ما المقصود بالذكاء الاصطناعي الواعي؟

ومنذ ظهور الحواسيب، وضع العلماء معايير، مثل اختبار تورينج، بهدف تقييم مستوى "ذكاء" الآلات. سرعان ما تطورت المناقشات حول ذكاء الآلات لتشمل التساؤلات حول وعيها أو إدراكها الذاتي.

رغم أن النقاشات حول وعي الذكاء الاصطناعي بدأت منذ أوائل الألفية، إلا أن انتشار النماذج اللغوية الكبيرة، وإتاحة الذكاء الاصطناعي التوليدي للمستخدمين مثل ChatGPT، بالإضافة إلى المقابلة التي أجرتها واشنطن بوست 1 مع Blake Lemoine، المهندس السابق في Google، أعادت تسليط الضوء على السؤال: هل الذكاء الاصطناعي واعٍ؟

صرَّح Lemoine لصحيفة واشنطن بوست أن LaMDA، مولِّد روبوتات المحادثة الذكي من Google، يتمتع بالإدراك الذاتي لأنه بدأ يتحدث عن الحقوق والهوية الشخصية، وبدا وكأنه واعٍ لاحتياجاته ومشاعره.

وقد نفى علماء الأخلاقيات في Google هذه الادعاءات علنًا. صرّح يان لوكون، رئيس أبحاث الذكاء الاصطناعي في Meta، لصحيفة نيويورك تايمز2 بأن هذه الأنظمة ليست قوية بما يكفي لتحقيق "الذكاء الحقيقي". ويتفق أبرز الخبراء في المجال على أن الذكاء الاصطناعي لا يمتلك إدراكًا ذاتيًا.