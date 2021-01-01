دعم IBM Power والخدمات والموارد ذات الصلة به
وثائق Power
صف من رفوف الخوادم في مركز بيانات، يتميز بتصميم باب IBM Power10

استكشف الموارد الخاصة بخوادم IBM Power، وقدرات السحابة الهجينة المحسّنة لتحقيق مزايا مثل الحصول على الأداء المتميز والأمان وسهولة الصيانة وتقليل التكاليف التشغيلية. 
سلسلة بث الويب

استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، واحمِ بياناتك من النواة إلى السحابة، وتمكّن من تسهيل الحصول على الرؤى وتسريع الأتمتة باستخدام خوادم IBM Power.

 حاسبة التكلفة الإجمالية للملكية (TCO)

اكتشف عائد الاستثمار الذي يمكن أن تحققه شركتك من خلال استخدام خوادم Power.
الدعم
صفحات دعم المنتج

استكشف صفحات دعم المنتج للعثور على المستندات والأدوات والموارد الخاصة بنظامك المحدد.

 ابحث عن صفحة الدعم الخاصة بك
Fix Central

تمكّن من تنفيذ الإصلاحات والحصول على تحديثات البرامج والأجهزة وأنظمة التشغيل المرتبطة بمنتجات محددة.

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الخدمات وثائق IBM Power10

استكشف الإصدارات المختلفة من خوادم IBM Power.

 خدمات تمويل Power

تعرّف على خيارات التأجير والدفع لتحسين الأداء وخفض التكاليف، من خلال التمويل المخصص.

 خدمات البنية التحتية من IBM

راقب البنية التحتية لنظام Power لديك لتسهيل التعامل واتخاذ القرارات بشأن الاعتمادات والقيود وما إلى ذلك.
التدريب والتواصل الشبكي
تفضل بزيارة IBM Knowledge Center

تعرف على النظرة العامة لنظام الخادم لديك والإجراءات والعناصر التكميلية وتمكّن من الوصول إلى الخدمات والدعم والتشخيصات.
المواد التعليمية والتدريبية ذات الصلة بنظام Power

كن خبيرًا في IBM® Power وتمكّن من تطوير أعمالك مع هذا المركز التعليمي والتدريبي.

احصل على الدعم من المجتمعات

شارك الأفكار أثناء التواصل مع مستخدمي Power الآخرين واحصل على أحدث الرؤى والمعلومات حول IBM Power.
أنظمة التشغيل ®AIX

احصل على أعلى مستوى من الأداء والأمان والموثوقية لجميع أنظمة تشغيل UNIX.

 IBM i

احصل على المعارف المهمة بفضل التوافر المستمر وأحدث ميزات الأمان وسهولة التكامل.

 ®Linux

اكتشف إمكانات لا نهاية لها عن طريق تشغيل Power على Linux، نظام التشغيل مفتوح المصدر الذي يدير العالم.
برنامج شركاء أعمال IBM

اكتشف كيف يمكن لمؤسستك الاستفادة من الشراكة مع IBM. حدِّد موعدًا لعقد اجتماع مجاني مدته 30 دقيقة مع أحد خبراء IBM Power.

 زيارة IBM Partner Plus