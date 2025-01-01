تحقيق مستوى غير مسبوق لإنتاجية المطورين وتقديم واجهات برمجة تطبيقات فائقة الجودة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي
يعمل وكيل واجهة برمجة التطبيقات ، المطور على إطار عمل فاعل، على أتمتة المهام الرئيسية عبر دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات . وهو يعمل من خلال واجهة حوارية، ما يساعد فريقك على إنشاء المواصفات بسرعة، والتحقق من سلامة واجهات برمجة التطبيقات، واكتشاف المشكلات، وتطبيق الحوكمة وإجراء الاختبار. من خلال تنفيذ المهام الروتينية وتوفير إرشادات الخبراء، يعمل وكيل واجهة برمجة التطبيقات على تقصير دورات التطوير وتقليل الأخطاء ويتيح للمطورين التركيز على تطوير واجهات برمجة تطبيقات أفضل بشكل أسرع.
يُعد توسع واجهة برمجة التطبيقات تحديًا متزايدًا يؤدي إلى ظهور صوامع وتكرارات وإهدار الجهد. غالبًا ما يُعيد المطورون تطوير واجهات برمجة التطبيقات الموجودة بالفعل لأنهم يفتقرون إلى الرؤية الواضحة لمجموعات واجهة برمجة التطبيقات. يحل وكيل واجهة برمجة التطبيقات هذه المشكلة من خلال السماح للمستخدمين بوصف احتياجاتهم بلغة طبيعية. سيبحث الوكيل بذكاء في النظام البنائي لواجهات برمجة التطبيقات، ويوصي بواجهات برمجة التطبيقات الحالية المناسبة لإعادة استخدامها، ويساعد الفرق على التطوير بشكل أسرع، ومن ثَم تحسين الكفاءة.
سواء كنت تستخدم نهج التصميم أولاً أو التعليمات البرمجية أولاً، فإن وكيل واجهات برمجة التطبيقات يسرع كل خطوة. اذكر ما تحتاجه بلغة طبيعية، وسيتولى الوكيل الباقي. بالنسبة إلى نهج التصميم أولاً، يُنشئ وكيل واجهة برمجة التطبيقات مواصفات كاملة لواجهة برمجة تطبيقات مفتوحة واستجابات نموذجية ووثائق غنية—كل ذلك قبل كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية للواجهة الخلفية. بالنسبة إلى نهج التعليمات البرمجية أولاً، يتصل وكيل واجهة برمجة التطبيقات بمصادر بيانات الواجهة الخلفية، ويُنشئ مواصفات واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة، ويُنشئ التعليمات البرمجية لتطبيق الواجهة الخلفية، وينشرها، ما يوفر على المطورين أيامًا من العمل اليدوي.
يقدم وكيل واجهات برمجة التطبيقات حل اختبار كامل لتحسين جودة وموثوقية واجهات برمجة التطبيقات بأقل جهد يدوي. يمكنه إنشاء حالات اختبار تلقائيًا بناءً على دلالات واجهة برمجة التطبيقات والأداء المتوقع، وتنفيذ حالات الاختبار هذه لاكتشاف المشكلات في وقت مبكر.
يقدم وكيل واجهات برمجة التطبيقات حل اختبار كامل لتحسين جودة وموثوقية واجهات برمجة التطبيقات بأقل جهد يدوي. يمكنه إنشاء حالات اختبار تلقائيًا بناءً على دلالات واجهة برمجة التطبيقات والأداء المتوقع، وتنفيذ حالات الاختبار هذه لاكتشاف المشكلات في وقت مبكر.
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