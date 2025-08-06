IBM Cloud Pak System

تبسيط نشر السحابة الخاصة لتسريع رحلتك نحو السحابة

بناء بيئة سحابية هجينة عن قصد
رسم توضيحي متساوي القياس يمثل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

حل سحابي خاص جاهز للاستخدام

نظام IBM Cloud Pak هو حل سحابي خاص متكامل يسهِّل نشر وصيانة سُحب خاصة بمستوى مؤسسي لتطبيقات الأجهزة الافتراضية والحاويات. تجنَّب تكاليف وتعقيدات حلول السحابة الخاصة التقليدية. يأتي مزودًا ببيئات VMware وRed Hat OpenShift جاهزة لنشر التطبيقات والبرمجيات الوسيطة خلال ساعات.
    النشر في غضون ساعات فقط

    يشمل جميع الأجهزة والبرمجيات التي تحتاجها لإعداد وتشغيل بيئات OpenShift الخاصة بـ IBM Cloud Paks على بنية VMware التحتية الافتراضية.
        نشر السحابة بسهولة

        أتمتة مدمجة في المصنع، وقوالب أتمتة، وأدوات إدارة لنشر وصيانة سلامة بيئات التطبيقات القائمة على الأجهزة الافتراضية والحاويات.
          التوسُّع لتلبية الطلب

          يتميز بأجهزة مكونة من وحدات بناء معيارية تسهِّل التوسع وزيادة السعة. تقسيم النظام إلى عدة مناطق، ما يُتيح له دعم مشاريع متعددة في وقت واحد.
            التوفر العالي

            أساس أجهزة عالي التوفر يشمل المعالج، والذاكرة، والتخزين، والشبكة.

            بنية سحابية متكاملة ومتقاربة بالكامل

             
            • تعمل تقنية المحاكاة الافتراضية الفعَّالة من VMware على توسيع استثماراتك في الأجهزة. 
            • تتميز منصة الحاويات المتكاملة بالأجهزة الافتراضية Red Hat Enterprise Linux،
              ومنصة السحابة Red Hat OpenShift، وتنظيم الحاويات باستخدام Kubernetes*.
            • مجموعة أدوات إدارة قوية تساعدك على إدارة القوالب والمستخدمين والأمان،
              والصيانة والترقيات، والنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث.
            مخطط رسومي يوضِّح مزايا وخصائص IBM Cloud Pak System
            شعار عميل Red Hat
            أيقونة تطبيق التكامل مع Kubernetes
            أيقونة تطبيق تكامل/شعار VMware
            شعار Intel
            خيارات النشر طراز Intel المستند إلى محرك الأقراص الثابتة (HDD)
            • من 32 إلى 320 نواة – إمكانية التوسُّع متاحة
            • سعة تخزين 24 تيرابايت (HDD) – إمكانية التوسُّع متاحة
            • VMware مع دعم IBM Cloud Private وRed Hat OpenShift
            • مثالي لأي أعباء عمل تطبيقات سحابية على منصة Intel
                         طراز Intel المستند إلى محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD)
            • من 32 إلى 448 نواة – إمكانية التوسُّع متاحة
            • سعة تخزين 36 تيرابايت (SSD) - إمكانية التوسُّع متاحة
            • VMware مع دعم IBM Cloud Private وRed Hat OpenShift
            • مثالي لأعباء العمل القائمة على البيانات وذات زمن الانتقال القصير على منصة Intel
                         طراز IBM Power القائم على القرص الصلب
            • من 40 إلى 200 نواة – إمكانية التوسُّع متاحة
            • سعة تخزين 96 تيرابايت (HDD) – إمكانية التوسُّع متاحة
            • IBM PowerVM مع دعم IBM Cloud Private وRed Hat OpenShift
            • مثالي لأي أعباء عمل تطبيقات سحابية على منصة IBM Power

