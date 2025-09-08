يتصاعد التوزيع على بيئات تكنولوجيا المعلومات المؤسسية اليوم - فهناك بوابات متخصصة، ونشر في البيئات المحلية والسحابية المتعددة، وتعدُّد المستخدمين، ما يؤدي إلى تفكك أكبر من أي وقت مضى. وتُعد السيطرة على هذا التعقيد أمرًا بالغ الأهمية؛ لتقليل المخاطر، والحفاظ على المرونة، والقدرة على التكيف، والأمان، وقابلية التوسع اللازمة للنجاح.

على عكس الوحدات المنفصلة للتحكم في التكامل، يوفر IBM webmethods Hybrid Control Plane مكانًا واحدًا للإدارة والحوكمة عبر بيئات التشغيل من IBM، والأطراف الثالثة، والبيئات الهجينة. يمكن للمؤسسات الحصول على رؤية متعمقة وحوكمة عبر واجهات برمجة التطبيقات والأحداث والتكاملات، سواء أكانت تعمل في البيئات المحلية أم في بيئات متعددة السحابة أم على الحافة.