يعد Microsoft® Copilot مساعد الذكاء الاصطناعي المصمم لتعزيز إنتاجية الموظفين وإبداعهم في المهام اليومية، وهو يعمل بالفعل في الأدوات المستخدمة يوميًا مثل Outlook وOffice 365 وTeams. ولكن بالنسبة لبعض الشركات، هناك حاجة إلى حل أكثر تحديدًا وتخصيصًا. وهنا يأتي دور Copilots المخصص. يمكن إعداد Copilots خصيصًا لحالة الاستخدام الخاصة بالشركة وتصميمها وفقًا لمواصفاتها الدقيقة.



ولمساعدة الشركات على اجتياز التعقيدات والغموض الذي يكتنف هذا التطور السريع، أعلنت ®IBM Consultingعن IBM Copilot Runway، وهو عرض جديد مصمم لمساعدة الشركات على إنشاء وتخصيص ونشر وإدارة برامج Copilots.