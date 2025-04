تأسست Printus GmbH في عام 1977، وهي شركة خدمات الطلبات عبر البريد في ألمانيا تقدم مجموعة واسعة من لوازم المكاتب، بما في ذلك سلع الوسائط والاتصالات، بالإضافة إلى الإلكترونيات الاستهلاكية. مع Printus، يمكن للعملاء طلب مستلزماتهم المكتبية بسهولة عبر الإنترنت على مدار الساعة، مع ضمان سرعة الشحن والتسليم. يقدر أكثر من أربعة ملايين عميل الخدمة الموثوقة وجودة المنتج التي تقدمها Printus بأسعار مغرية. من خلال تشغيل عملياتها على خوادم ®IBM® Power لسنوات عديدة، حافظت شركة Printus على التزامها تجاه عملائها. مع وضع رضا العملاء على رأس أولوياتها، سعت شركة Printus إلى تطوير خدماتها من خلال تطبيق التقنية الجديدة والمبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، سعت Printus إلى ترقية بنيتها التحتية التكنولوجية، حيث قامت سابقًا بتشغيل تطبيقات SAP الأساسية الخاصة بها على خادمين IBM Power E870 مع IBM SAN Volume Controller and IBM FlashSystem® 5000 and V9000.