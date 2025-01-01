التسعير
تأمين واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها بأسعار مرنة ومخصصة.
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خطط التسعير والميزات
فئة البرمجيات كخدمة Standard (SaaS) يبدأ من 83 دولارًا أمريكيًا شهريًا* حلول للمؤسسات احصل على خصم 40%

يُتاح لك استخدام البرنامج كخدمة؛ وتتم الاستضافة على Amazon Web Services (AWS)

*يُباع على أساس سنوي

 فئة البرمجيات كخدمة Premium (SaaS) يبدأ من 2,280 دولارًا أمريكيًا شهريًا* الأكثر شيوعًا

يُتاح لك استخدام البرنامج كخدمة، وتتم الاستضافة على Amazon Web Services (AWS)؛ بوابة مخصصة لمستأجر واحد بقدرات متطورة.

*يُباع على أساس سنوي

 مثيل محجوز (SaaS) يبدأ من 6,504 دولارًا أمريكيًا شهريًا* حلول للمؤسسات

يُستخدم كخدمة مخصصة لمستأجر واحد، تلبي مستوى عاليًا من العزل والتوافر؛ وتتم استضافته على IBM Cloud.

*يُباع على أساس سنوي

 البرمجيات (مع اشتراك ودعم فني من IBM) التسعير متوفر عند الطلب* حلول للمؤسسات

ينشر محليًا، في نظام سحابي هجيني، أو في نظام متعدد السحب.

**يتم تجديدها سنويًا

تصميم وتطوير واجهة برمجة التطبيقات API

استفد من تجربة سهلة الاستخدام لتصميم وبناء واجهة برمجة التطبيقات بسرعة

اختبار واجهة برمجة التطبيقات API

إنشاء وتنفيذ وإعداد تقارير حول اختبارات البرمجيات تلقائيًا

إدارة مراحل واجهة برمجة التطبيقات (API)

إدارة وتحريك واجهات برمجة التطبيقات (API) خلال جميع مراحلها

عزل API Gateway

تأمين حركة البيانات على واجهة برمجة التطبيقات والتحكم فيها ووصول المستخدمين مع تضمين التخزين المؤقت

متعدد المستأجرين

مستأجر واحد

مستأجر واحد

API Gateway ذاتية الاستضافة

إمكانية إضافة API Gateway ذاتية الاستضافة

بوابة المطور

إنشاء بوابات مخصصة تحمل علامة الشركة لتبادل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) مع مستهلكي APIs

تحليلات واجهة برمجة التطبيقات

استخدام لوحة المعلومات والتصور المرئي لفهم وتقييم استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API)

تفريغ التحليلات

تفريغ بيانات التحليلات إلى أنظمة خارجية للترابط والاحتفاظ بالبيانات

تحقيق الإيرادات

حقق الإيرادات من واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك من خلال التسعير وخطط الأسعار

نشر في بيئة سحابية متعددة/هجينة

نشر في بيئة سحابية متعددة أو هجينة

الكمية المباعة

حجم استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات API لمدة 12 شهرًا

100000 استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات (API) سنويًا وما فوق

100 مليون استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات (API) سنويًا وما فوق

120 مليون استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات (API) سنويًا وما فوق

يختلف

تتم استضافته على

مزود السحابة

AWS

AWS

IBM Cloud

يحددها العميل

عزل المستوى الإداري

بنية تحتية بمستأجر واحد مقابل بنية تحتية مشتركة متعددة المستأجرين

متعدد المستأجرين

متعدد المستأجرين

مستأجر واحد

يحددها العميل

عدد المثيلات لكل اشتراك

عدد المثيلات المتاحة لفصل بيئاتك

1-3

1-3

1

يحددها العميل

SLA

اتفاقية مستوى الخدمة

99.9%

99.9%

خيار لنسبة 99.95%

يحددها العميل

الميزات الجديدة، التحديثات، والإصدارات

 آلي آلي آلي بدأه العميل

الإصلاحات وتحديثات الأمان

 آلي آلي آلي بدأه العميل

إجابات على أسئلة التثبيت والنشر والاستخدام والأسئلة المتعلقة بالكود

حل سريع للمشكلات

24x7x365. إمكانية فتح حالة بسهولة عبر الويب، أو الدردشة، أو الهاتف

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

كامل القدرات متاحة في الإصدار التجريبي المجاني

 ابدأ تجربتك المجانية اطلب عرضًا توضيحيًا مجانيًا اطلب عرضًا توضيحيًا مجانيًا اطلب عرضًا توضيحيًا مجانيًا

الشراء من خلال AWS

استخدم حقوقك في AWS  عن طريق الشراء من AWS Marketplace

 تفاصيل التسعير على AWS تفاصيل التسعير على AWS

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ترقية تجربتك الحالية

ترقية نسختك التجريبية الحالية من API Connect اليوم

 الترقية الآن الترقية الآن

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*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
خيارات الشراء

فئة البرمجيات كخدمة Standard (SaaS)

فئة البرمجيات كخدمة Premium (SaaS)

مثيل محجوز (SaaS)

البرامج

الخيار 1: شراء الخدمة الذاتية من خلال سوق IBM Marketplace

  • يتطلب IBMid
  • خيار تخصيص خطتك
  • القدرة على استهلاك نفقات IBM الملتزمة بها
 البدء البدء

الخيار 2: الشراء من خلال مبيعات IBM

  • يتطلب IBMid
  • خيار تخصيص خطتك
  • القدرة على استهلاك نفقات IBM الملتزمة بها

الخيار 3: شراء الخدمة الذاتية من خلال سوق AWS Marketplace

  • يتطلب حساب AWS
  • يتطلب IBMid
  • القدرة على استهلاك نفقات برنامج الخصم المؤسسي (EDP) الملتزم به من AWS
 البدء البدء

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الخيار 4: الشراء عبر عرض خاص من خلال سوق AWS Marketplace

  • عملاء الولايات المتحدة الأمريكية فقط
  • يتطلب حساب AWS
  • يتطلب IBMid
  • يُمكنك تخصيص باقتك (فئة Standard فقط)
  • القدرة على استهلاك نفقات برنامج الخصم المؤسسي (EDP) الملتزم به من AWS
  • القدرة على استهلاك نفقات IBM الملتزمة بها

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ترقية النسخة التجريبية إلى اشتراك مدفوع: يُمكنك ترقية نسختك التجريبية إلى اشتراك مدفوع في أي وقت خلال الفترة التجريبية التي تبلغ 30 يومًا. وإذا كانت نسختك التجريبية مفعلة وكنت تستخدم نفس معرف IBMid/البريد الإلكتروني الذي استخدمته في النسخة التجريبية وقت الترقية، فسيتم ترحيل نسختك التجريبية وأصولك تلقائيًّا إلى نسخة الاشتراك المدفوعة. وإذا كنت لا تريد ترحيل نسختك التجريبية وتفضّل البدء من جديد، يُرجى استخدام معرّف IBMid/بريد إلكتروني مختلف للترقية.
تقييم قيمة الأعمال
بدء استخدام IBM API Connect

تحكَّم في نظامك البنائي لواجهة برمجة التطبيقات (API) مع دفع استراتيجية واجهة برمجة تطبيقاتك إلى الأمام.

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الحواشي

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.