ما هي وظائف الدفعة؟

تاريخ النشر: 9 فبراير 2024
المشاركون: Phill Powell، وIan Smalley
الوظيفة الدفعية هي أي عملية آلية تحدث بانتظام تقوم بتجميع المهام المتشابهة وتنفيذها تلقائيًا دون الحاجة إلى المطالبة بتدخل بشري.
كم عدد ساعات العمل في العصر الحديث؟ فيما يتعلق بالشركات الطموحة ذات الميول المستقبلية التي تستفيد بشكل كامل من أنظمة معالجة الدفعات، لا يوجد كثير مما لا يمكن تحقيقه. فعندما يتم دمج عمليات الأعمال المحسّنة من خلال الاستفادة من قوة الأتمتة، يمكن معالجة كميات كبيرة من البيانات، خاصة عند تشغيل مهام دفعية متعددة في وقت واحد.
تتميز المهام المتكررة بمعدل نجاح أعلى عند استخدام برامج الدفعات للمساعدة في جدولة الوظائف. وعلى الرغم من أن بعض التفاعل البشري مطلوب للحفاظ على تحميل وظائف الدفعات وجعلها جاهزة للتشغيل، فإن إحدى الميزات الرئيسية لوظائف الدفعات هي حقيقة أنها لا تتطلب تفاعلاً مستمرًا من المستخدم، مما يقلل أيضًا من مخاطر أخطاء المشغل.
كيفية تشغيل وظائف الدفعات باستخدام IBM Cloud Code Engine
يتم إعداد وظائف الدفعات من خلال عملية مكونة من جزأين. الأول هو تحديد مهام سير العمل الضرورية التي يجب أن تحدث وتحميل قائمة انتظار العمل وفقًا لذلك.
ثم يتولى نظام التشغيل المسؤولية، ويبدأ إجراءات معالجة البيانات التي ستمكن النظام من معالجة كميات كبيرة من البيانات. ثم تدفع معالجة الوظيفة مجموعات البيانات ذات الحجم الكبير.
يمكن للشركات إعداد معالجات دفعات لتحدث حسب الحاجة، ولكن عادةً ما يتم إعدادها لتحدث تلقائيًا إما كنشاط بداية اليوم (BOD) أو نشاط نهاية اليوم (EOD). فإذا كنت تستخدم معالجة نشاط بداية اليوم (BOD)، فإنه سيتم تنفيذ مدخلات نهاية المعاملات (EOTI) قبل تشغيل دفعات ذلك اليوم. وإذا تمت المعالجة في نهاية اليوم، فسيتم إنشاء المدخلات المالية النهائية (EOFI) بمجرد انتهاء تشغيل الدفعة.
في حين أن وظائف الدفعات تزيد بشكل كبير من إنتاج الحوسبة للمنظمة، إلا أن هناك بعض المحاذير المحيطة باستخدام وظائف الدفعات. واعتمادًا على كيفية استخدامها ومقدارها، يمكن أن تمثل وظائف الدفعات ضغطًا كبيرًا على نظام الكمبيوتر الخاص بالشركة.
لهذا السبب، عادةً ما تتم جدولة تشغيل الدفعات لتتزامن مع فترة يكون فيها الضغط على موارد الحوسبة للشركة أقل. وتعرف هذه الفترة باسم نافذة الدفعة.
تعود جذور وظيفة الدفعة الحديثة إلى وظائف الدفعات الأولى، في الأيام الأولى للحوسبة عندما كانت البطاقات المثقوبة هي الأداة الرئيسية للأتمتة. وفي ذلك الوقت، دخل مصطلح "وظيفة الدفعة" حيز الاستخدام وأشار إلى الطريقة التي تحتوي بها البطاقات المثقوبة على أشكال مختلفة من البيانات والتي كان يتم استخدامها لتغذية التوجيهات إلى الكمبيوتر المركزي حول كيفية تشغيل هذا البرنامج، ومتى يجب أن يتوقف البرنامج عن العمل، وما إلى ذلك.
تم تكديس جميع البطاقات المثقوبة لوظائف متعددة في قادوس قارئ البطاقات، مع بعض البطاقات المثقوبة التي تفصل تلك الوظائف المختلفة وتبلغ قارئ البطاقات بكيفية تشغيل كل برنامج على حدة.
يعود تاريخ هذه التقنية إلى عام 1890، عندما توصل عامل في مكتب الإحصاء الأمريكي يدعى Herman Hollerith إلى طريقة لاستخدام بطاقة ورقية بها ثقوب لتحديد معلومات معينة. ثم ابتكر جهازًا كهروميكانيكيًا يمكنه بشكل أساسي قراءة البطاقة ومعلوماتها وإرسال إشارة كهربائية إلى جهاز حوسبة لمزيد من الاستخدام الحسابي.
وقد أسس Hollerith فيما بعد شركة تسجيل الجداول الحاسوبية التي أصبحت معروفة عالميًا بالاسم الذي لا تزال تستخدمه حتى الآن - International Business Machines، أو ®IBM.
هناك ثلاثة أنواع أساسية من وظائف الدفعة:
هذه هي وظيفتك الدفعية القياسية التي توجد في قائمة انتظار الوظائف، وتنتظر في طابور مع وظائف الدفعات الأخرى حتى تتم معالجتها في النهاية بناءً على أولويتها ورقم التسلسل.
في لغة الحاسوب، تمثل "الوظيفة" وحدة عمل، وعندما يتم إنشاء مهام فرعية لتلك الوظيفة، يقال إن المهمة الأصلية هي "أصل" المهمة الفرعية - التي تعرف لاحقًا باسم "الفرع". وقد تشترك وظيفة الدفعة الفورية (الفرع) في كثير من السمات مع وظيفتها الأصلية. ونظرًا لأن الوظيفة تنسخ السمات من الوظيفة الأصلية، فإنها لا تحتاج إلى الانتظار في قائمة انتظار الوظائف، لذلك يتم تسريع مهمة الدفعة الفورية لتنفذ بسرعة أكبر.
عند إعطاء وظيفة طباعة لتطبيق أو أداة مساعدة للطباعة، يتم إنشاء ملفات إخراج الطابعة التي تعلم النظام بكيفية تنفيذ المهمة. وتتعقب وظيفة دفعة الطباعة ملفات مخرجات الطابعة هذه عندما يختلف ملف تعريف المستخدم الحالي عن ملف تعريف المستخدم الذي تم إنشاء وظيفة دفعة الطباعة تحته.
فيما يلي بعض الأغراض الرئيسية التي تُستخدم من أجلها وظيفة الدفعة:
معالجة الدفعات هي أبسط أنواع المعالجة، حيث يتم تجميع المهام خلال فترة زمنية ويتم تشغيلها في النهاية في دفعات. وقد كان هذا هو الخيار المفضل للتعامل مع المهام التي لا يكون فيها الوقت عاملاً دافعًا. ومعالجة الدفعات مثالية لإنشاء التقارير الروتينية.
تعتمد المعالجة الموزعة على سلسلة من أجهزة الكمبيوتر المترابطة أو خوادم الكمبيوتر التي تعمل بالتوازي لتوزيع أو مشاركة مهام معالجة البيانات، بهدف زيادة كفاءة تطبيقات البيانات كبيرة وأنظمة الحوسبة الضخمة.
تعمل المعالجة المتعددة بشكل مشابه للمعالجة الموزعة، حيث تشبهها في استخدام معالجات مختلفة عند التعامل مع وظائف الدفعة. وتختلف عنها في أن أجهزة الكمبيوتر لديها لا تعمل بالتوازي، وبدلاً من ذلك تقسم المهام المطلوبة وتوزعها بين الأنظمة.
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