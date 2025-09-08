مستوى تحكُّم واحد لكل وقت تشغيل، في كل مكان

حوكمة ومراقبة واجهات برمجة التطبيقات والتكاملات والأحداث عبر عمليات النشر في البيئات السحابية والمحلية والهجينة.

رسم توضيحي لشاشة بها عدة علامات تبويب مفتوحة مع أيقونات مربعة ملونة.

زيادة الرؤية والتحكم عبر البيئات الهجينة​

تعرَّف على كيفية الاستفادة من مستوى التحكُّم الهجين لتبسيط إدارة التكاملات المتنوعة والمعقدة، والنشر في البيئات المحلية ومتعددة السحابات، والبوابات المتعددة، وأكثر من ذلك. انضم إلينا يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

لمحة عامة

يتصاعد التوزيع على بيئات تكنولوجيا المعلومات المؤسسية اليوم - فهناك بوابات متخصصة، ونشر في البيئات المحلية والسحابية المتعددة، وتعدُّد المستخدمين، ما يؤدي إلى تفكك أكبر من أي وقت مضى. وتُعد السيطرة على هذا التعقيد أمرًا بالغ الأهمية؛ لتقليل المخاطر، والحفاظ على المرونة، والقدرة على التكيف، والأمان، وقابلية التوسع اللازمة للنجاح. 

على عكس الوحدات المنفصلة للتحكم في التكامل، يوفر IBM webmethods Hybrid Control Plane مكانًا واحدًا للإدارة والحوكمة عبر بيئات التشغيل من IBM، والأطراف الثالثة، والبيئات الهجينة. يمكن للمؤسسات الحصول على رؤية متعمقة وحوكمة عبر واجهات برمجة التطبيقات والأحداث والتكاملات، سواء أكانت تعمل في البيئات المحلية أم في بيئات متعددة السحابة أم على الحافة. 
إدارة سهلة لعمليات التكامل المعقدة

يوفر مستوى التحكم الهجين مراقبة شاملة من البداية إلى النهاية لمساعدة الفرق على تتبُّع وإدارة واجهات برمجة التطبيقات، والأحداث، والتكاملات والمزيد عبر أدوات متنوعة وبيئات هجينة.
الفوائد
معالجات المشكلات بشكل أسرع

تبسيط المراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، ما يحسِّن أوقات الاستجابة ويخفِّف العبء على فرق تكنولوجيا المعلومات.
التعجيل بالوقت المناسب للقيمة

تسريع إعداد ونشر التكاملات من خلال توحيد عمليات التحكم.
قلل المخاطر من خلال الحوكمة المركزية

تحديد وتنفيذ سياسات الحوكمة والأمان والامتثال بشكل مركزي، بغض النظر عن مكان نشر التكاملات.
الإدارة عبر المنظومة بالكامل

دمج بوابات من مزودين متعددين والحفاظ على التحكم المركزي فيها جميعًا.
دمج الأدوات

تقليل الاعتماد على الأدوات الفردية من خلال إدارة أنواع التكامل المتعددة عبر طبقة تحكُّم واحدة.

الميزات

لقطة شاشة لصفحة إدارة بيئة تشغيل التكامل.
عرض واحد لجميع بيئات التشغيل لديك

عرض وتصفية وإدارة جميع بيئات تشغيل التكامل الخاصة بك - بما في ذلك IBM App Connect وIBM API Connect وwebMethods- مع إعدادات شاملة لبيئة التشغيل، وتتبُّع السلامة، والإدارة عبر النشر على SaaS أو الإدارة الذاتية.​
لقطة شاشة لصفحة إدارة الوصول
التحكم الآمن في الوصول لجميع أنماط التكامل

إدارة الهوية والوصول عبر أنماط ومواقع التكامل المتعددة باستخدام التحكم بالوصول بناءً على الدور (RBAC)، والمصادقة متعددة العوامل (MFA)، وتسجيل التدقيق، وحوكمة الوصول. تساعدك هذه الميزات على تلبية معايير الأمان والامتثال مثل GDPR وHIPAA وPCI-DSS. 
لقطة شاشة لصفحة فرعية من قسم "حول"
تبسيط التتبُّع عبر البيئات

تتبُّع وتصفية البيئات وأوقات التشغيل والإصدارات والبرامج عبر جميع عمليات النشر، سواء أكانت محلية أم هجينة أم سحابية. 
لقطة شاشة لصفحة استهداف الموقع
الحفاظ على التقدم مع قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي

تتبُّع المعاملات في الوقت الفعلي، وإدارة صحة التكامل بين المنتجات، وإعداد التنبيهات عبر الأنظمة الهجينة للمساعدة على تشخيص المشكلات وحلها بسرعة أكبر.​
لقطة شاشة من صفحة تحليلات الاستخدام
تحسين النفقات من خلال الرؤى حول الاستخدام

الحصول على قياس الاستخدام في الوقت شبه الفعلي ورؤية واضحة لاستهلاك الصلاحيات واستخدام المستأجر بوحدات الموارد (RUs). القضاء على البرمجيات غير المستخدمة، وتحسين مصروفات البنية التحتية، ودعم آليات احتساب التكاليف أو التوقعات القائمة على الفرق.​
لقطة شاشة من صفحة إدارة البيئات
النشر المتسق عبر البيئات

إدارة البيئات الخاصة بالتطوير والاختبار والإنتاج بشكل مركزي مع التزويد الديناميكي وتطبيق سياسات الوصول. المساعدة على ضمان نشر الموارد بشكل متسق وتحسين استخدام الموارد.
اتخِذ الخطوة التالية

ابقَ مطِّلعًا دومًا على تحديثات المنتجات أو احجز عرضًا مباشرًا لتتعرَّف على كيفية دمج التطبيقات وتعزيز مرونة الأعمال بمساعدة IBM webMethods Integration.

