بوابة الذكاء الاصطناعي لتوصيل واجهة برمجة تطبيقات IBM API Connect
مركزية التحكم في خدمة الذكاء الاصطناعي وإدارتها في جميع أنحاء المؤسسة
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احصل على رؤية وتحكم أكبر في خدمات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها شركتك

تمكّنك بوابة الذكاء الاصطناعي لـ ®IBM API Connect من تسريع رحلة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك بثقة. توفر بوابة الذكاء الاصطناعي الاصطناعي هذه نقطة تحكم واحدة للوصول إلى الذكاء الاصطناعي خدمات الذكاء الاصطناعي ®عبر واجهات برمجة التطبيقات في المجال العام والوسطاء الاتصال الآمن بين مختلف التطبيقات والطرف الثالث واجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الاصطناعي داخل وخارج البنية التحتية لمجموعتك. تعمل المعلوماتية بمثابة حارس البوابة للبيانات والتعليمات التي تتدفق بين تلك العناصر. توفر بوابة الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي سياسات لإدارة استخدام واجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحكم فيها مركزيًا مع التطبيق الخاص بك, بالإضافة إلى التحليلات الرئيسية والرؤى لمساعدتك على اتخاذ قرارات أسرع بشأن خيارات نموذج اللغة الكبيرة (LLM ).
كيفية عمل بوابة الذكاء الاصطناعي لتوصيل واجهة برمجة تطبيقات IBM API Connect
تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل أسرع وأكثر مسؤولية يرشد المعالج الإرشادي المستخدم خلال معلمات التكوين، مما يسهل على المطورين الحصول على وصول مطوري الخدمة الذاتية إلى واجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.
رؤى أفضل وإدارة أفضل للتكاليف منع التكاليف غير المتوقعة أو المفرطة لخدمات الذكاء الاصطناعي عن طريق الحد من معدل الطلبات خلال مدة محددة وعن طريق التخزين المؤقت لاستجابات الذكاء الاصطناعي. استخدم التحليلات المدمجة وواجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي المدمجة للحصول على رؤية واضحة لاستخدام واجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.
تعزيز الحوكمة والامتثال من خلال توجيه كل حركة مرور واجهة برمجة التطبيقات LLM من خلال بوابة الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي، يمكنك إدارة استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي والامتثال لها بشكل مركزي من خلال تطبيق السياسة, وتشفير البيانات وإخفاء البيانات الحساسة والتحكم في الوصول إلى البيانات الحساسة ومسارات التدقيق والمزيد.
البدء في البدء IBM API Connect

تحكم في نظام البنائي لواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاص بك مع دفع واجهة برمجة التطبيقات الاستراتيجية الخاصة بك إلى الأمام.

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