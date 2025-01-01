ترقية النسخة التجريبية إلى اشتراك مدفوع: يُمكنك ترقية نسختك التجريبية إلى اشتراك مدفوع في أي وقت خلال الفترة التجريبية التي تبلغ 30 يومًا. وإذا كانت نسختك التجريبية مفعلة وكنت تستخدم نفس معرف IBMid/البريد الإلكتروني الذي استخدمته في النسخة التجريبية وقت الترقية، فسيتم ترحيل نسختك التجريبية وأصولك تلقائيًّا إلى نسخة الاشتراك المدفوعة. وإذا كنت لا تريد ترحيل نسختك التجريبية وتفضّل البدء من جديد، يُرجى استخدام معرّف IBMid/بريد إلكتروني مختلف للترقية.