سواء كنت تستخدم نهج التصميم أولاً أو التعليمات البرمجية أولاً، فإن وكيل واجهات برمجة التطبيقات يسرع كل خطوة. اذكر ما تحتاجه بلغة طبيعية، وسيتولى الوكيل الباقي. بالنسبة إلى نهج التصميم أولاً، يُنشئ وكيل واجهة برمجة التطبيقات مواصفات كاملة لواجهة برمجة تطبيقات مفتوحة واستجابات نموذجية ووثائق غنية—كل ذلك قبل كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية للواجهة الخلفية. بالنسبة إلى نهج التعليمات البرمجية أولاً، يتصل وكيل واجهة برمجة التطبيقات بمصادر بيانات الواجهة الخلفية، ويُنشئ مواصفات واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة، ويُنشئ التعليمات البرمجية لتطبيق الواجهة الخلفية، وينشرها، ما يوفر على المطورين أيامًا من العمل اليدوي.