحميل بياناتها والتحقق منها بنفسها، دون الحاجة إلى إرسالها إلى محاسبي المجموعة الفرعية للقيام بذلك".
يوضِّح Hua Cheng Hong: "لقد أجرينا تقييمًا لشركة Adept Enterprise Solutions واخترناها كشركة تكامل الأنظمة (SI) نظرًا لخبرتها الواسعة في تنفيذ حلول IBM Analytics لشركات ذات هيكل مشابه لشركتنا. لقد أضاف المستشارون الخبراء من Adept قيمة حقيقية لعملية التنفيذ، حيث ساعدونا على تحسين العديد من عملياتنا، مثل توحيد آلية صرف العملات الأجنبية، وتحسين عملية التسويات بين الشركات، وإعادة تصميم نماذج إدخال البيانات لتكون أكثر سهولة في الاستخدام".
خلال عملية التنفيذ، أجرت Adept اختبارات قبول المستخدم الصارمة مع موظفي SPH لضمان شعورهم بالراحة عند استخدام جميع ميزات IBM Controller. ولتحسين عملية التجميع المالي، قامت Adept Enterprises أيضًا بأتمتة دمج البيانات من أداة الميزانية والتنبؤ الخاصة بشركة SPH إلى IBM Controller - ما سمح بتطبيق عمليات التجميع نفسها على كلٍّ من بيانات التوقعات والميزانية، وأدَّى بالتالي إلى تسهيل إجراء مقارنات أكثر فاعلية بين النسخ المختلفة من التقارير المالية لشركات SPH.
يضيف Andrew Ng، الشريك الإداري في Adept Enterprises: "أنا فخور بما أنجزناه مع SPH باستخدام IBM Controller. لقد استطعنا تخفيف نقاط الألم التي تواجهها شركتنا العميلة في التجميع المالي، وتحسين العديد من عملياتها، بدءًا من تقديم بيانات الشركة وحتى إصدار التقارير النهائية".
بفضل IBM Controller الذي يدعم أنشطة المحاسبة على مستوى المجموعة، تمكَّنت SPH من تحسين دورات التجميع المالي وإعداد التقارير بشكل كبير.
تقول Lim Swee Khim: "بفضل IBM Controller، استطعنا تقليل الوقت المستغرق لإكمال دورة تحميل البيانات من حوالي ساعتين إلى 15 دقيقة - وهو ما يمثِّل تحسُّنًا بنسبة تزيد عن 85%. وهذه ميزة رئيسية؛ لأنها تُتيح لنا بدء عمليات الضبط المالي بشكل أكثر كفاءة".
فمن خلال أتمتة عمليات التحقق من البيانات، تقلِّل الوقت المستغرق لإتمام التجميع المالي للمجموعة، مع تعزيز دقة المعلومات المبلغ عنها.
وتوضِّح Koh Mui Leng: "لا يُتيح لنا IBM Controller أتمتة بعض المهام اليدوية فحسب، بل سهَّل علينا أيضًا عمليات إعداد التقارير لدينا". "حيث تعني واجهة المستخدم البديهية لحل IBM أننا لم نَعُد بحاجة إلى البحث في تقارير مختلفة عن الإجابات. فجميع المعلومات التي نحتاجها متوفرة في نظام واحد سهل الاستخدام".
تأسست شركة Singapore Press Holdings Ltd (SPH) في 1984، وتُعَد واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية في آسيا، تعمل على توسيع مدارك الناس وإثراء حياتهم عبر لغات ومنصات متعددة.
تُعَد Adept Enterprise Solutions شركة استشارية رائدة في حلول إدارة الأداء المالي والتحليلات، وتعمل في سنغافورة وماليزيا وهونج كونج. وبصفتها شريك أعمال بلاتينيًا لدى IBM ومزوِّدًا معتمدًا لحلول IBM Business Analytics، تتخصص الشركة في برمجيات IBM Analytics، بما في ذلك IBM Planning Analytics وIBM Controller وIBM Cognos Analytics وWatson Analytics وSPSS.
