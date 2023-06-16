استدامة تخزين البيانات

مع نمو الشركات وازدياد أهمية مبادرات الاستدامة في قطاع تقنية المعلومات، أصبح من الممكن تأمين كميات كبيرة من البيانات مع تقليل استهلاك الطاقة وتكاليف الطاقة الإجمالية لمراكز البيانات باستخدام التخزين بالذاكرة الوميضية على أجهزة IBM FlashSystem. احمِ البيانات الحساسة وحقق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) باستخدام تقنية IBM الفريدة. تصمم IBM أجهزة تخزين البيانات FlashSystem مع مراعاة العوامل البيئية طوال سلسلة التوريد ودورة الحياة بأكملها لضمان تأثير إيجابي على تغير المناخ.

استكشف حلولًا للمساعدة في تقليل بصمتك الكربونية ومقدار الطاقة المستخدم وتكاليف استهلاك الطاقة أثناء تخزين مجموعات بيانات كبيرة. يمكنك إثراء وظائف تخزين البيانات وخفض استخدام الطاقة لديك عن طريق الاستثمار في تخزين IBM FlashSystem اليوم.