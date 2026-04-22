يستفيد مجتمع MANA من عالم Twitter للحصول على معارف بيئية قابلة للتنفيذ
يمكن العثور على زيت النخيل في كل شيء تقريبًا، بما في ذلك الآيس كريم وعجينة البيتزا والمعكرونة سريعة التحضير ومستحضرات التجميل والصابون ومعجون الأسنان. توفر أشجار زيت النخيل إنتاجية عالية بتكلفة منخفضة، ما يعزز شعبية الزيت كسلعة. ومع ذلك، في ماليزيا وإندونيسيا، حيث يُنتج 85% من زيت النخيل في العالم، تواصل الشركات الدولية تدمير الغابات المطيرة التي لا يمكن الاستغناء عنها والأراضي الخثية الغنية بالكربون من أجل إنتاجه.
وهذا مجرد مثال واحد على الضغوط المدمرة التي تُفرض على الغابات في جميع أنحاء العالم. تقلل إزالة الغابات من التنوع البيولوجي، وتطلق انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقضي على الوظائف والمجتمعات، وتسهم في اشتعال حرائق الغابات وتعطل دورات المياه. ومع ذلك، تواجه المؤسسات غير الحكومية (NGOs) وغيرها من الجهات التي تسعى إلى تتبع ومنع إزالة الغابات كميات هائلة ومتزايدة من البيانات غير المنظمة التي يصعب إدارتها عمليًا.
سعت Kiti Mignotte، المدير التنفيذي ومؤسسة MANA Community، إلى جمع وتنظيم المعارف اللازمة للمساعدة على وقف هذا النوع من الدمار البيئي المتفشي. أسست MANA، وهي مؤسسة غير حكومية مقرها في باريس بفرنسا، لتطوير حل MANA-Vox، وهي منصة معززة بالذكاء الاصطناعي يمكنها مراقبة مشاركة الشركات في القضايا البيئية المحلية المثيرة للجدل بناءً على معلومات في الوقت الفعلي مجمعة من وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن خلال نشر هذه المعلومات، يمكن للمستهلكين والمؤسسات غير الحكومية ووكالات الحفاظ على البيئة والمؤسسات المالية والشركات نفسها التصرف بناءً على هذه المعارف قبل وقوع المزيد من الضرر.
توضح Mignotte قائلة: "نحن في مرحلة من تاريخ البشرية نحتاج فيها إلى معلومات إحصائية لاتخاذ قرارات حكيمة حول أنواع الأنشطة التي نرغب في ازدهارها وأنواع الأنشطة التي لا نريد رؤيتها تزدهر. تتطلع مؤسساتنا الرأسمالية إلى كسب المزيد من المال. لكن الأمر لا يتعلق بكسب المزيد من المال فحسب، بل يتعلق بإعطاء قيمة أكبر لرأس مالنا الطبيعي."
يمكن لمنصة MANA-Vox متابعة 740 مصدرًا موثوقًا على وسائل التواصل الاجتماعي يخص 450 شركة
تحلل المنصة آلاف التغريدات والمحتوى المرتبط بها يوميًا، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي لتصنيف حوالي 98% منها على أنها غير ذات صلة
وللتحليق برؤيتها عاليًا، كانت MANA بحاجة إلى نظام يمكنه استخراج كميات هائلة من البيانات بسرعة، في ظل استمرار نمو المعرفة الخاصة بإزالة الغابات بسرعة. كما كانت بحاجة إلى منصة يمكنها التوسع بسرعة بما يتماشى مع الطلب المتزايد على هذه المعلومات.
كان فريق IBM Garage™ في فرنسا سعيدًا بتقديم الدعم والمساعدة. فقد كانوا يدركون أن خدمات الذكاء الاصطناعي على منصة سحابية يمكن أن توفر ما تحتاجه MANA.
عمل كل من Nicolas Comete، مهندس بُنى تكنولوجيا المعلومات في IBM Garage، وQuentin Siraut، مطور البرمجيات في IBM Garage، عن كثب مع فريق MANA في المشروع. وبصفتهما من هواة المشي والتخييم، فقد وجدا في ذلك فرصة لتسخير خبراتهما لحماية البيئة.
الصورة أعلاه: فتى من السكان الأصليين في منطقة الأمازون، سبتمبر 2020 (المصدر: Thomas Pizer/aquaverde.org)
يقول Comete: "في كثير من الأحيان، لا تتاح الفرصة للمطورين للالتزام بعمل يتوافق مع قيمنا. من وجهة نظري، تأتي العديد من المشكلات التي نواجهها اليوم من الطريقة التي نتعامل بها مع الطبيعة، بما في ذلك الغابات والحيوانات. وقد كان هذا التعاون مع MANA إحدى الطرق التي يمكنني من خلالها المساعدة على جعل الكوكب أفضل قليلاً."
وبالإضافة إلى دعم قضية MANA، كان لدى Comete وSiraut الخبرة اللازمة للمشروع في مجال الذكاء الاصطناعي والسحابة. بدأ Comete في تجربة تطوير البرمجيات لأول مرة عندما كان مراهقًا. يقول: "منذ أن كنت طفلاً، كنت استمتع بلعب ألعاب الفيديو. وعندما بلغت الخامسة عشرة من عمري، بدأت في تطوير ألعاب الفيديو وكتابة الخوارزميات."
أما Siraut، فقد كان يرغب دائمًا في الابتكار، الأمر الذي جذبه إلى مجال تطوير البرمجيات. وهو الآن يصف نفسه بأنه من عشاق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق، ويستمتع باستخدام إمكانات IBM Watson® بطرق جديدة.
يقول: "يتزايد الابتكار في مختلف المجالات باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ ويسرني أن نساعد MANA على استخدام الذكاء الاصطناعي في Watson من أجل الخير".
تختلف أسباب إزالة الغابات في جميع أنحاء العالم باختلاف المناطق، ولكنها تُعزى إلى حد كبير إلى الأنشطة البشرية، بما في ذلك الزراعة التجارية والصغيرة وقطع الأخشاب وتربية الماشية والتعدين. ومع ذلك، تشير تقارير Global Canopy إلى أنه من بين 500 شركة ومؤسسة مالية تُعرض سلاسل التوريد لديها الغابات للخطر، هناك 43% منها ليس لديها سياسة للحد من إزالة الغابات.
قبل التعاون مع IBM Garage—وهو إطار تحول يجمع بين الناس والعمليات والتقنيات—جمعت MANA آلاف المصادر الموثوقة من مؤسسات غير حكومية دولية. كان هؤلاء الأشخاص المتواصلون، الذين من بينهم نشطاء بيئيون ميدانيون وسكان من المجتمعات الأصلية وغيرها من المجتمعات الريفية والنائية في كثير من الأحيان، لديهم معرفة مباشرة بالمشكلات المستمرة في مناطق إزالة الغابات. تقول Mignotte: "هؤلاء الأفراد هم الذين يعرفون حقًا ما لا ينبغي للشركات فعله وكيفية تأثير أنشطتها في المنطقة".
تعتمد هذه المصادر عادةً على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية الأخرى لتنبيه مؤسسات الحفاظ على البيئة وغيرها من المؤسسات إلى أعمال التدمير البيئي الوشيكة. ولكن نظرًا إلى الأخبار والرسائل المتضاربة والمتناقضة أحيانًا على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنها غالبًا ما تعجز عن الوصول إلى الجمهور المستهدف.
ستستمع منصة MANA-Vox بفعالية إلى أصواتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي على السحابة. تضمنت العملية فحص الاتصالات الجماعية—بما في ذلك روابط المقالات والمواقع الإلكترونية—بحثًا عن المنشورات ذات الصلة، ثم التحقق من المصادر، ومقارنة المعلومات، واستخدام المعارف الناتجة لتصنيف الشركات. وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يتحدثون عن الشركة في مصادر مثل Twitter، زاد تصنيفها.
عندما تولى فريق IBM Garage المشروع، كانت MANA والمتطوعون بها قد طوروا بالفعل أول خوارزميات MANA-Vox. كما ساعد فريق IBM في فرنسا على تطوير تصميم التطبيق الأساسي وتطويره، بما في ذلك نشر بعض خدمات IBM Watson. وكانت الخطوة التالية هي تطوير حد أدنى مستقر وجاهز للإنتاج من المنتج القابل للتطبيق (MVP) باتباع أفضل الممارسات.
"لدى MANA الكثير من المتطوعين المتحمسين والأذكياء الذين عملوا على أجزاء مختلفة من الأداة، ولكن نظرًا إلى أنها غير منشأة على يد شخص واحد أو فريق واحد، فقد افتقرت إلى التكامل. فلجأنا إلى فريق IBM Garage للمضي قدمًا بالمشروع وابتكار أداة فريدة في مجال فريد. كما أردنا أيضًا أن تكون سهلة الاستخدام"، كما تقول Zoe Berenger، مستشارة التكنولوجيا ومديرة المنتج في MANA Community.
من خلال تهيئة منهجية IBM Garage المرنة لتلبية احتياجات فريق MANA، بدأ فريق Garage بتحديد أهداف MANA الخاصة بالحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP). يقول Siraut: "أولاً، أرادوا منا أن نتأكد من أن وظائف التطبيق الحالية تُستخدم بشكل كامل لتلبية جميع متطلبات أعمالهم. وثانيًا، أرادوا تحسين الموارد بحيث يعالج التطبيق المعلومات كل ليلة أو يوم ثم يتوقف، وأن يتمكن التطبيق أيضًا من التوسع بتكلفة فعالة حسب الطلب."
أجرى الفريق بعد ذلك تقييمًا للبنية. يوضح Comete قائلاً: "لقد فحصنا الحل الحالي، وهو ما نسميه الوضع الراهن، وفحصنا حالته التي كان عليها. وحددنا نقاط الضعف، وما يمكننا استخدامه، وما يحتاج إلى تحديث وتطوير. كما أوضحنا أيضًا كيفية تحسين عمليات الحل."
وباتباع نهج تدريجي، تعاون فريق IBM Garage مع MANA لتطوير منصة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي تتكون من وحدتين سحابيتين. تستخدم الوحدة الأولى التي طوروها خدمات الاستعلام والتعليمات البرمجية المخصصة لمراقبة موجزات وسائل التواصل الاجتماعي للمؤسسات غير الحكومية الموثوقة ومصادر المعلومات الأخرى، بما في ذلك المعلومات المرتبطة في موجزات ويب RSS وصفحات الويب المشار إليها. تخزن هذه الوحدة المعلومات في قاعدة بيانات وتحللها للعثور على مصادر أخرى يمكن أن تتابعها MANA للحصول على معارف موثوقة.
بعد ذلك، طوروا الوحدة الثانية، والتي تحلل المحتوى المعتمد باستخدام خدمات IBM Watson على IBM Cloud® لتحديد ما إذا كان ذا صلة بأهداف MANA. تعتمد هذه العملية على حل IBM Watson Language Translator لترجمة جميع المحتوى إلى الإنجليزية، وعلى حل IBM Watson Natural Language Understanding لتحديد الكلمات المفتاحية لمزيد من التحليل. بعد ذلك، يصنف حل IBM watsonx Assistant المحتوى الذي يشير تحديدًا إلى الشركات المرتبطة بحوادث تدمير البيئة.
لضمان معالجة البيانات بكفاءة من حيث التكلفة، أوصى فريق Garage باستخدام بنية بلا خادم تعتمد على خدمات IBM Cloud Functions، والتي تعمل بناءً على سير العمل القائم على الأحداث. على سبيل المثال، يتقلص حجم التطبيق إلى الصفر عند عدم وجود بيانات واردة من مصادر موثوقة لمعالجتها. يوضح Comete قائلاً: "المؤسسات غير الربحية مثل MANA يمكنها البدء بمجموعة صغيرة من الخدمات السحابية التي يمكن أن تتوسع بسهولة عند الطلب، وتدفع فقط مقابل ما تستهلكه".
والآن، وبعد أن ساعد فريق IBM Garage مؤسسة MANA على تجميع الخوارزميات الحالية وتوحيدها، تمضي الشركة الناشئة قدمًا لتوسيع نطاق التطبيق واختباره. تخطط Berenger وفريق Garage للاستفادة من تقنيات مثل البرمجة الزوجية والتكامل المستمر/النشر المستمر (CI/CD) لتحسين التعليمات البرمجية باستمرار.
طوال فترة المشروع، كرس مطورو Garage جهودهم لمساعدة MANA على تحقيق أهدافها، وكانوا في بعض الأحيان ينظمون أوقاتهم للتعاون في المساء. ويؤكد Siraut قائلاً: "فريق MANA صغير، لذا تمكنا من العمل بمرونة وبناء علاقات فردية رائعة. لقد جمعنا كل نقاط قوتنا في هذا المشروع."
استمتعت Mignotte وBerenger أيضًا بالتعاون مع Comete وSiraut في مشروع عزيز على قلبيهما.
"ما أذهلني حقًا في IBM Garage هو قدرتهم على التكيف مع هويتنا وطريقة عملنا. فمن الناحية النفسية، كنا قادرين على الوصول إلى نقطة مشتركة فيما بيننا، في مجال لم يكن الهدف فيه كسب المال. بل كان الهدف تحقيق فائدة" كما تقول Mignotte. "كما أنهم يستطيعون الاستماع والفهم. تمامًا مثل صائغي المجوهرات الذين يستخدمون أجود الأدوات لتناسب الأحجار الكريمة، فإن المطورين هم حرفيون يبحثون دائمًا عن الأداة المناسبة لتلبية احتياجاتنا الخاصة، مع الاهتمام بأدق التفاصيل."
بعد تطوير الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) بالتعاون معًا، تمكن فريق IBM Garage من ربطه عبر خادم واجهة برمجة التطبيقات بمنصة Twitter لاختباره. وقرروا قصر الاختبار على مصادر المعلومات الموجودة على Twitter، والتي زودتهم بمجموعة بيانات عميقة ولكن محدودة نسبيًا بلغات محلية متنوعة.
يوضح Siraut قائلاً: "يمكن أن تؤدي تغريدة واحدة في حد ذاتها إلى رابط خاص بمقال أو موقع إلكتروني يحتوي على عدة فقرات ومئات الأسطر من النصوص التي تحتاج إلى التحليل".
في الوقت الحالي، يحلل حل MANA-Vox آلاف التغريدات والمحتوى المرتبط يوميًا، ويضيف الفريق المزيد من مصادر المعلومات كل يوم. ومن بين المحتوى الخاضع للتحليل، يصنف الحل حوالي 98% منه على أنه غير ذي صلة. يراجع موظفو ومتطوعو MANA بعد ذلك 2% من المحتوى ذي الصلة يدويًا للتأكد من أنه نوع المعلومات التي تحتاجها MANA. ويمكن بعد ذلك ضبط الخوارزميات بدقة بناءً على النتائج.
يوضح Siraut قائلاً: "من خلال معالجة تغريدات Twitter بسرعة وتحديد المحتوى ذي الصلة، يوفر الذكاء الاصطناعي المدمج في التطبيق على MANA ساعات لا تحصى من العمل اليدوي. ويمكن للعمال تركيز انتباههم على تقييم مجموعة محدودة جدًا من المعلومات ذات الصلة، بدلاً من إضاعة الوقت على كمية كبيرة من البيانات".
في المراحل التالية من الحل، ستنتهي MANA من تصميم لوحة معلومات موجهة للجمهور وتطوير حل إداري لتسهيل إدارة الحل. تتوقع MANA إطلاق منصة MANA-Vox في أوائل عام 2022. وبالإضافة إلى ذلك، توصلت مؤخرًا إلى اتفاق مع مؤسسة غير حكومية كبرى تسمح لها بنشر معارف MANA-Vox على موقعها الإلكتروني. وهي منخرطة في مناقشات مماثلة مع مؤسسات غير حكومية أخرى.
بمجرد بدء الإنتاج، ستعمل MANA على توسيع نطاق حل MANA-Vox تدريجيًا لجمع المعلومات من قنوات رقمية متعددة وآلاف المصادر الموثوقة. في الوقت الحالي، يتابع الحل 740 مصدرًا موثوقًا للحصول على معارف حول 450 شركة.
وبفضل هذه المنصة، يمكن أن تساعد MANA على الدخول في عصر جديد من محاسبة الشركات. عادةً ما تأتي معظم المعلومات حول التأثيرات البيئية للشركات من تقاريرها السنوية، والتي غالبًا ما تفتقر إلى الدقة في التوقيت والشفافية وإمكانية التتبع. ستزود MANA نشطاء الحفاظ على البيئة والمؤسسات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات بقائمة شبه فورية تضم الشركات التي من المتوقع أن تلحق أكبر ضرر بيئي، ما يمنحهم القوة للعمل بشكل أكثر فعالية من أجل التغيير.
على سبيل المثال، يمكنهم اتخاذ إجراءات قانونية مباشرة لوقف إزالة الغابات، أو إطلاق حملات استهلاكية للضغط على الشركات من أجل استخدام ممارسات الإنتاج والتوريد الصديقة للبيئة فيما يتعلق بزيت النخيل والسلع الأخرى. كما يمكن للمستشارين الماليين استخدام التصنيفات للاستثمار في الشركات التي تبنت سياسات تمنع إزالة الغابات.
وتضيف: "تعزز MANA نهجًا ديمقراطيًا، حيث يمكن للناس من مختلف القطاعات أن يتحدوا ويعملوا من أجل تحقيق الهدف نفسه".
تقول Mignotte إن الشركات المالية تتطلع بشكل خاص إلى الوصول إلى معارف MANA-Vox، والتي تختلف عن تلك التي تقدمها المؤسسات الأخرى. ونظرًا إلى أن منصة MANA-Vox تحلل البيانات الواردة من المجتمع المدني ومن الأشخاص المتواجدين في الميدان الذين شهدوا إزالة الغابات بأعينهم، يمكنها توفير رؤية أعمق حول الموزعين—وليس فقط من الموردين—الذين يستفيدون من المواد الخام المنتجة من خلال تدمير البيئة.
ومع استمرار MANA في تطوير منصة MANA-Vox، يظل فريق IBM Garage على أتم الاستعداد لدعم هذه الشركة الصغيرة مهما كانت حاجتها. يقول Comete: "إنه لأمر رائع حقًا أن نتمكن من المساعدة على تطوير حلول للمؤسسات غير الحكومية مثل MANA. يمكننا مقابلة أشخاص يجعلون يومنا مميزًا حقًا ونستمتع بوقتنا معهم."
يقع مقر MANA في باريس، فرنسا، وهي مؤسسة غير حكومية ناشئة تسعى إلى المساعدة على حماية منظومة الغابات العالمية. بمجرد إطلاقها، يمكن لمنصة MANA-Vox تمكين المؤسسات غير الحكومية وغيرها من الكيانات من اتخاذ قرارات أكثر اعتمادًا على الأدلة من خلال تقديم تصنيفات في زمن شبه حقيقي لتأثيرات الشركات البيئية. تشكل الفريق الأساسي لشركة MANA في عام 2015، ويساعده شبكة كبيرة من المتطوعين.
