تعمل Velotix على تعزيز منصة الوصول إلى البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لديها باستخدام IBM watsonx.
تعمل Velotix، وهي شركة ناشئة تأسست في عام 2021، على إنشاء حلول أمن البيانات لمساعدة الشركات على زيادة تأثير بياناتها. تساعد منصة Velotix للوصول إلى البيانات الشركات على اكتشاف البيانات وتوحيدها عبر الأقسام المختلفة، ومنح الوصول إلى الأشخاص المناسبين، وأتمتة إنشاء السياسات القوية وتنفيذها.
يستخدم النظام الأساسي للمنصة الذكاء الاصطناعي المتقدم وتحليلات السلوك لتطوير سياسات الوصول بشكل ديناميكي وفقًا لتغيُّر أنماط المستخدمين والمتطلبات التنظيمية. يساعد محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة Velotix على ضمان الالتزام بالسياسات على نطاق واسع دون الحاجة إلى تدخل يدوي متكرر.
لتعزيز سهولة الاستخدام وتسريع عملية الاعتماد، سَعَت Velotix إلى دمج مساعد حواري ضمن حلها. يقول Yoram Segal، المدير التقني وكبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في Velotix: "مع دعم الذكاء الاصطناعي لاستفسارات اللغة الطبيعية، نُتيح للمستخدمين التركيز على عملهم بينما تعمل سياسات التنفيذ الذكية بهدوء في الخلفية".
تمتلك Velotix خبرة متعمقة في الذكاء الاصطناعي وحوكمة السياسات داخليًا، لكنها اختارت تعزيز قدراتها باستخدام بنية IBM الموثوق بها للذكاء الاصطناعي لتقليل وقت التطوير وتحسين قابلية التوسع. كان بناء المساعد الحواري بشكل مستقل سيستغرق شهورًا؛ لذلك لجأ الفريق إلى مجموعة منتجات IBM watsonx للذكاء الاصطناعي لنشره بسرعة وأمان.
كان العامل الأساسي في هذا القرار هو مرونة النشر المحلي لنماذج الذكاء الاصطناعي من IBM watsonx. فهذه المرونة تُعَد مطلبًا أساسيًا في الصناعات الخاضعة للتنظيم، مثل القطاع المالي والرعاية الصحية. يوضِّح Segal: "يجب على العملاء الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على كيفية تفاعُل الذكاء الاصطناعي مع بياناتهم الحساسة".
قدَّمت IBM أيضًا الطمأنينة. يقول Segal: "إن وجود تقنيات IBM في الداخل يعزز المصداقية بشكل كبير، وكأنك تضع ملصق "مدعوم بتقنيات IBM" على منتجنا".
بالتعاون مع IBM® Client Engineering، طوَّرت Velotix مساعدًا يعمل باللغة الطبيعية قادرًا على إنشاء السياسات والتحقق منها، وضمان الامتثال، وتسهيل الوصول، وكل ذلك عبر منصات مألوفة مثل Slack وOutlook.
ظلت Velotix هي المحرك الأساسي للابتكار، بينما ساعدت منتجات IBM، مثل IBM watsonx Orchestrate وIBM watsonx.ai وIBM watsonx.data، على تحقيق التكامل على مستوى المؤسسات وتسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة.
بمساعدة watsonx وخبراء IBM Client Engineering، أطلقت Velotix مساعدًا ذكيًا كامل الوظائف في غضون شهر واحد فقط، ما أدى إلى تخفيض وقت التطوير بأكثر من 80%. ودون هذا التعاون، كان من الممكن أن تستغرق العملية ستة أشهر أو أكثر.
من المتوقع أن يقلِّل مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج تكاليف الامتثال بنسبة 60% إلى 70%، مع تقليل المهام اليدوية بنسبة تصل إلى 95%. ونظرًا لأن المساعد يعمل باستخدام أدوات العمل المألوفة، فإن العملاء لا يواجهون أي انقطاع ويمكنهم الاستفادة من القيمة فورًا.
يقول Segal: "تعمل منصتنا على تقليل مدة الوصول إلى البيانات والامتثال من أشهر إلى دقائق. تسرِّع IBM watsonx من عملية التسليم، لكن الذكاء وراء المنصة كله من Velotix". منذ اليوم الأول، يمكن لعملائنا التحدث إلى بياناتهم كما يتحدثون مع زميل، بينما يتولى المساعد الباقي.
فيما تتطلع إلى المستقبل، تستكشف Velotix أيضًا دمج IBM Quantum لتعزيز عروض أمن البيانات لديها، مؤكِّدين التزامهم بالبقاء في طليعة الابتكار. ويختتم Segal قائلًا: "بالتعاون مع IBM، نحن نؤمِّن مستقبل بيانات المؤسسات".
