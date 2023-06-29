ما هي نماذج الطقس؟

يستخدم خبراء الأرصاد الجوية العديد من النماذج المختلفة للتنبؤ بالطقس، وغالبًا ما يعتمد ذلك على ما يأملون في التنبؤ به تحديدًا. يقدم نموذج محلي يُجرى على منطقة معينة معلومات مختلفة جدًا عن نموذج عالمي يغطي الكرة الأرضية بأكملها. يتضمن كل نموذج طقس خيارات حول البيانات التي سيتم تضمينها، وما هي المعادلات الرياضية التي ستقدم أفضل محاكاة للظواهر الجوية، وكيفية تحديد أولويات أنواع التنبؤات الأكثر أهمية.



لا يمكن لأي نموذج التنبؤ بكل حدث طقسي بدقة عالية. بدلاً من ذلك، يتخذ خبراء الأرصاد الجوية خيارات حول ما يريدون التنبؤ به ويصممون النموذج ليكون ذا دقة عالية لهذا النوع من النتائج. نوع واحد من الدقة قد يأتي على حساب أنواع أخرى. على سبيل المثال، تُصمَّم النماذج للحصول على دقة عالية إما للتنبؤات قصيرة المدى (تصل إلى 3 أيام مقبلة)، أو التنبؤات متوسطة المدى (من 3 إلى 15 يومًا مقبلاً)، أو التنبؤات طويلة المدى (من 10 أيام إلى سنتين مقبلتين)، ويتطلب كل نوع منها خيارات مختلفة. قد يختار عالم الأرصاد الجوية الذي يبحث عن تنبؤات قصيرة المدى استخدام نموذج متوسط النطاق، والذي يتضمن بيانات الطقس التي تم جمعها من نقاط تصل إلى ارتفاع 1000 كيلومتر في الغلاف الجوي، لأن هذه البيانات متوسطة النطاق تنتج توقعات قصيرة المدى أكثر دقة. للحصول على تنبؤات بعيدة المدى أكثر موثوقية، قد يفضل خبير الأرصاد الجوية نموذجاً غير متوسطي النطاق—نموذجاً يستبعد ملاحظات الطقس من الغلاف الجوي على ارتفاعات عالية.



علماء الأرصاد الجوية يتطلعون دائمًا إلى تحسين نماذج الطقس الحالية وقد ينشئون نماذج حاسوبية جديدة لأبحاث الطقس والتنبؤ به. نظرًا لأن المعادلات الرياضية للنموذج تهدف إلى محاكاة الغلاف الجوي، يقوم خبراء الأرصاد الجوية باختبار وتعديل الخوارزميات لمعرفة أي منها ينتج تنبؤات جوية أكثر دقة. بعض هذه الصيغ مفتوحة المصدر وبعضها الآخر مملوك.