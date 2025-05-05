IBM webMethods Hybrid Integration: تكامل يتناسب مع عصر الذكاء الاصطناعي الفاعل

نعلن اليوم في فعالية IBM Think 2025 عن IBM webMethods Hybrid Integration، الذي يُعيد تصور التكامل في عصر الذكاء الاصطناعي من خلال تجربة موحدة تغطي جميع سيناريوهات التكامل.

إن جمع الذكاء الاصطناعي وواجهات برمجة التطبيقات والتطبيقات والفعاليات والملفات وبيانات B2B/EDI والبيانات من أجهزة الكمبيوتر المركزي معًا -وكل منها يؤدي دورًا حاسمًا في دعم المؤسسات الحديثة يمكن أن يُسهم في إطلاق العنان لإنتاجية غير مسبوقة.

في حين يُسهم الذكاء الاصطناعي في فتح آفاق جديدة للقيمة في المؤسسات، فإن من يتمكن من ربط الأنظمة والبيانات والأفراد والعمليات بسلاسة هو من سيحقق التفوق التكنولوجي الحقيقي. لا يوجد ذكاء اصطناعي دون تكامل، ونحن متحمسون لاتخاذ خطوة كبيرة إلى الأمام لعملائنا وشركائنا. سيكون متاحًا بشكل عام في منتصف يونيو 2025.