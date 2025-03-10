ما هي الشبكة واسعة النطاق (WAN)؟

يتم تصنيف شبكات WAN عادةً إما كشبكات WAN مُحوَّلة أو شبكات WAN من نقطة إلى نقطة بناءً على كيفية توصيلها بنقاط النهاية.

شبكات WAN المُحوَّلة: تتصل شبكات WAN المحولة بالأجهزة باستخدام بنية تحتية للشبكة مشتركة، مثل برج خلوي في شبكة خلوية. في شبكة WAN المُحوَّلة، تتشارك شبكات LAN التي تستخدم مكونات متعددة موارد الشبكة التي تُدار بواسطة محول تبادلي—وهو بشكل أساسي مركز رئيسي يُوجِّه حركة البيانات عبر الشبكة. تعتمد شبكات WAN المُحوَّلة على تقنية تُعرف باسم وضع النقل غير المتزامن (ATM) التي ترسل حزم البيانات عبر الشبكة بأحجام ثابتة، بدلاً من الأحجام المتغيرة.

تعد شبكات WAN المُحوَّلة مثالية لنقل البيانات بسرعة عالية وموثوقية مع زمن انتقال قصير—وهو على وجه التحديد نوع نقل البيانات المطلوب من قبل العديد من التطبيقات الحديثة في الوقت الفعلي.

شبكات WAN من نقطة إلى نقطة: في تصميم شبكات WAN من نقطة إلى نقطة، يتم ربط شبكتي LAN عبر خط مؤجر—وهو اتصال خاص، يتم استئجاره عادةً من مزود اتصالات—مما يمنح المؤسسة استخدامًا حصريًا وخاصًا لاتصال إنترنت مخصص. ربما يكون أفضل مثال معروف على شبكة WAN من نقطة إلى نقطة هو اتصالات الإنترنت الأصلية التي تعتمد على خطوط الهاتف. اليوم، تستخدم المؤسسات الحديثة عادةً شبكات WAN من نقطة إلى نقطة لضمان اتصالات خاصة وعالية السرعة وذات نطاق ترددي ثابت بين المكاتب في مواقع فعلية مختلفة.

تعتمد شبكات WAN من نقطة إلى نقطة على تقنية تسمى بروتوكول النفق من نقطة إلى نقطة (PPTP) لكي تعمل. PPTP هو بروتوكول أو قاعدة، تساعد على إنشاء شبكة خاصة تم التحقق منها (VPN) للمستخدمين. تتيح بروتوكولات PPTP للمستخدمين نقل البيانات من عميل بعيد (نقطة النهاية) إلى خادم باستخدام بروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت (TCP/IP) وهو معيار يستخدم على نطاق واسع لإرسال المعلومات عبر الشبكة.