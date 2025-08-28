تصنيف IBM كشركة رائدة في ™Forrester Wave: منصة التكامل كخدمة، الربع الثالث من عام 2025

نحن ممتنون لتقدير Forrester، ونود أن نشكر عملاءنا وشركاءنا وأفراد مجتمعنا الذين يواصلون دفع مسيرة نمونا.

مع التحولات السريعة في مشهد iPaaS، حان الوقت للتعرُّف أكثر على IBM webMethods Hybrid Integration واكتشاف كيف يمكننا مساعدة مؤسستك على تسريع الابتكار من خلال أساس تكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي وحائز على جوائز.

هل تريد معرفة المزيد شخصيًا؟ انضم إلى مجتمع IBM المبتكر في IBM TechXchange بمدينة أورلاندو من 6 إلى 9 أكتوبر، لتعيش أجواء الطاقة والحماس وتتعرَّف على لمحة عمّا هو قادم.

*

لا تدعم Forrester أي شركة أو منتج أو علامة تجارية أو خدمة مذكورة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح أي شخص باختيار منتجات أو خدمات أي شركة أو علامة تجارية استنادًا إلى التقييمات الواردة في تلك المنشورات. تعتمد المعلومات على أفضل المصادر المتاحة. وتعكِس الآراء الحكم في وقتها، وهي قابلة للتغيير. للمزيد من المعلومات، اقرأ عن موضوعية Forrester هنا .