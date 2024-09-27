تساعدك حلول IBM Trusteer على كشف الاحتيال، والمصادقة على المستخدمين، وإنشاء الثقة في الهوية عبر رحلة العميل متعددة القنوات. يستخدم Trusteer السحابة القائمة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحديد العملاء الجدد والحاليين بشكل شامل مع تحسين تجربة المستخدم. تعتمد المئات من المؤسسات الرائدة على Trusteer لتأمين مسيرة الانتقال الرقمي لعملائها ودعم نمو الأعمال.





