كشف الاحتيال في الوقت الحقيقي عبر القنوات الرقمية
كشف تهديدات فتح الحساب
كشف الأجهزة ضعيفة الحماية المعرضة للخطر
الحماية من البرامج المالية الضارة والتصيد الاحتيالي
يُعدّ IBM Trusteer مجموعة من الخدمات السحابية وبرامج أجهزة نقطة النهاية التي تساعد في تقييم التهديدات، وكشف الاحتيال، وتحديد الهوية، ومصادقة المستخدمين. وهي جزء من مجموعة IBM Security.
تساعدك حلول IBM Trusteer على كشف الاحتيال، والمصادقة على المستخدمين، وإنشاء الثقة في الهوية عبر رحلة العميل متعددة القنوات. يستخدم Trusteer السحابة القائمة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحديد العملاء الجدد والحاليين بشكل شامل مع تحسين تجربة المستخدم. تعتمد المئات من المؤسسات الرائدة على Trusteer لتأمين مسيرة الانتقال الرقمي لعملائها ودعم نمو الأعمال.
في عام 2023، شهدت المنظمات ارتفاعًا بنسبة 71% في الهجمات الإلكترونية الناجمة عن استغلال الهويات. اطلع على التقرير الجديد لمعرفة كيفية حماية الهويات بشكل أفضل.
من خلال تقرير KuppingerCole Leadership Compass، تعرَّف على سبب تسمية Trusteer كقائد عامّ في أحدث إصدارات Leadership Compass: منصات الاستعلامات للحد من الاحتيال.
تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024 - وصلت تكاليف اختراق أمن البيانات إلى مستوى مرتفع جديد. احصل على رؤى حول كيفية تقليل التكاليف.
محاولات استحواذ ذكية على الحساب باستخدام الذكاء الاصطناعي، والقياسات البيومترية السلوكية، والتعلم الآلي.
تمكّن من تعزيز التحولات الرقمية من خلال التقييم السلس لمخاطر الهويات الرقمية الجديدة وهويات الضيوف.
عزِّز نمو أداء جهازك المحمول من خلال تنظيف الجهاز بدقة في الوقت الفعلي وتقييم تهديدات الجلسات.
كشف البرامج الضارة ومعالجتها وتحديد هجمات التصيد الاحتيالي.
تحقيق عائد استثمار بنسبة 156% بفضل Trusteer، كما هو موثق في تقرير Forrester TEI.¹
معدل كشف الاحتيال أكبر من 90%.
معدل التنبيهات المتعلقة بالاحتيال أقل من 0.05%.
يمكنك تحديد الوصول والأنشطة غير المصرح بها بوضوح باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم والتعلم الآلي.
يمكن إنشاء رؤى مشتركة بين المؤسسات تكون قابلة للتنفيذ من خلال التقييمات في الوقت الحقيقي.
يمكنك تمكين التغطية عبر كل القنوات للأجهزة المحمولة والويب بدءًا من فتح الحساب إلى رحلات المستخدم الحالية.
لصد محاولات الاحتيال المتزايدة التي تؤثر في القطاع المصرفي، نجح بنك BoursoBank في تسليح نفسه ببرنامج Trusteer لتوفير أفضل حماية ممكنة لعملائه.
استخدمت شركة Banco Santander برنامج Trusteer Rapport لمساعدة عملائها في الحفاظ على بياناتهم آمنة.
درست فورستر عائد الاستثمار الذي يمكن للمؤسسات الحصول عليه من خلال نشر IBM Trusteer.
اكتشف باحثو IBM Trusteer توجهًا جديدًا في البرامج المالية الضارة للأجهزة المحمولة التي تستهدف Android وحلت محل أسلوب التراكب الكلاسيكي.
أيًّا كان مجالك وأيًّا كانت صناعتك، فإن تقديم تجربة عملاء سلسة عبر القنوات أصبح أمرًا أساسيًّا للنمو الرقمي الناجح.