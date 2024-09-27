الصفحة الرئيسية الأمان Trusteer

حلول IBM Trusteer 

مصادقة بيانات العملاء، وكشف الاحتيال، والحماية من المستخدمين ذوي النوايا السيئة في جميع القنوات

رسم توضيحي لواجهة منصة Trusteer
يمكنك تقديم تجارب سلسة للعملاء وبناء الثقة في الهوية الرقمية من خلال كشف الاحتيال في الوقت الحقيقي بدعم من الذكاء الاصطناعي

كشف الاحتيال في الوقت الحقيقي عبر القنوات الرقمية
تقييم مخاطر الهوية للهويات الرقمية للضيوف الجدد بسلاسة

كشف تهديدات فتح الحساب

تعزيز نمو أداء هاتفك المحمول من خلال تقييم المخاطر التي تواجه الجهاز في الوقت الحقيقي

كشف الأجهزة ضعيفة الحماية المعرضة للخطر

يساعد المؤسسات المالية على اكتشاف ومنع الإصابة بالبرامج المالية الضارة وهجمات التصيد الاحتيالي

الحماية من البرامج المالية الضارة والتصيد الاحتيالي
تحسين الأمن وتجارب العملاء

يُعدّ IBM Trusteer مجموعة من الخدمات السحابية وبرامج أجهزة نقطة النهاية التي تساعد في تقييم التهديدات، وكشف الاحتيال، وتحديد الهوية، ومصادقة المستخدمين. وهي جزء من مجموعة IBM Security.

 

تساعدك حلول IBM Trusteer على كشف الاحتيال، والمصادقة على المستخدمين، وإنشاء الثقة في الهوية عبر رحلة العميل متعددة القنوات. يستخدم Trusteer السحابة القائمة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحديد العملاء الجدد والحاليين بشكل شامل مع تحسين تجربة المستخدم. تعتمد المئات من المؤسسات الرائدة على Trusteer لتأمين مسيرة الانتقال الرقمي لعملائها ودعم نمو الأعمال.
مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024

في عام 2023، شهدت المنظمات ارتفاعًا بنسبة 71% في الهجمات الإلكترونية الناجمة عن استغلال الهويات. اطلع على التقرير الجديد لمعرفة كيفية حماية الهويات بشكل أفضل.
إعداد التقارير

من خلال تقرير KuppingerCole Leadership Compass، تعرَّف على سبب تسمية Trusteer كقائد عامّ في أحدث إصدارات Leadership Compass: منصات الاستعلامات للحد من الاحتيال.

 إعداد التقارير

تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024 - وصلت تكاليف اختراق أمن البيانات إلى مستوى مرتفع جديد. احصل على رؤى حول كيفية تقليل التكاليف.
المنتجات
IBM Trusteer Pinpoint Detect

محاولات استحواذ ذكية على الحساب باستخدام الذكاء الاصطناعي، والقياسات البيومترية السلوكية، والتعلم الآلي.

 تعرف على المزيد
IBM Trusteer Pinpoint Assure

تمكّن من تعزيز التحولات الرقمية من خلال التقييم السلس لمخاطر الهويات الرقمية الجديدة وهويات الضيوف.

 تعرف على المزيد
﻿IBM Trusteer Mobile﻿

عزِّز نمو أداء جهازك المحمول من خلال تنظيف الجهاز بدقة في الوقت الفعلي وتقييم تهديدات الجلسات.

 تعرف على المزيد
IBM Trusteer Rapport

كشف البرامج الضارة ومعالجتها وتحديد هجمات التصيد الاحتيالي.

 تعرف على المزيد
الأسباب الدافعة إلى استخدام Trusteer %156

تحقيق عائد استثمار بنسبة 156% بفضل Trusteer، كما هو موثق في تقرير Forrester TEI.‏¹

 سجل للحصول على التقرير >%90

معدل كشف الاحتيال أكبر من 90%.

 <%0.05

معدل التنبيهات المتعلقة بالاحتيال أقل من 0.05%.
المزايا ضمان الهوية الرقمية المستمر

يمكنك تحديد الوصول والأنشطة غير المصرح بها بوضوح باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم والتعلم الآلي.

 

 منصة سحابية مرنة وقابلة للتطوير

يمكن إنشاء رؤى مشتركة بين المؤسسات تكون قابلة للتنفيذ من خلال التقييمات في الوقت الحقيقي.

 حل واحد للكشف عن الاحتيال عبر الإنترنت

يمكنك تمكين التغطية عبر كل القنوات للأجهزة المحمولة والويب بدءًا من فتح الحساب إلى رحلات المستخدم الحالية.

حالات الاستخدام في الصناعة

تأمين عمليات تسجيل الدخول والمعاملات المصرفية الرقمية استخدم القياسات البيومترية السلوكية للتعرف بسرعة على عمليات تسجيل الدخول والمعاملات الاحتيالية التي يجريها عملاء الخدمات المصرفية الرقمية وإيقافها، دون تدخل لا داعي له في تجربة العميل. يمكن إنشاء ملفات تعريف المستخدمين بشفافية والمصادقة المستمرة على الهويات عبر الإنترنت للتمييز بين المستخدمين الحقيقيين والمحتالين.
إنشاء علاقة رقمية موثوقة مع العملاء يمكنك زيادة رضا المستخدم قبل أن يتذمر ويترك الخدمة، وذلك من خلال التحقق من صحة هوية المستخدم بدءًا من لحظة قيام العميل بفتح حساب جديد. وتعمل تحليلات التعلم الآلي الشاملة على تقييم سلوك المستخدم وجلساته باستمرار للتأكد من عدم وجود تهديدات احتيالية.
دراسات حالة
كيف يحمي بنك BoursoBank عملاءَه من الاحتيال

لصد محاولات الاحتيال المتزايدة التي تؤثر في القطاع المصرفي، نجح بنك BoursoBank في تسليح نفسه ببرنامج Trusteer لتوفير أفضل حماية ممكنة لعملائه.
كيف تغلبت شركة Banco Santander على الاحتيال المصرفي من خلال تنفيذ الأمن الإلكتروني في الوقت الحقيقي

استخدمت شركة Banco Santander برنامج Trusteer Rapport لمساعدة عملائها في الحفاظ على بياناتهم آمنة.
الموارد دراسة فورستر للأثر على الاقتصاد الكلي Total Economic Impact

درست فورستر عائد الاستثمار الذي يمكن للمؤسسات الحصول عليه من خلال نشر IBM Trusteer.

 نظرة على هجمات Web(View) في Android

اكتشف باحثو IBM Trusteer توجهًا جديدًا في البرامج المالية الضارة للأجهزة المحمولة التي تستهدف Android وحلت محل أسلوب التراكب الكلاسيكي.

 Digital Identity Trust

أيًّا كان مجالك وأيًّا كانت صناعتك، فإن تقديم تجربة عملاء سلسة عبر القنوات أصبح أمرًا أساسيًّا للنمو الرقمي الناجح.
اتخِذ الخطوة التالية

ناقش مع أحد خبراء Trusteer حالة استخدامك للثقة بالهوية الرقمية والكشف عن الغش.

 
المزيد من الطرق للاستكشاف الوثائق الدعم المجتمع حلول الوقاية من الاحتيال
الحواشي

تقرير "The Total Economic Impact من IBM Trusteer"، Forrester Research، مارس 2020