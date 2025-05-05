IBM webMethods Hybrid Integration: تكامل يتناسب مع عصر الذكاء الاصطناعي الفاعل

6 مايو 2025
نعلن اليوم في فعالية IBM Think 2025 عن IBM webMethods Hybrid Integration، الذي يُعيد تصور التكامل في عصر الذكاء الاصطناعي من خلال تجربة موحدة تغطي جميع سيناريوهات التكامل.
إن جمع الذكاء الاصطناعي وواجهات برمجة التطبيقات والتطبيقات والفعاليات والملفات وبيانات B2B/EDI والبيانات من أجهزة الكمبيوتر المركزي معًا -وكل منها يؤدي دورًا حاسمًا في دعم المؤسسات الحديثة يمكن أن يُسهم في إطلاق العنان لإنتاجية غير مسبوقة.
في حين يُسهم الذكاء الاصطناعي في فتح آفاق جديدة للقيمة في المؤسسات، فإن من يتمكن من ربط الأنظمة والبيانات والأفراد والعمليات بسلاسة هو من سيحقق التفوق التكنولوجي الحقيقي. لا يوجد ذكاء اصطناعي دون تكامل، ونحن متحمسون لاتخاذ خطوة كبيرة إلى الأمام لعملائنا وشركائنا. سيكون متاحًا بشكل عام في منتصف يونيو 2025.
تطالب المؤسسات اليوم بالمزيد من مجموعات التكنولوجيا لديها في ظل وتيرة التغيير السريعة: بدءًا من ضرورة تحقيق قيمة فعلية من الذكاء الاصطناعي، إلى التوسع المتزايد في واجهات برمجة التطبيقات وKafka والتكاملات، ووصولًا إلى موجات التحول الرقمي المستمرة. ومع ذلك، تعجز معظم المجموعات التقنية عن مجاراة تعقيد هذه المتطلبات، ولا تتمكن من التحول إلى قاعدة جاهزة للابتكار المعزز بالذكاء الاصطناعي.
تُتيح منصة IBM webMethods Hybrid Integration تطوير ونشر وإدارة ومراقبة أنماط التكامل المتنوعة بشكل شامل عبر البيئات المحلية والسحابية المتعددة. تستند هذه المنصة إلى قدرات IBM الرائدة في مجال التكامل، وتجمعها ضمن واجهة موحدة. فهي تعمل على سد الفجوة بين الاستثمارات الحالية وتقنيات التكامل من الجيل التالي، سواء من خلال الوصول إلى البيانات داخل أجهزة الكمبيوتر المركزي، أو تبسيط تبادل البيانات بين الشركات، أو الاستفادة من وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام IBM watsonx.
صُممت لتمكين التحرك السريع عبر البيئات الموزعة، حيث توفِّر IBM webMethods Hybrid Integration أدوات وأصولًا مشتركة، بالإضافة إلى تحكم مركزي من خلال مستوى تحكم هجين.وتساعد فرق تكنولوجيا المعلومات المثقلة بالأعباء بالفعل على تسهيل الإدارة المركزية، والعمليات التي تستغرق وقتًا طويلًا واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
من خلال توحيد أنماط التكامل وعمليات النشر المتعددة، يحصل المستخدمون على رؤية ومراقبة شاملتَين لبيئة التكامل لديهم بأكملها. يمكن أن يساعد تركيز الحوكمة العملاء على تحقيق مكاسب في الإنتاجية، مع تمكين المصادقة المركزية ومعالجة متطلبات الامتثال والأمان، ما يُسهم في بناء عمل أكثر مرونة وقابلية للتكيف.
لا يُعَد الذكاء الاصطناعي مجرد إضافة للتكامل؛ بل نراه تحولًا جوهريًا في طريقة تنفيذ التكامل المؤسسي في كل مرحلة من مراحل دورة تطوير البرمجيات. يعتمد هذا الإصدار من IBM webMethods Hybrid Integration على الذكاء الاصطناعي الفاعل لتعزيز حالات استخدام التكامل، ما يحقق مكاسب في الإنتاجية للمختصين ومستخدمي الأقسام المختلفة. كما أنه يمكِّن المؤسسات من تسريع جاهزيتها للذكاء الاصطناعي عبر وضع الأسس للتطورات مثل بروتوكول سياق النموذج (MCP) وبروتوكول التحكم في الوكلاء (ACP).
يستفيد وكيل التكامل من الذكاء الاصطناعي المدعوم بواسطة IBM watsonx لتعزيز الإنتاجية عبر توليد التكاملات تلقائيًا عبر حزم تطوير البرمجيات (SDK) وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) والأحداث القائمة على اللغات. يمكن للمطورين والمستخدمين غير التقنيين الاعتماد على الميزات الوكيلة لبناء واختبار ونشر ومراقبة التكاملات المعقدة.
بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي الفاعل المتقدم، تستطيع API Agent تخطيط إجراءات إدارة واجهات برمجة التطبيقات وتنفيذها بشكل مستقل مثل:
توفِّر AI Gateway نقطة تحكم واحدة لرصد تفاعلات الذكاء الاصطناعي، ما يمنح رؤية وتحكمًا في خدمات الذكاء الاصطناعي، ويساعد المؤسسات على إدارة التكاليف عبر تتبُّع استخدام الرموز، وتحديد الحصص لمنع الإنفاق الزائد، وتخزين الردود مؤقتًا لتجنب إنفاق الرموز على المكالمات المتكررة. يمكن أن تساعدك AI Gateway على تسريع رحلتك في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال ميزات مثل:
إدراكًا لأهمية الأنظمة البنائية للشركاء التجارين، تتضمن IBM webMethods Hybrid Integration قدرات قوية للتكامل بين الأعمال (B2B). تعمل الخدمة الذاتية على تسريع مشاركة الشركاء وتبسيط التفاعلات عبر البيئات المختلفة.
من خلال IBM Sterling B2B Integration VAN، يمكن للمؤسسات الآن الاتصال بسرعة والتعامل مع أكثر من 3.1 ملايين شريك تجاري عبر IBM webMethods Hybrid Integration. يمكن أن يساعد ذلك على تحسين تبادل بيانات الأعمال وأتمتة مهام سير العمل ذات المهام الحساسة. عند دمجه مع تكامل التطبيقات، يهدف هذا إلى توفير أتمتة سلسة شاملة للعمليات تربط الأنظمة الداخلية مع الشركاء الخارجيين.
ستزدهر بنية التكنولوجيا المستقبلية على تكاملات ديناميكية وقابلة للتوسع وذكية تتكيف في الوقت الحقيقي مع تطورات احتياجات الأعمال. تُعَد بنية الأحداث المعتمدة على الأحداث والأتمتة المعتمدة على واجهات برمجة التطبيقات (API) أمرًا حيويًا للنجاح في "اقتصاد اللحظة"، الذي يتطلب من الشركات الاستجابة للبيانات في الوقت الحقيقي لتقديم تجارب عملاء متميزة وتحسين عمليات الأعمال لتتفوق على المنافسين. يجب أن تعتمد استراتيجيات التكامل الحديثة على بنية ديناميكية قائمة على الأحداث تُعَد نمط تكامل أساسيًا، لتحل محل سير العمل الثابت، بما يدعم الأعمال في الوقت الحقيقي عبر الأنظمة القديمة والحديثة.
إن التكامل دائم التطور، وكانت IBM ملتزمة منذ تأسيسها بأن تكون في طليعة التكامل المؤسسي. نحن ندرك حجم الاستثمارات العميقة التي أجراها عملاؤنا في تقنيات مثل أجهزة الكمبيوتر المركزي، وكذلك الحاجة المتطورة إلى تسعير حديث قائم على الاستهلاك. مع إطلاق IBM webMethods Hybrid Integration، نواصل البناء على هذه الاستثمارات ونعمل مع العملاء الذين يسعون لتحديث بنياتهم التقنية، ونماذج التشغيل والتسعير الخاصة بهم أيضًا.
يمثِّل IBM webMethods Hybrid Integration خطوة مهمة في دمج المؤسسات، فما يقدِّمه لا يقتصر على التقنية فحسب، بل يُعَد ميزة استراتيجية في التعامل مع تعقيدات التكامل الحديث، وتعزيز المرونة، وتسريع الابتكار.
هل أنت مستعد لتطوير استثماراتك الحالية، ودمجها بتكامل هجين موحَّد مصمم لعصر الذكاء الاصطناعي، واستكشاف آفاق نمو جديدة؟ سيكون IBM webMethods Hybrid Integration متاحًا بشكل عام في 16 يونيو 2025.