IBM Cloud Pak System

تبسيط نشر السحابة الخاصة لتسريع رحلتك نحو السحابة
نظام IBM Cloud Pak هو حل سحابي خاص متكامل يسهِّل نشر وصيانة سُحب خاصة بمستوى مؤسسي لتطبيقات الأجهزة الافتراضية والحاويات. تجنَّب تكاليف وتعقيدات حلول السحابة الخاصة التقليدية. يأتي مزودًا ببيئات VMware وRed Hat OpenShift جاهزة لنشر التطبيقات والبرمجيات الوسيطة خلال ساعات.
يشمل جميع الأجهزة والبرمجيات التي تحتاجها لإعداد وتشغيل بيئات OpenShift الخاصة بـ IBM Cloud Paks على بنية VMware التحتية الافتراضية.
أتمتة مدمجة في المصنع، وقوالب أتمتة، وأدوات إدارة لنشر وصيانة سلامة بيئات التطبيقات القائمة على الأجهزة الافتراضية والحاويات.
يتميز بأجهزة مكونة من وحدات بناء معيارية تسهِّل التوسع وزيادة السعة. تقسيم النظام إلى عدة مناطق، ما يُتيح له دعم مشاريع متعددة في وقت واحد.
أساس أجهزة عالي التوفر يشمل المعالج، والذاكرة، والتخزين، والشبكة.
نشر الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة أدوات عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) لتشخيص الحوادث وحلها عبر مختلَف أعباء العمل.
